ÖZET | Fenerbahçe-Başakşehir: 4-1

hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Haftanın en kritik maçı olarak adlandırılan karşılaşma 4-1'lik skorla tamamlandı.

MAÇ ÖZETİ

Maç başladı.

BAŞAKŞEHİR GOLLE BAŞLADI

6' Mahmut Tekdemir'in golüyle Başakşehir Kadıköy'de 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta, Skrtel'in vuruşu direkten döndü. Seken topa Mahmut Tekdemir dokundu ve golü attı. Fenerbahçe savunması kaleye gelen ilk toptan gol yedi. Mahmut Tekdemir de kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye gol atmış oldu.

15' Gustavo, Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı faulden ötürü sarı kart gördü. Çok sert faul için hakem VAR'da pozisyonu tekrar izledi ancak kırmızı kart kararını vermedi.

16' Başakşehir yine çok tehlikeli geldi. Altay'ın çeldiği topa İrfan Can vurdu ama sonuç aut...

26' Caner'in sağ kanattan kullandığı kornerde seken topa tekrar Caner ortaladı, Thiam bomboş pozisyonda altıpastan topu auta attı. İnanılmaz gol kaçtı.

45+2' Caner'in sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Nazım Sangare arkadan gelerek çok iyi vurdu ev takımına beraberliği getirdi.

İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe 1-1 Başakşehir

52' Başakşehir savunmasında büyük hata geldi. Volkan Babacan Skrtel'le oynadı. Skrtel presi görünce Volkan'a geri döndü. Volkan topu ileriye gönderemedi, Ademi'nin presinden dolayı da topu eline aldı. Fenerbahçeliler geri pas beklerken hakem faul düdüğü çaldı. Fenerbahçeli oyuncular uzun süre geri pas itirazı yapsalar da karar değişmedi.