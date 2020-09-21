ÖZET| Fenerbahçe-Hatayspor: 0-0

TFF 1.Lig'den lider olarak çıkan ve Süper Lig'de çıktığı ilk mücadelede Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Hatayspor, Fenerbahçe karşısına da 3 puan parolasıyla çıktı.Fenerbahçe Hatayspor maçı her iki takım için de büyük önem arz ediyordu. Ligin ilk haftasına galibiyetle başlayan her iki takım, ikinci haftayı da 3 puanla tamamlayarak Süper Lig'de avantajlı konumda yer almak istiyordu. 2 kırmızı kartın çıktığı maçta 9 kişi kalan Hatayspor, Fenerbahçe'den 1 puan almayı bildi. Maç 0-0'lık skorla tamamlandı.
1' Karşılaşmaya Hatayspor başladı.
2' Ribeiro'nun kullandığı serbest vuruşu savunmada Tolga uzaklaştırdı.
4' Gökhan Karadeniz'in kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Gökhan Gönül uzaklaştırdı.
9' Fenerbahçe'de Gökhan'ın ortasıyla ceza sahasında topla buluşan Thiam'ın cılız vuruşu kaleci Munir'in kucağında kaldı.
18' Hatayspor'da Ruben Ribeiro, ceza sahası içinde Tolga Ciğerci ile girdiği ikili mücadelede kendisini yere bıraktığı için sarı kart gördü.
22' Caner'in kullandığı köşe vuruşunu kaleci Munir yumruklarıyla uzaklaştırdı.
27' Şu ana dek Fenerbahçe'nin bir isabetli şutu var. Hatayspor'un ise isabetli şutu bulunmuyor.
30' Fenerbahçe'de Caner'in sol kanattan yaptığı ortası kaleci Munir'in kucağında kaldı.
34' Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından çektiği şutu savunmada Sackey'den geri döndü.
37' Fenerbahçe'de Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortası savunmada Ribeiro'dan geri döndü.
41' Hatayspor'da Diouf savunma arkasına sızdı, ama öncesinde ofsayta yakalandı.
44' İlk yarının sonuna en az iki dakika uzatma ilave edildi.
Ve karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.
46' Fenerbahçe'nin vuruşuyla karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.
46' Fenerbahçe'de Mame Thiam'ın yerine Sinan Gümüş oyuna girdi.
46' Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın yerine Jose Sosa oyuna girdi.
48' Fenerbahçe'de Caner'in sol kanattan yaptığı ortasının ardından Valencia kaleci Munir'e faul yaptı.
53' Caner'in kullandığı serbest vuruşa ön direkte kafayı vuran Gökhan'ın şutu direk dibinden dışarı çıktı, ama öncesinde ofsayta yakalandı.
55' Hatayspor'da Isaac Sackey, Enner Valencia'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
58' Sosa'nın kullandığı serbest vuruş barajdan geri döndü.
65' Sosa'nın serbest vuruşuna ön direkte Gökhan kafayı vurdu, şutu direkten geri döndü.
67' Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin yerine Mert Hakan Yandaş oyuna girdi.
67' Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Filip Novak oyuna girdi.
68' Hatayspor'da Mame Diouf'un yerine Mirkan Aydın oyuna girdi.
70' Fenerbahçe'de Sosa'nın sağ kanattan ortasına Caner hareketlendi, vuruşu kaleci Munir'de kaldı.
73' Hatayspor'da Ruben Ribeiro yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Hatayspor 10 kişi.
81' Hatayspor'da Ribeiro'nun ardından Sackey de ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.
85' Fenerbahçe'de Deniz'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut yandan auta gitti.
86' Fenerbahçe'de Gustavo'nun ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Munir'in kucağında kaldı.
87' Fenerbahçe'de Sosa'nın ara pasını Gökhan oyun alanı sınırları içerisinde tutamadı, aut.
90' Maçın sonuna en az 5 dakika uzatma ilave edildi.
Maçın sonunda tehlikeli bir atak olmadı ve karşılaşma 0-0'lık skorla sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Ozan, Tolga, Ferdi, Thiam, Valencia
Hatayspor'un ilk 11'i: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf.
Sarı kartlar: Santos, Riberio,Sackey,Yusuf (A.Hatayspor), Valencia (Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: Sackey, Ribeiro (Hatayspor)
Teknik direktör Ömer Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir maçında sergiledikleri mücadeleyi ve futbol kalitesini sahaya yansıtabilmeleri halinde Fenerbahçe deplasmanından güzel bir sonuç alacaklarına inandığını kaydetti.
Ömer Erdoğan, şöyle devam etti:
"Zor bir maç yine bizi bekliyor. Çünkü Fenerbahçe bayağı bir değişime gitti. Takımın neredeyse yarısını yeniledi. Ciddi bir rakibimiz var karşımızda.
Bizim hazırlıklarımız da iyi gidiyor. Çok şükür sağlık açısından herhangi bir sakatımız veya cezalı oyuncumuz yok. Motive ve öz güven anlamında en son aldığımız galibiyetle iyi durumdayız. İnşallah oradan da yine güzel bir mücadeleyle iyi bir skorla Hatay'ımıza döneriz."
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