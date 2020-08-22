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ÖZET | Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 2-2

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.08.2020 18:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı ile ikinci hazırlık karşılaşmasında boy gösterdi. Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 2-2

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan mücadele, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekip Fenerbahçe'nin gollerini 7. dakikada penaltıdan Ozan Tufan ve 47. dakikada yeni transfer Mert Hakan Yandaş kaydetti. Karagümrük'ün gollerini ise 5. ve 78. dakikada Ndao attı.

THIAM İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'de yeni transfer Mame Thiam, takımıyla ilk maçına çıktı. Mame Thiam, Fenerbahçe'nin 7. dakikada bulduğu golde penaltıyı yaptıran isim oldu.

VEDAT MURIQI KADRODA YOK

Fenerbahçe'de İtalya'nın Lazio takımına transferi gündemde olan Vedat Muriqi, Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçının kadrosuna alınmadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muriqi'nin sakatlığını bulunduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçının kadrosunda, Muriqi'in yanı sıra Nabil Dirar ve Tolgay Arslan sakatlığı sebebiyle alınmadı. Yeni transferler Filip Novak ve Sinan Gümüş ise antrenman eksikliği nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe, bu oyuncuların dışında mücadelede, kampta bulunmayan Jose Sosa, Allahyar Sayyadmanesh ve Tolga Ciğerci'den yararlanamadı.

3. MAÇ: ALANYASPOR

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında 3. hazırlık maçına 28 Ağustos Cuma günü Alanyaspor ile karşılaşacak.

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