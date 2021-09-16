ÖZET | Galatasaray 1-0 Lazio

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray evinde İtalyan Serie A ekiplerinden Lazio konuk etti. Sarı kırmızılılar maç boyu elinde tuttuğu üstünlüğü 66. dakikada bulduğu golle süsleyerek Lazio'yu 2-1 mağlup etti. Galatasaray - Lazio maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü, 67. dakikada kaleci Strakosha kendi kalesine attı. Arnavut kaleci, hava topunu kontrol etmeye çalışırken başarılı olamadı ve meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlara gitti.

Sarı-kırmızılılarda Morutan'ın ilk yarıda bir şutu direkten dönerken, Fatih Terim'in öğrencileri özellikle 60. dakikadan sonra oyunun kontrolünü İtalyan ekibine neredeyse hiç vermedi.

Galatasaray grubun 2. hafta maçında deplasmanda Marsilya ile karşılaşacakken, Lazio ise evinde Lokomotiv Moskova'yu konuk edecek.

TERİM'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ilk haftasında İtalya'nın Lazio takımını konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de İtalya'nın köklü takımlarından Lazio'yu ağırladı.

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Marcao, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne yer aldı.

Fatih Terim, Trabzonspor müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Luyindama ile Emre Kılınç'ı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik direktör, bu futbolcuların yerine Marcao ile Taylan Antalyalı'ya görev verdi.

MARCAO 1 AY SONRA SAHADA

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uyguladığı için bir süre kadro dışı kalan Brezilyalı stoper Marcao, affedilmesinin ardından ilk kez bir maçta forma giydi.

Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos'ta yapılan GZT Giresunspor maçında Kerem'e şiddet uygulayan ve kırmızı kart gören Marcao'ya Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 8 maç ceza verdi.

Kulüpte de kadro dışı bırakılan Marcao, 4 Eylül'de para cezası kesilmesinin ardından affedildi. GZT Giresunspor müsabakasının ardından Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise 2 maçta görev yapamayan Marcao, Lazio karşılaşmasıyla formasına kavuştu.

Sarı-kırmızılı takımın antrenmanında barıştırılan Marcao ile Kerem, söz konusu olaydan sonra ilk kez bir müsabakada buluştu.

MARCAO VE KEREM EL ELE TRİBÜNE

GZT Giresunspor maçındaki olay nedeniyle gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ile Marcao, birlikte tribüne giderek dostluk mesajı verdi.

Seremoni sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'ndan takımı tribüne getirmesini istedi. Bunun üzerine Kerem'in yanına giden Marcao, elini takım arkadaşının omzuna atarak tribünleri birlikte selamladı.

CICALDAU VE NELSSON İLK AVRUPA'DA

Galatasaray'ın yeni transferleri Rumen orta saha oyuncusu Cicaldau ve Danimarkalı stoper Nelsson, bir Avrupa kupası maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletti.

Avrupa Ligi elemeleri devam ederken transfer edilen 2 futbolcu, önceki takımlarında Avrupa kupası maçı oynadığı için Galatasaray adına eleme maçlarına çıkamadı. Cicaldau ile Nelsson, gruplara kalınmasıyla statü gereği oynama hakkı elde etti ve Lazio karşılaşmasıyla Galatasaray'daki ilk Avrupa kupası maçında forma giydi.

TÜRK TELEKOM KAPILARINI AÇTI

Galatasaray, bu sezon ilk kez Türk Telekom Stadı'nda maça çıktı.

Türk Telekom Stadı, son olarak geçen sezon Süper Lig'in son haftasında 15 Mayıs'ta Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmasına ev sahipliği yaptı. Yaz döneminde stat zemininde yenileme çalışmaları başlatıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, zemin çalışmalarının yetişmemesinden dolayı bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında ev sahibi olarak çıktığı 4 maçı İstanbul'daki farklı statlarda oynamak zorunda kaldı.

Galatasaray, Lazio müsabakasıyla 124 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda maça oynadı.

GALATASARAY - LAZİO MAÇ ÖZETİ

dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan pasında ceza sahası yayı üzerindeki Halil Dervişoğlu topun üzerinden atladı. Meşin yuvarlak ceza sahası içi sağ çaprazda uygun durumda bulunan Morutan'ın önünde kaldı. Rumen futbolcunun çok sert vole vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Lazio: Strakosha, Lazzari, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj, Akpa-Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile

Sarı kartlar: Dk. 8 Muslera (Galatasaray), Dk. 42 Akpa-Akpro (Lazio)



