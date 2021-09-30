ÖZET | Fenerbahçe 0-3 Olympiakos

UEFA Avrupa Lig'indeki temsilcilerimizden Fenerbahçe D Grubu'ndaki rakibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe - Olympiakos maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Olympiakos 3-0'lık skorla kazandı.

Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Tiquinho Soares, 63 ve 68. dakikada Giorgos Masouras attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 12 iç saha maçı sonrası yenilen Fenerbahçe, 1 puanda kaldı. Olympiakos ise gruptaki ilk 2 maçını kazanarak 6 puana yükseldi.

Temsilcimiz Fenerbahçe, grupta bir sonraki maçını 21 Ekim'de Royal Antwerp'i ağırlayacak. Olympiakos ise aynı gün Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.

MESUT ÖZİL KADRODA YOK

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Olympiakos maçının kadrosunda yer almadı. Karşılaşma öncesinde yaşadığı gribal enfeksiyon sebebiyle dünkü idmanda yer almayan Mesut'un durumuna maç saatinde karar verilecekti. Teknik direktör Pereira'nın kararı ile Mesut Özil kadroya dahil edilmedi.

ZAJC 4 MAÇ SONRA KADRODA

Sarı-lacivertlilerde Miha Zacj, 4 maç sonra kadroda yer aldı. Sakatlığı sebebiyle ligde 3 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1 maç olmak üzere toplam 4 maçı kaçıran Zajc, Olympiakos maçı ile kadroda yer aldı. 27 yaşındaki oyuncu mücadeleye yedekler arasında başladı.

FENERBAHÇE'DE 9 EKSİK

Fenerbahçe, Olympiakos karşısına 9 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmalarda yer almayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand forma giyemedi. Bu oyunculara ek olarak gribal enfeksiyon yaşayan Mesut Özil de Olympiakos karşısında takımını yalnız bıraktı. Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da görev alamadı.

TRİBÜNLER DOLDU

Sarı-lacivertli taraftarlar, Olympiakos maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Ülker Stadyumu'nda tribünlerin büyük kısmı dolarken taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular.

VALBUENA TRİBÜNLERE ÇAĞIRILDI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena'ya sarı-lacivertli taraftarlar mücadele öncesinde sevgi gösterilerinde bulundu. Isınma sırasında tribünlere çağrılan Valbuena, taraftarların desteğini karşılıksız bırakmadı. Öte yandan Fransız futbolcu mücadelede yedek soyundu.

MAÇ ÖZETİ

2' Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta gitti.

6' Olympiakos öne geçti. Orta alanda Szalai'nin top kaybıyla ani atağa çıkan Masouras'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soares'in kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

8' soldan çalımlarla ceza sahası içine giren Valencia'nın yerden yakın direğe şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.

27' Pelkas'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Valencia'nın şutunda, top kalecide kaldı.

35' Masouras'ın sağdan ceza sahası içine yerden pasında topla buluşan Mohamed Camara'nın penaltı noktasından şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1' ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Olympiakos'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Ülker

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Teodoro Sobrino (İspanya)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Min-jae, Szalai, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Pelkas, Valencia

Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Sokratis, Cisse, Reabciuk, Aguibou Camara, Mohamed Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Soares

Gol: Dk. 6 Soares (Olympiakos)

Sarı kartlar: Dk. 38 Reabciuk, Dk. 42 Cisse, Dk. 45 Ba (Olympiakos), Dk. 42 Valencia (Fenerbahçe)



