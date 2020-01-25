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ÖZET | Fenerbahçe - Başakşehir maç sonucu: 2-0

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.01.2020 21:58 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçta Fenerbahçe Alman yıldızı Kurse ve Muriqi'in ayağından bulduğu gollerle Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe - Başakşehir maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Süper Lig'in 19. haftasında ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk etti. Kritik maçta Fenerbahçe 72. dakikada Vedat Muriqi ve Max Kruse'nin ayağından bulduğu gollerle Başakşehir'i 2-0'lık skorla devirdi. Fenerbahçe - Başakşehir maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Bu skorla Fenerbahçe puanı 37'ye çıkararak maç fazlasıyla ligde 2. sıraya yükseldi. Başakşehir ise 36 puanda kalarak 3. sıraya geriledi.

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanına giderken, Başakşehir evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Isla’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Vedat, savunmanın arkasına ortaladı. Bu noktada müsait pozisyondaki Kruse kafa vuruşunu istediği gibi yapamadı ve topu auta gönderdi.
  2. dakikada Gustavo’nun pasında topla buluşan Rodrigues ceza sahasına girip Clichy’den sıyrılıp sol ayağıyla sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
  3. dakikada Vedat’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Garry Rodrigues düzeltip çok sert vurdu ancak kaleci Mert bu pozisyonda gole izin vermedi.
  4. dakikada Clichy’nin soldan yaptığı ortada Dirar’ın göğsüyle kaleci Altay’a indirmek istediği top kısa kaldı. Bu pozisyonda araya giren Visca bekletmeden şutunu çekti ancak Altay topu kornere gönderdi.
  5. dakikada sağ ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visca bekletmeden ters kanata çıkardı. Bu noktada Ponck gelişine vurdu ancak Altay topu kornere çıkardı.
  6. dakikada savunmadan seken top Isla’da kaldı. Bu futbolcunun sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde Tolga Ciğerci yükselerek kafayı vurdu ancak iyi yer tutan Mert gole izin vermedi.
  7. dakikada Tolga’nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu Serdar Aziz kafayla Gustavo’ya indirdi. Bu futbolcunun çaprazdan şutunda Mert topu kornere yolladı.
    45+1. dakikada Caiçara'nın Tolga Ciğerci'ye yaptığı hareket sonrasında penaltı kararı veren Fırat Aydınus, Tolga Ciğerci'nin uyarısı sonrası VAR'a giderek penaltı kararından vazgeçti.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇ DETAYLARI

Stat: Ülker
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Fenerbahçe: Altay xxx, Isla xxx, Jailson xx, Serdar xx, Dirar xx, Tolga xx, Gustavo xx, Ozan xx, Kruse xx, Rodrigues xx, Vedat xx
Yedekler: Harun, Emre, Tolgay, Mehmet Ekici, Mevlüt, Ferdi, Zajc, Deniz, Zanka, Adil Rami
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xx, Ponck xxx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut xx, Mehmet Topal xx, Visca xx, İrfan Can xx, Elia xx, Crivelli x
Yedekler: Volkan, Guldbrandsen, Muhammet Arslantaş, Aziz, Skrtel, Azubuike, Uğur Uçar, Robinho, Muhammed Emin Sarıkaya, Aleksic
Teknik Direktör: Okan Buruk

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