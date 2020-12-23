ÖZET | Fenerbahçe-Başakşehir: 4-1

Maç başladı.
6' Mahmut Tekdemir'in golüyle Başakşehir Kadıköy'de 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta, Skrtel'in vuruşu direkten döndü. Seken topa Mahmut Tekdemir dokundu ve golü attı. Fenerbahçe savunması kaleye gelen ilk toptan gol yedi. Mahmut Tekdemir de kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye gol atmış oldu.
15' Gustavo, Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı faulden ötürü sarı kart gördü. Çok sert faul için hakem VAR'da pozisyonu tekrar izledi ancak kırmızı kart kararını vermedi.
16' Başakşehir yine çok tehlikeli geldi. Altay'ın çeldiği topa İrfan Can vurdu ama sonuç aut...
26' Caner'in sağ kanattan kullandığı kornerde seken topa tekrar Caner ortaladı, Thiam bomboş pozisyonda altıpastan topu auta attı. İnanılmaz gol kaçtı.
45+2' Caner'in sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Nazım Sangare arkadan gelerek çok iyi vurdu ev takımına beraberliği getirdi.
İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe 1-1 Başakşehir
52' Başakşehir savunmasında büyük hata geldi. Volkan Babacan Skrtel'le oynadı. Skrtel presi görünce Volkan'a geri döndü. Volkan topu ileriye gönderemedi, Ademi'nin presinden dolayı da topu eline aldı. Fenerbahçeliler geri pas beklerken hakem faul düdüğü çaldı. Fenerbahçeli oyuncular uzun süre geri pas itirazı yapsalar da karar değişmedi.
60' Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın golü ile maçta öne geçiyor. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte topla buluşan Marcel Tisserand'ın vuruşunda top Martin Skrtel'den geri geliyor. Ardından tekrar topla buluşan Marcel Tisserand'ın vuruşunda meşin yuvarlak bu kez Volkan Babacan'ın yanından ağlarla buluşuyor.
70' Başakşehir'de Rafael kırmızı kart gördü.
71' İtirazlarından dolayı Okan Buruk önce sarı sonra da kırmızı kart gördü:
73' İrfan Can Kahveci de itirazdan çift sarı ve kırmızı kart gördü.
84' Sol çaprazdan ceza alanına giren Luiz Gustavo, çok güzel vurdu ve golü atarak Fenerbahçe'yi rahatlattı. Skor 3-1!
89' Fenerbahçe, üst üste Gustavo ve Mert Hakan Yandaş’tan bulduğu gollerle Başakşehir karşısında skoru 4-1 yaptı.
MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 4-1 Başakşehir
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Caner Erkin, Sinan, Thiam, Ademi.
Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Epureanu, Skrtel, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Deniz Türüç, Chadli, Crivelli.
Goller: Nazım Sangare (dk. 45+2), Tisserand (dk. 59), Luiz Gustavo (dk. 84), Mert Hakan (dk. 89) (Fenerbahçe), Mahmut Tekdemir (dk. 6) (M.Başakşehir)
Sarı Kart: Gustavo,Caner Erkin (Fenerbahçe), Mahmut (Başakşehir)
Kırmızı kartlar: Rafael, İrfan Can (Başakşehir)
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