ÖZET | Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 3-1

Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor evinde Rizespor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. Antalyaspor bu sonuçla ligde kalmayı başardı.
- dakikada Sinan Gümüş kafa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Podolski’nin şutu yandan auta gitti.
- dakikada Amilton’un sol çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Gümüş’ün şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
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- dakikada Garmash’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Tarık kornere çeldi.
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dakikada Melnjak, sol kanattan ceza sahası içinde kestiği ortada Samudıo’nun kafasını kaleci son anda ayaklarıyla çıkardı.
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- dakikada Kudryashov’un sol kanattan ceza sahası arka direğe kestiği ortada Podolski’nin kafası kalecinin müdahalesiyle üst direğe de çarparak kornere çıktı.
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dakikada ceza sahası ön çizgisinde kazanılan serbest vuruşta Podolski’nin şutu kaleciden döndü. Dönen topu sol çaprazda önünde bulan Veysel’in şutunu da kaleci çıkardı.
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- dakikada ceza sahası içinde defans oyuncusu Fernandes’in Amilton’a yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
- dakikada Jahovic’in kaçırdığı penaltı, Çaykur Rizespor kalecisinin çizgi kuralı ihlali gerekçesiyle hakem tarafından iptal edildi.
- dakikada bir kez daha topun başına geçen Jahovic, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
- dakikada Hakan Özmert’in sol kanattan ceza sahası içine kullandığı korner atışını Ersan Gülüm kafayla ağlara gönderdi. 3-0
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- dakikada Samudıo’nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci çıkardı.
- dakikada Doğukan Sinik’in sol çaprazdan sert şutu arka direğe çarparak auta çıktı.
90+1. dakikada Oğulcan’ın şutu ceza sahası içinde defans oyuncusu Ersan Gülüm’ün eline değmesi sonucu hakem VAR’a danışarak penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakikada Skoda’nın kullandığı penaltı atışı kalecinin sağından ağlarla buluştu. 3-1
Maçın sonunda başka tehlikeli bir atak olmadı ve skor 3-1 tamamlandı.
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