ÖZET | Fenerbahçe 3-1 BB Erzurumspor

Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, 76 puana yükseldi ve Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Kümede kalma mücadelesindeki BB Erzurumspor ise üst üste 2. yenilgisini aldı ve 37 puanla 19. sırada kaldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 6. dakikada penaltıdan Sosa, 12. dakikada Valencia ve 14. dakikada Pelkas'tan geldi. BB Erzurumspor'un tek sayısını ise 81. dakikada Özgür Sert kaydetti. Süper Lig kariyerinde ilk maçına çıkan 20 yaşındaki Özgür, ilk maçında gol sevinci yaşamayı başardı.

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe evinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe ilk 15 dakikada bulduğu gollerle 3-1 kazandı ve Beşiktaş'ı takibini sürdürdü.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

(81) Beşiktaş

(76) Fenerbahçe

(75) Galatasaray

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

Galatasaray (D)

Karagümrük

Göztepe (D)

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Ankaragücü (D)

Sivasspor

Kayserispor (D)

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Beşiktaş

Denizlispor (D)

Yeni Malatyaspor

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin 11'ine göre Erzurumspor karşısında zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz ile cezalı Gökhan Gönül'ü kadroya almazken, bu isimlerin yerine Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci ilk 11'e dahil oldu.

Emre Belözoğlu, Erzurumspor karşısında kalede Harun Tekin'i görevlendirirken, savunma dörtlüsü Ozan Tufan, Marcel Tisserand, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluştu. Orta sahada yine Jose Sosa görev alırken, sağda İrfan Can Kahveci solda ise Dimitris Pelkas forma giydi. Orta ikilide Mert Hakan Yandaş ile Mesut Özil görevlendirilirken, Enner Valencia ileride gol aradı.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Filip Novak ise yedek bekledi.