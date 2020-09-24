ÖZET | Galatasaray 2-0 Hajduk Stlip

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hajduk Split ile karşı karşıya geldi.
Fatih Terim'in kadroda rotasyona gittiği mücadeleyi sarı kırmızılılar 2-0 kazandı. Bu sonuçla bir üst tura çıktı. Galatasaray - Hajduk Split maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
1' Kritik mücadele başladı...
7' Kullanılan serbest vuruşa Juric kafayı vurdu, üstten dışarı çıktı.
14' Galatasaray sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.
16' Hajduk'un sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Marcao uzaklaştırdı.
20' Hajduk'da Jradi'nin ceza sahasının sol çaprazından çektiği röveşata şutu farklı şekilde auta çıktı.
26' Kullanılan köşe vuruşuna Marcao kafayı vurdu şutu üstten dışarı gitti.
31' Galatasaray'da Linnes'in sağ kanattan ortasına ceza sahasında Diagne kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti.
36' GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Ömer Bayram'ın ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Babel şut açısı bulamadan top kaleci Posavec'te kaldı.
41' Galatasaray'da Linnes'in sağ kanattan ortasına ceza sahasında gelişine bir vuruş deneyen Diagne'nin şutu farklı şekilde auta gitti.
45' İLK YARI SONA ERDİ: GALATASARAY 0-0 HAJDUK SPLIT
48' Galatasaray'da Linnes'in sağ kanattan yaptığı ortasına Diagne vuramadı, ardından Ömer Bayram ceza yayı üzerinde rakibine faul yaptı.
51' GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Sağ kanattan getirilen topa ceza sahasında gelişine vuran Diagne'nin şutu savunmadan döndü, seken topa çektiği ikinci şut ise farklı şekilde auta gitti.
52' GALATASARAY'DAN BİR TEHLİKE DAHA! Feghouli'nin sağ kanattan uzak direğe ortaladığı topta Babel'in şutu yandan auta gitti.
54' BİR TEHLİKE DE HAJDUK'TAN! Caktas'ın ceza sahasının sol çaprazından bomboş çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.
58' Ömer'in kullandığı köşe vuruşuna ceza yayı üzerinden Feghouli gelişine vurdu, şutu ağlarla buluştu ama öncesinde Diagne aktif ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.
75' GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Diagne'nin ceza sahası içinden çektiği röveşata şutunu kaleci Posavec parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
77' GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Emre Taşdemir'in sol kanattan çevirdiği topu Belhanda ağlara gönderdi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Craig Pawson, Lee Betts, Ian Hussin (İngiltere)
Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Feghouli, Etebo, Ömer Bayram, Babel, Diagne
Hajduk Split: Posavec, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi, Caktas, Juric, Jairo, Gyurcso, Diamantakos
Sarı kartlar: Dk. 25 Mujakic (Hajduk Split), Dk. 37 Ömer Bayram (Galatasaray)
Galatasaray - Hajduk Split | CANLI
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