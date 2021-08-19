ÖZET | Fenerbahçe 1-0 Helsinki

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için sahaya çıkan Fenerbahçe Finlandiya ekibi Helsinki ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Helsinki'yi 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe - Helsinki maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçının kadrosuna göre ilk 11’de 2 değişiklik yaparak Helsinki karşısına çıktı. Tecrübeli teknik adam, Ferdi Kadıoğlu yerine Serdar Aziz’e, Mbwana Samatta yerine Jose Sosa’ya forma verdi. Fenerbahçe, mücadeleye Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Osayi, Samuel, Sosa, Gustavo, Novak, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil ve Miha Zajc ilk 11’i ile çıktı.
Fenerbahçe, Helsinki karşısına da 3-4-3 sistemiyle çıkarken sarı lacivertli ekibin savunma kurgusunda değişiklik yaşandı. Vitor Pereira, Adana Demirspor maçında stoper bölgesinde görev verdiği Filip Novak’ı Helsinki karşısında sol bek pozisyonunda tercih etti. Tecrübeli teknik adam, Novak’ın yerine ise stoper bölgesinde Serdar Aziz’e şans verdi.
Fenerbahçe’de sakatlığı devam eden ve sezonun ilk resmi maçında görev alamayan Enner Valencia’nın ardından Serdar Dursun’un da Adana Demirspor maçında sakatlanmasıyla santrfor bölgesinde Vitor Pereira’nın kimi tercih edeceği maç öncesinde merak konusuydu. Finansal Fair-Play kurallarından dolayı Mbwana Samatta’yı da UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazdırmayan sarı lacivertli ekipte Portekizli teknik adam Pereira, Helsinki karşısında en ileri uçta Miha Zajc’a şans verdi.
Fenerbahçe’de sakat oyuncuların çokluğu ve Finansal Fair-Play kurallarından dolayı yeni transferlerden bazılarının UEFA’ya bildirilen kadroda yer almamasından dolayı Helsinki karşısında sadece 6 isim kulübede yer aldı. Sarı lacivertli ekipte kaleciler Berke Özer ve Ertuğrul Çetin’in yanı sıra Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Nazım Sangare, mücadeleye kulübede başladı.
Koronavirüs pandemisinden dolayı 2020 yılının mart ayından bu yana alınan karar doğrultusunda diğer takımlar gibi maçlarını seyircisiz oynayan Fenerbahçe, uzun bir aranın ardından ilk kez bir resmi maçta taraftarlarının karşısına çıktı. Yeni sezon öncesi İstanbul’da oynadığı hazırlık maçlarında taraftarları ile buluşan sarı-lacivertli ekip, son olarak 7 Mart 2020 tarihinde Denizlispor karşılaşmasını seyircili oynamıştı.
Uzun bir aranın ardından takımlarını ilk kez bir resmi maçta tribünden destekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma bölümünde oyunculara büyük destek verdi. Takımdaki bütün oyuncuları tribünlere teker teker çağıran taraftarların, en çok ilgi gösterdiği isimler ise Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci oldu.
Fenerbahçe’de Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo, HJK Helsinki karşısında karşılaşmaya kaptan olarak çıktı. Sarı lacivertli ekipte Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasına ise Mesut Özil kaptan olarak mücadeleye başlamıştı.
HJK Helsinki Teknik Direktörü Toni Koskela ise haftasonu ligde oynadıkları Mariehamn ilk 11’ine göre 6 değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısına çıktı. Genç teknik adam, kalede Keto yerine Tannander’e, Kouassivi-Benissan yerine Saksela’ya, Djalo yerine O'Shaughnessy, Olusanya yerine Valencic’e, Peltola yerine Jair’e, Tenho yerine Riski’ye şans verdi. Helsinki sahaya, Tanander-Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski ve Valencic ilk 11’i ile başladı.
19' Gustavo'nun uzaktan şutunda top kaleci Tannander'de kaldı.
22' Saksela'nın rakip yarı sahanın ortalarından sol taraftan kullandığı duran topta karambolde altıpas önünde topu önünde bulan Jair'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
28' Sosa'nın ortasında arka direkte topun gelişine Mesut'un şutunda top yandan dışarı çıktı.
31' Zajc'ın sol ayağıyla ceza sahası sol çaprazdan şutunda top kalecide kaldı.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
51' Çalımlarla ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in yerden pasına müsait durumda penaltı noktasından İrfan Can Kahveci'nin sağ ayağıyla şutunda top savunmadan döndü.
65' Fenerbahçe öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Muhammed'in zor noktadan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Osayi-Samuel, Sosa, Gustavo, Novak, İrfan Can Kahveci, Zajc, Mesut Özil
HJK Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic
Sarı kart: Dk. 41 Serdar Aziz (Fenerbahçe)
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