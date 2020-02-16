ÖZET | Fenerbahçe Beko - Darüşşafak maç sonucu: 74-71

Solgar Vitamin'in sponsorluğunda 36'ncısı düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko , Darüşşafaka Tekfen 'i 74-71 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka maç özeti ve maçın dtayları haberimizde...

Üçüncü periyoda 7-0'lık seriyle giren Fenerbahçe Beko, 25. dakikada 8 sayılık farka ulaştı: 34-42. Darüşşafaka Tekfen, Hamilton'ın bloğunun ardından Doğuş Özdemiroğlu ile bulduğu basketle oyunda kaldı ve 9-0'lık seriyle periyodun bitimine 2 dakika 44 saniye kala 43-42 öne geçti. Aldığı moladan Datome'nin 3 sayılık basketiyle oyuna dönse de düşük dış atış yüzdesiyle oynayan Fenerbahçe Beko karşısında hızlı hücumlarla skor üreten Darüşşafaka Tekfen, final periyoduna 48-47 önde girdi.

Dördüncü periyoda Hamilton'ın smaç basketiyle başlayan Darüşşafaka Tekfen'e Fenerbahçe Beko, Kalinic'in 3 sayılık basketiyle yanıt vererek skoru eşitledi: 50-50. Karşılıklı basketlerin ardından Hamilton ile üst üste basketler bulan Darüşşafaka Tekfen, 35. dakikayı 61-56 üstün geçti. Datome'nin isabetli atışlarıyla dış atış yüzdesini yükselten Fenerbahçe Beko, rakibinin farkı açmasını engelledi ve son dakikaya 61-61 eşitlikle girildi. Darüşşafaka Tekfen, Datome'nin skoru 61-64'e getirmesinin ardından mola aldı. Son bölümde serbest atışlarda Sloukas ile hata yapmayan Fenerbahçe Beko, yüksek tempoda ve çekişmeli geçen maçı 74-71 kazanarak 36. Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.