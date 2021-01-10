ÖZET | Fatih Karagümrük - İH Konyaspor maç sonucu: 2-1

Fatih Karagümrük, Kocaeli Stadı'nda Süper Lig'in 18. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı. Bölgede etkili olan yağmurdan dolayı saha zeminin ağırlaşması nedeniyle futbolcuların top sürmekte zorlandıkları görüldü.
Karşılaşmanın 66. dakikasında Fatih Karagümrük öne geçti. Ndao'nun sağdan ortasında Bertolacci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. 81. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Jevtovic'in hatalı pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ndiaye'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
Bu sonucun ardından Karagümrük puanını 24'e çıkarırken, Konyaspor ise 22 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. İttifak Holding Konyaspor, Göztepe'yi ağırlayacak.
Stat: Kocaeli Stadı
Hakemler: Serkan Tokat xx, Abdullah Bora Özkara xx, Kamil Çetin xx
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Hedenstad xxx, Fatih Kuruçuk xxx, Campi xxx, Balkovec xxx , Biglia xxx, Papa N'diaye xxx, Andrea Bertolacci xxx (Jimmy Durmaz dk. 71 xx), Fabio Borini xxx (Vato Arveladze dk. 86 ?), Ndao xxx, Mevlüt Erdinç xx (Sobiech dk. 77 xx)
Yedekler: Yavuz Ulaş Genç, Aykut Özer, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Ramazan Civelek, Emre Çolak
Teknik Direktör: Atilay Canel
İH Konyaspor: İbrahim Sehic xx, Skubic xxx, Ahmet Çalık xx, Jevtovic xxx, Sitya xx (Ömer Ali Şahiner dk. 67 xx), Hadziahmetovic xxx, Oğuz Kağan xx, Milosevic xx (Zymer Bytyqi dk. 75 xx), Levan Shengelia xx (Erdon Dacı dk. 56 xx), Sokol Cikalleshi xxx (Musa Çağıran dk. 75 xx), Artem Kravets xxx
Yedekler: Eray Birniçan, Anicic, İsmail Güven, Doğan Can Gölpek, Ali Karakaya, Şener Kaya
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Andrea Bertolacci (dk. 66), Ndiaye (dk. 80) (Fatih Karagümrük), Jevtovic (dk. 83) (İH Konyaspor)
Sarı Kartlar: Fatih Kuruçuk, Ndao, Ndiaye (Fatih Karagümrük), Ahmet Yılmaz Çalık, Kravets (İH Konyaspor)
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