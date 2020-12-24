SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. ÖZET | Everton - Manchester United maç sonucu: 0-2

ÖZET | Everton - Manchester United maç sonucu: 0-2

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.12.2020 09:07 | Son Güncelleme

İngiltere Lig Kupası'nda Everton'ı 2-0 yenen Manchester United, yarı finale yükseldi.

ÖZET | Everton - Manchester United maç sonucu: 0-2

İngiltere Lig Kupası'nda Everton'ı 2-0 yenen Manchester United, yarı finale yükseldi. Everton, Goodison Park Stadı'nda oynanan Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında, Manchester United'ı konuk etti.

Manchester United, ilk yarısı golsüz geçen karşılaşmadan 88. dakikada Edinson Cavani ve 90+6. dakikada Anthony Martial'ın attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, karşılaşmaya yedek başlarken 89. dakikada Abdoulaye Doucoure'nin yerine oyuna girdi. Manchester United, bu sonuçla Brentford, Manchester City ve Tottenham'dan sonra kupada yarı finale çıkan son takım oldu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Arsenal'de Arteta tartışmaları sürüyorArsenal'de Arteta tartışmaları sürüyor
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var
Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var
Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar
Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar
Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!
Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!
Hükmen mağlubiyet yolda! İkinci yarıda 6 yabancı ile oynadılar!
Hükmen mağlubiyet yolda! İkinci yarıda 6 yabancı ile oynadılar!
''Hakem maçı Fenerbahçe'ye verdi!''
''Hakem maçı Fenerbahçe'ye verdi!''
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!
Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
'Sahada bıdı bıdı yapacağına top oyna'
'Sahada bıdı bıdı yapacağına top oyna'
Ali Koç'a baskı! "Erol'u gönderip onu al!"
Ali Koç'a baskı! "Erol'u gönderip onu al!"
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Everton - Manchester United maç sonucu: 0-2
Manchester United yarı finalde
Liverpool'dan Renato Sanches'e 20 milyon Euro
Renato Sanches'e 20 milyon Euro
Arsenal'de Arteta tartışmaları sürüyor
Arsenal'de Arteta tartışmaları sürüyor
ÖZET | Brentford - Newcastle United maç sonucu: 1-0
Newcastle United kupadan elendi
ÖZET | Arsenal - Manchester City maç sonucu: 1-4
Manchester City yarı finalde
ÖZET Chelsea 3-0 West Ham United
Chelsea, Londra derbisini net skorla kazandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.