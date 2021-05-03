ÖZET | Fenerbahçe 3-1 BB Erzurumspor

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe evinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe ilk 15 dakikada bulduğu gollerle 3-1 kazandı ve Beşiktaş'ı takibini sürdürdü.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 6. dakikada penaltıdan Sosa, 12. dakikada Valencia ve 14. dakikada Pelkas'tan geldi. BB Erzurumspor'un tek sayısını ise 81. dakikada Özgür Sert kaydetti. Süper Lig kariyerinde ilk maçına çıkan 20 yaşındaki Özgür, ilk maçında gol sevinci yaşamayı başardı.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, İsmail Kartal'dan sonra Fenerbahçe'de ilk 4 iç saha maçını kazanan ilk teknik adam oldu.
Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, 76 puana yükseldi ve Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Kümede kalma mücadelesindeki BB Erzurumspor ise üst üste 2. yenilgisini aldı ve 37 puanla 19. sırada kaldı.
Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.
(81) Beşiktaş
(76) Fenerbahçe
(75) Galatasaray
Galatasaray (D)
Karagümrük
Göztepe (D)
Ankaragücü (D)
Sivasspor
Kayserispor (D)
Beşiktaş
Denizlispor (D)
Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin 11'ine göre Erzurumspor karşısında zorunlu 2 değişiklik yaptı.
Genç teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz ile cezalı Gökhan Gönül'ü kadroya almazken, bu isimlerin yerine Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci ilk 11'e dahil oldu.
Emre Belözoğlu, Erzurumspor karşısında kalede Harun Tekin'i görevlendirirken, savunma dörtlüsü Ozan Tufan, Marcel Tisserand, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluştu. Orta sahada yine Jose Sosa görev alırken, sağda İrfan Can Kahveci solda ise Dimitris Pelkas forma giydi. Orta ikilide Mert Hakan Yandaş ile Mesut Özil görevlendirilirken, Enner Valencia ileride gol aradı.
Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Filip Novak ise yedek bekledi.
Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Serdar Aziz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosundan çıkarıldı.
Ligde son zamanlarda istikrarlı bir grafik çizen Serdar'ın yaşadığı hafif sakatlık sebebiyle ağrısının bulunduğu ve dinlendirildiği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Kongolu savunmacısı Marcel Tisserand, ligde 10 maç aranın ardından 11'e döndü.
28 yaşındaki Tisserand, Serdar Aziz'in yaşadığı hafif sakatlıkla kadrodan çıkarılmasının ardından futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu tarafından 11'de görevlendirildi.
Tisserand, son olarak ligin 28. haftasında 4 Martta Fraport-TAV Antalyaspor karşısında ilk 11'de oynamıştı.
Fenerbahçe'nin milli orta sahası Ozan Tufan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında maça sağ bekte başladı.
Nazım Sangare'nin sakatlığı ve Gökhan Gönül'ün cezası sebebiyle sağ bekte oluşan boşluk sebebiyle Emre Belözoğlu bu bölgede Ozan Tufan'ı görevlendirdi.
Ozan, kariyerinde bazı maçlarda sağ bekte forma giymişti.
Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, kadroda yer almadı.
1’inci dakikada Mert Hakan’ın uzun topunda savunma arkasına sarkan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Valencia’nın aşırtma vuruşunda kaleci Szumski, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Erzurumspor savunması uzaklaştırdı.
5’inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Mücadelenin 1’inci dakikasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Valencia’nın vuruşunda top Gökhan Kardeş’in eline çarptı.
Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan, VAR uyası ile pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.
6’ncı dakikada topun başına geçen Sosa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
8’inci dakikada Mesut’un pasında topla buluşan Mert Hakan’ın ceza sahası sağından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski’de kaldı.
12’nci dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. İrfan Can’ın pasında topla buluşan Valencia’nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
14’üncü dakikada Fenerbahçe farkı 3’e çıkardı. İrfan Can’ın pasında topla buluşan Valencia topu Pelkas’a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.
31’inci dakikada Mert Hakan’ın pasında topla buluşan Sosa’nın ceza yayı gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
35’inci dakikada Murat’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde yer alan Oltan topla buluştu. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Novikovas’ın gelişine vuruşunda Szalai’nin müdahale ettiği top kornere gitti.
39’uncu dakikada Velancia’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pelkas’ın vuruşunda savunmaya çarpan top auta gitti.
56’ncı dakikada Mesut’un pazında sağ kanatta topla buluşan Ozan’ın son çizgiden ortasında top Valencia’da kaldı. Ceza alanı içinden Valencia’nın vuruşunda Gökhan’a çarpan top kornere gitti.
65’inci dakikada Ozan’ın pasında topla buluşan Valencia’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski’de kaldı.
80’inci dakikada Ozan’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia’nın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
81’inci dakikada BB Erzurumspor farkı 2’ye indirdi. Obertan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Özgür’ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.
82’nci dakikada Butko’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Oltan’ın kafa vuruşunda top kale direğini sıyırarak auta gitti.
87’nci dakikada Pelkas’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel’in vuruşunda kaleci Szumski topu ayaklarıyla auta çeldi.
Karşılaşma 3-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.
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