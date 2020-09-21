ÖZET| Fenerbahçe-Hatayspor: 0-0

18' Hatayspor'da Ruben Ribeiro, ceza sahası içinde Tolga Ciğerci ile girdiği ikili mücadelede kendisini yere bıraktığı için sarı kart gördü.

TFF 1.Lig'den lider olarak çıkan ve Süper Lig'de çıktığı ilk mücadelede Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Hatayspor , Fenerbahçe karşısına da 3 puan parolasıyla çıktı.Fenerbahçe Hatayspor maçı her iki takım için de büyük önem arz ediyordu. Ligin ilk haftasına galibiyetle başlayan her iki takım, ikinci haftayı da 3 puanla tamamlayarak Süper Lig'de avantajlı konumda yer almak istiyordu. 2 kırmızı kartın çıktığı maçta 9 kişi kalan Hatayspor, Fenerbahçe'den 1 puan almayı bildi. Maç 0-0'lık skorla tamamlandı.

48' Fenerbahçe'de Caner'in sol kanattan yaptığı ortasının ardından Valencia kaleci Munir'e faul yaptı.

44' İlk yarının sonuna en az iki dakika uzatma ilave edildi.

27' Şu ana dek Fenerbahçe'nin bir isabetli şutu var. Hatayspor'un ise isabetli şutu bulunmuyor.

90' Maçın sonuna en az 5 dakika uzatma ilave edildi.

Maçın sonunda tehlikeli bir atak olmadı ve karşılaşma 0-0'lık skorla sonuçlandı.

FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇ DETAYLARI

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Ozan, Tolga, Ferdi, Thiam, Valencia

Hatayspor'un ilk 11'i: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf.

Sarı kartlar: Santos, Riberio,Sackey,Yusuf (A.Hatayspor), Valencia (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Sackey, Ribeiro (Hatayspor)

ÖMER ERDOĞAN: "İNŞALLAH ORADAN DA YİNE GÜZEL BİR MÜCADELEYLE İYİ BİR SKORLA HATAY'IMIZA DÖNERİZ."

Teknik direktör Ömer Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir maçında sergiledikleri mücadeleyi ve futbol kalitesini sahaya yansıtabilmeleri halinde Fenerbahçe deplasmanından güzel bir sonuç alacaklarına inandığını kaydetti.

Ömer Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zor bir maç yine bizi bekliyor. Çünkü Fenerbahçe bayağı bir değişime gitti. Takımın neredeyse yarısını yeniledi. Ciddi bir rakibimiz var karşımızda.

Bizim hazırlıklarımız da iyi gidiyor. Çok şükür sağlık açısından herhangi bir sakatımız veya cezalı oyuncumuz yok. Motive ve öz güven anlamında en son aldığımız galibiyetle iyi durumdayız. İnşallah oradan da yine güzel bir mücadeleyle iyi bir skorla Hatay'ımıza döneriz."

