ÖZET | Galatasaray 1-1 Trabzonspor

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, geride kalan hafta deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçta ilk 11'de başlayan Halil Dervişoğlu'nu yedeğe çekerken, Trabzonspor karşısında bu futbolcunun yerine cezası biten Ryan Babel'i görevlendirdi.

Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı.

Üst üste 4 iç saha maçında galibiyete ulaşamayan Galatasaray puanını 66 yaptı. Deplasmandaki namağlup serisini 15 maça çıkaran Trabzonspor ise 60 puan oldu.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça bordo-mavili takım, Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Lewis Baker, Djaniny, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban ilk 11'i ile çıktı.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'a konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, son oynadıkları Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Ev sahibi takımın yedek kulübesinde ise Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra Okan Kocuk, Oghenekaro Etebo, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Valentine Ozornwafor ve Arda Turan oturdu.

Galatasaray karşılaşmaya Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Marcao, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, DeAndre Yedlin ve Martin Linnes, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed ile cezalı Ryan Donk da maçın kadrosunda bulunmadı.

Bu futbolcuların yerine Berat Özdemir, Ekuban ve Hugo forma giydi.

dakikada bu kez Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunu Muslera köşeden çıkardı. Arka arkaya pozisyonlara giren Trabzonspor, 10. dakikada yine Bakasetas ile gole yaklaştı ancak Muslra topu kornere çelmeyi başardı.

Galaasarya'ın ilk etkili atağı ise 12. dakikada geldi. Taylan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın müsait durumda çektiği şut savunmaya çarparak kornere gitti.

Üst üste pozisyonların ardından oyun dengelendi. Galatasaray, oyunun kontrolünü sağladı ve topa da kısa paslarla sahip olmaya başladı ancak bu üstünlüğü pozisyona dönüştüremedi. Trabzonspor da topa sahip olduğu anlarda pas yaparak kontrolü almaya çalıştı.

NWAKAEME DİREĞE TAKILDI

Pozisyonlara girmeye devam eden taraf ise Trabzonspor oldu. 25. dakikada Djaniny'nin pasıyla Bakasetas, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Luyindama ve Saracchi'nin baskısı altında Bakasetas şutunu çıkardı ancak Muslera, köşeden kornere çeldi. Kullanılan kornerde Nwakaeme kafa vuruşunu yaptı, top direkten oyun alına döndü.

Bu pozisyonlardan sonra iki takım da 3. bölgede pas hataları yapmaya ve atakları sonlandıramamaya başladı. İki takımdan biri oyunun kontrolünü alamadı. Ev sahibi Galatasaray, ilk yarıyı isabetli şut atamadan tamamladı.

FATİH TERİM DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

Galatasaray, ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Feghouli yerine Halil Dervişoğlu oyuna dahil oldu.