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ÖZET | Galatasaray 1-0 Konyaspor

28.04.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar, Konya ekibini 1-0 mağlup etti. Galatasaray - Konyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Galatasaray 1-0 Konyaspor

Şampiyonluk yarışının sonuna doğru gelinirken ligin 38. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar zirveden kopmamak adına çıktığı kritik mücadelde Konyaspor'u Emre Akbaba'nın golü ile 1-0 mağlup etti. Galatasaray - Konyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

TERİM'DEN İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK

Türk Telekom Stadı'nda Konya temsilcisini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Marcelo Saracchi, Arda Turan ve Sofiane Feghouli yer aldı.

Ligin 37. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının başlangıç kadrosunda yer alan Emre Akbaba, teknik direktör Fatih Terim tarafından yedeğe çekildi. Tecrübeli teknik adam, Emre'nin yerine Antalyaspor mücadelesinde sonradan oyuna girerek 1-0'lık galibiyeti getiren Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed'i görevlendirdi.

FALCAO GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, 3 Süper Lig maçının ardından kadroya girdi.

Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrasında yüz kemiklerinde kırık meydana gelen ve çalışmalara maskeyle devam eden tecrübeli futbolcu, Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarında kadroya alınmadı.

KONYASPOR'DA 5 DĞİŞİKLİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Yeşil-beyazlı ekip, Galatasaray karşısına Ibrahim Sehic, Barış Yardımcı, Adil Demirbağ, Ahmet Çalık, Guilherme Sitya, Amir Hadziahmetovic, Ismael Diomande, Jesse Sekidika, Amar Rahmanovic, Levan Shengelia ve Artem Kravets 11'i ile çıktı.

Konya temsilcisinin yedek kulübesinde Erten Ersu, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, Zymer Bytyqi, Sokol Cikalleshi, İsmail Güven, Faruku Miya, Doğan Can Gölpek, Musa Çağıran, Erdon Daci yer aldı.
İlhan Palut, Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı ile Nejc Skubic'ten kart cezaları nedeniyle yararlanamadı. Palut, Jevtovic, Bytyqi ve Cikalleshi'yi ise yedeğe çekti.

Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine Adil Demirbağ, Kravets, Barış Yardımcı, Diomande ve Rahmanovic'i görevlendirdi.

SEKİDİKA G.SARAY'A KARŞI

Ara transfer döneminde Konyaspor'a kiralanan Nijeryalı hücum oyuncusu Jesse Sekidika, ilk kez Galatasaray'a karşı forma giydi.

Ligin ilk yarısında sarı-kırmızılı formayı terleten ve 6 Süper Lig maçında 1 kez gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki Sekidika, Türk Telekom Stadı'na yeşil-beyazlı formayla adım attı.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Etebo'nun ortasında ceza sahası sağ çaprazındaki Şener Özbayraklı, meşin yuvarlağı Halil Dervişoğlu'na indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

45+1. dakikada Gedson Fernandes'in ceza sahası dışından sol çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Sehic, direk dibinden topu kornere çeldi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve takımların pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz sonuçlandı.
(İkinci yarıdan dakikalar birazdan...)

MAÇ DETAYLARI

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı, Adil Demirbağ, Ahmet Çalık, Guilherme, Hadziahmetovic, Diomande, Sekidika, Rahmanovic, Shengelia, Kravets

Sarı kart: Dk. 20 Kravets (İttifak Holding Konyaspor)


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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Konyaspor Emre Akbaba
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