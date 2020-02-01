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ÖZET | Fortuna Düsseldorf 1-1 Eintracht Frankfurt maç sonucu

ALMANYA HABERLERİ  | 01.02.2020 20:25 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Fortuna Düsseldorf evinde Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Kaan Ayhan'ın gol attığı mücadelede Fortuna Düsseldorf, E. Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Fortuna Düsseldorf - Eintracht Frankfurt maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Fortuna Düsseldorf 1-1 Eintracht Frankfurt maç sonucu

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Fortuna Düsseldorf, sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Fortuna Düsseldorf - Eintracht Frankfurt maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 78. dakikada milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kaleye 21 metre mesafeden kullandığı serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti.

Eintracht Frankfurt, 90+4. dakikada Timothy Chandler ile bulduğu golle 1-1 eşitliği sağladı ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Fortuna Düsseldorf 16, Eintracht Frankfurt ise 25 puana yükseldi.

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Bundesliga fortuna düsseldorf Eintracht Frakfurt maç özeti maç sonucu Almanya

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