SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. ÖZET | Everton - Manchester City maç sonucu: 1-3

ÖZET | Everton - Manchester City maç sonucu: 1-3

18.02.2021 08:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ÖZET | Everton - Manchester City maç sonucu: 1-3

Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City, deplasmanda Everton'ı 3-1 yendi. Bu sonuçla, puanını 56'ya yükselten Manchester City, ligde liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Manchester United ile aralarındaki puan farkını da 10'a çıkardı.

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City, deplasmanda Everton'ı 3-1 yendi. Ligde lider konumda bulunan Manchester City, Goodison Park Stadı'nda Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Everton'a konuk oldu.

13

Manchester City, Phil Foden'in 32. dakikadaki golüyle öne geçerken, Everton 37. dakikada Richarlison'un attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

14

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri, 63. dakikada Riyad Mahrez ve 77. dakikada Bernardo Silva'nın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, puanını 56'ya yükselten Manchester City, ligde liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Manchester United ile aralarındaki puan farkını da 10'a çıkardı. Everton, 37 puanla 7. sırada yer aldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: REUTERS

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü 90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü
Klopp'tan Ozan Kabak'a övgüKlopp'tan Ozan Kabak'a övgü
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İspanya'da tansiyon yükseliyor! Yaralılar ve gözaltılar var

İspanya'da tansiyon yükseliyor! Yaralılar ve gözaltılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Mert Hakan Yandaş için Galatasaray iddiası!

Mert Hakan Yandaş için Galatasaray iddiası!

Dev maçta ölüm tehdidi: Sokakta seni öldürürüm!

Dev maçta ölüm tehdidi: Sokakta seni öldürürüm!

Ronaldinho, Türkiye'ye geliyor!

Ronaldinho, Türkiye'ye geliyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Canlı yayında Messi'nin transferini açıkladı

Canlı yayında Messi'nin transferini açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fenerbahçe'de Şenol Güneş sesleri!

Fenerbahçe'de Şenol Güneş sesleri!

İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, linç yedi

İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, linç yedi

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Diğer Haberler

ÖZET | Everton - Manchester City maç sonucu: 1-3

Manchester City hız kesmiyor

Jurgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü

Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü

Liverpool'da Ozan Kabak 'maçın adamı' seçildi

Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'ni salladı

Mourinho'nun tazminatı 40 milyon euro

Mourinho'nun tazminatı 40 milyon euro

Chelsea, Newcastle United'ı ilk yarıda bulduğu 2 golle mağlup etti

Chelsea ilk yarıda işi bitirdi!

Premier Lig'de İlkay Gündoğan fırtınası!

Premier Lig'de İlkay Gündoğan fırtınası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.