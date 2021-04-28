ÖZET | Fatih Karagümrük 2-2 Antalyaspor

Süper Lig'de 38. hafta maçında 5.'lik şansını sürdürmek isteyen Fatih Karagümrük ile düşme hattından uzaklaşmak isteyen Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Fatih Karagümrük, son zamanlarda iç saha maçlarını oynadığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nı 29 Mayıs'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle kullanamadığı için maç Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynandı.

Eren Albayrak (kendi kalesine) ve Fabio Borini'nin golleriyle öne geçen Fatih Karagümrük'e Fraport TAV Antalyaspor, Fredy ve Amilton ile karşılık verince mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 51'e Fraport TAV Antalyaspor ise 43'e yükseltti.

