ÖZET | Fenerbahçe Beko - Darüşşafak maç sonucu: 74-71

Solgar Vitamin'in sponsorluğunda 36'ncısı düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maç özeti ve maçın dtayları haberimizde...
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin başındaki 500. maçında 11. kupasını kazandırmış oldu.
Fenerbahçe Beko, karşılaşmaya 4-0'lık seriyle başlayan Darüşşafaka Tekfen'e 9-0'lık seriyle cevap verdi. Fenerbahçe Beko'nun serisine potasını iyi savunarak son veren Darüşşafaka Tekfen, periyodun bitimine 2 dakika 39 saniye kala 11-11 eşitliği sağladı. Fenerbahçe Beko'nun düşük yüzdeli dış atışlarla oynadığı ilk periyotta, Darüşşafaka Tekfen de kazandığı topları büyük oranda basketle sonuçlandıramadı. Periyot, 13-11 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci periyot karşılıklı basketlerle başladı. Kalinic'in 3 sayılık basketine Darüşşafaka Tekfen, Kartal'ın 3 sayılık basketiyle yanıt verdi. Periyodun 4. dakikası Sloukas'ın 3 sayılık basketi sonrası 19-19 eşitlikle geçildi. De Colo'nun üst üste basketleri sonucunda skor 22-27'de Darüşşafaka Tekfen, periyodun bitimine 2 dakika 50 saniye kala mola aldı. Darüşşafaka Tekfen, periyodun bitimine 1 dakika kala farkı 1 sayıya (29-30) indirirken soyunma odasına 30-30 eşitlikle gidildi.
Üçüncü periyoda 7-0'lık seriyle giren Fenerbahçe Beko, 25. dakikada 8 sayılık farka ulaştı: 34-42. Darüşşafaka Tekfen, Hamilton'ın bloğunun ardından Doğuş Özdemiroğlu ile bulduğu basketle oyunda kaldı ve 9-0'lık seriyle periyodun bitimine 2 dakika 44 saniye kala 43-42 öne geçti. Aldığı moladan Datome'nin 3 sayılık basketiyle oyuna dönse de düşük dış atış yüzdesiyle oynayan Fenerbahçe Beko karşısında hızlı hücumlarla skor üreten Darüşşafaka Tekfen, final periyoduna 48-47 önde girdi.
Dördüncü periyoda Hamilton'ın smaç basketiyle başlayan Darüşşafaka Tekfen'e Fenerbahçe Beko, Kalinic'in 3 sayılık basketiyle yanıt vererek skoru eşitledi: 50-50. Karşılıklı basketlerin ardından Hamilton ile üst üste basketler bulan Darüşşafaka Tekfen, 35. dakikayı 61-56 üstün geçti. Datome'nin isabetli atışlarıyla dış atış yüzdesini yükselten Fenerbahçe Beko, rakibinin farkı açmasını engelledi ve son dakikaya 61-61 eşitlikle girildi. Darüşşafaka Tekfen, Datome'nin skoru 61-64'e getirmesinin ardından mola aldı. Son bölümde serbest atışlarda Sloukas ile hata yapmayan Fenerbahçe Beko, yüksek tempoda ve çekişmeli geçen maçı 74-71 kazanarak 36. Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
Salon: Ankara
Hakemler: Erşan Kartal, Osman Sinan İşgüder, Seher Ayşenur Yazıcıoğlu
Darüşşafaka Tekfen: Ramirez 6, Hamilton 20, Jones 5, Sinan Güler 1, Colson 13, Berk Demir 3, Doğuş Özdemiroğlu 13, Kartal Özmızrak 5, Erkan Veyseloğlu 5, Troy Selim Şav, Doruk Dora
Fenerbahçe Beko: Kalinic 12, Sloukas 15, De Colo 15, Vesely 10, Datome 15, Melih Mahmutoğlu 2, Ali Muhammed 3, Ahmet Düverioğlu 2, Egehan Arna, Berkay Candan, Ekrem Sancaklı
Devre: 30-30
Beş faulle çıkan: 39.09 Vesely (Fenerbahçe Beko)
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