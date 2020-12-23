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ÖZET | Fenerbahçe-Başakşehir: 4-1

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.12.2020 20:57 | Son Güncelleme

Süper Lig 2020-2021 sezonu 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Karşılaşma 4-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

ÖZET | Fenerbahçe-Başakşehir: 4-1
  1. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Haftanın en kritik maçı olarak adlandırılan karşılaşma 4-1'lik skorla tamamlandı.

MAÇ ÖZETİ

Maç başladı.

BAŞAKŞEHİR GOLLE BAŞLADI

6' Mahmut Tekdemir'in golüyle Başakşehir Kadıköy'de 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta, Skrtel'in vuruşu direkten döndü. Seken topa Mahmut Tekdemir dokundu ve golü attı. Fenerbahçe savunması kaleye gelen ilk toptan gol yedi. Mahmut Tekdemir de kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye gol atmış oldu.

15' Gustavo, Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı faulden ötürü sarı kart gördü. Çok sert faul için hakem VAR'da pozisyonu tekrar izledi ancak kırmızı kart kararını vermedi.

16' Başakşehir yine çok tehlikeli geldi. Altay'ın çeldiği topa İrfan Can vurdu ama sonuç aut...

26' Caner'in sağ kanattan kullandığı kornerde seken topa tekrar Caner ortaladı, Thiam bomboş pozisyonda altıpastan topu auta attı. İnanılmaz gol kaçtı.

45+2' Caner'in sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Nazım Sangare arkadan gelerek çok iyi vurdu ev takımına beraberliği getirdi.

İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe 1-1 Başakşehir

52' Başakşehir savunmasında büyük hata geldi. Volkan Babacan Skrtel'le oynadı. Skrtel presi görünce Volkan'a geri döndü. Volkan topu ileriye gönderemedi, Ademi'nin presinden dolayı da topu eline aldı. Fenerbahçeliler geri pas beklerken hakem faul düdüğü çaldı. Fenerbahçeli oyuncular uzun süre geri pas itirazı yapsalar da karar değişmedi.

TISSERAND ATTI!

60' Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın golü ile maçta öne geçiyor. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte topla buluşan Marcel Tisserand'ın vuruşunda top Martin Skrtel'den geri geliyor. Ardından tekrar topla buluşan Marcel Tisserand'ın vuruşunda meşin yuvarlak bu kez Volkan Babacan'ın yanından ağlarla buluşuyor.

ÜST ÜSTE KIRMIZI KARTLAR!

70' Başakşehir'de Rafael kırmızı kart gördü.

71' İtirazlarından dolayı Okan Buruk önce sarı sonra da kırmızı kart gördü:

73' İrfan Can Kahveci de itirazdan çift sarı ve kırmızı kart gördü.

FARK 2'YE ÇIKTI!

84' Sol çaprazdan ceza alanına giren Luiz Gustavo, çok güzel vurdu ve golü atarak Fenerbahçe'yi rahatlattı. Skor 3-1!

FENERBAHÇE RAHATLADI!

89' Fenerbahçe, üst üste Gustavo ve Mert Hakan Yandaş’tan bulduğu gollerle Başakşehir karşısında skoru 4-1 yaptı.

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 4-1 Başakşehir

FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇ DETAYLARI

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Caner Erkin, Sinan, Thiam, Ademi.

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Epureanu, Skrtel, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Deniz Türüç, Chadli, Crivelli.

Goller: Nazım Sangare (dk. 45+2), Tisserand (dk. 59), Luiz Gustavo (dk. 84), Mert Hakan (dk. 89) (Fenerbahçe), Mahmut Tekdemir (dk. 6) (M.Başakşehir)

Sarı Kart: Gustavo,Caner Erkin (Fenerbahçe), Mahmut (Başakşehir)

Kırmızı kartlar: Rafael, İrfan Can (Başakşehir)


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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Yazıklar olsun senin gibi hakeme
bu maçın oynanması hata direk 3 puanı verseler bu kadar dikkat çekmez. başakşehir ilk yarı işi bitirecekti hakem fişi çekti. şeytan sezonu bunlar daha başlangıç neler göreceğiz...
Bu kadarda olmaz hani milyonlarca insan genç çoluk çocuk izliyor. o kadarda belli etmeyin be yazık..
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