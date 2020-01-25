ÖZET | Fenerbahçe - Başakşehir maç sonucu: 2-0

Süper Lig'in 19. haftasında ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk etti. Kritik maçta Fenerbahçe 72. dakikada Vedat Muriqi ve Max Kruse'nin ayağından bulduğu gollerle Başakşehir'i 2-0'lık skorla devirdi. Fenerbahçe - Başakşehir maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Bu skorla Fenerbahçe puanı 37'ye çıkararak maç fazlasıyla ligde 2. sıraya yükseldi. Başakşehir ise 36 puanda kalarak 3. sıraya geriledi.
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanına giderken, Başakşehir evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Stat: Ülker
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Fenerbahçe: Altay xxx, Isla xxx, Jailson xx, Serdar xx, Dirar xx, Tolga xx, Gustavo xx, Ozan xx, Kruse xx, Rodrigues xx, Vedat xx
Yedekler: Harun, Emre, Tolgay, Mehmet Ekici, Mevlüt, Ferdi, Zajc, Deniz, Zanka, Adil Rami
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xx, Ponck xxx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut xx, Mehmet Topal xx, Visca xx, İrfan Can xx, Elia xx, Crivelli x
Yedekler: Volkan, Guldbrandsen, Muhammet Arslantaş, Aziz, Skrtel, Azubuike, Uğur Uçar, Robinho, Muhammed Emin Sarıkaya, Aleksic
Teknik Direktör: Okan Buruk
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