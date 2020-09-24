SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. ÖZET | Galatasaray 2-0 Hajduk Stlip

ÖZET | Galatasaray 2-0 Hajduk Stlip

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.09.2020 22:52 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray Hırvatistan'ın güçlü ekiplerinden Hajduk Split'i konuk etti. Sarı kırmızılılar rakibini 2-0 yenerek bir üst tura çıktı. Galatasaray - Hajduk Split maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Galatasaray 2-0 Hajduk Stlip

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hajduk Split ile karşı karşıya geldi.
Fatih Terim'in kadroda rotasyona gittiği mücadeleyi sarı kırmızılılar 2-0 kazandı. Bu sonuçla bir üst tura çıktı. Galatasaray - Hajduk Split maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

GALATASARAY - HAJDUK SPLİT MAÇ ÖZETİ

1' Kritik mücadele başladı...

7' Kullanılan serbest vuruşa Juric kafayı vurdu, üstten dışarı çıktı.

14' Galatasaray sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

16' Hajduk'un sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Marcao uzaklaştırdı.

20' Hajduk'da Jradi'nin ceza sahasının sol çaprazından çektiği röveşata şutu farklı şekilde auta çıktı.

26' Kullanılan köşe vuruşuna Marcao kafayı vurdu şutu üstten dışarı gitti.

31' Galatasaray'da Linnes'in sağ kanattan ortasına ceza sahasında Diagne kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti.

36' GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Ömer Bayram'ın ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Babel şut açısı bulamadan top kaleci Posavec'te kaldı.

41' Galatasaray'da Linnes'in sağ kanattan ortasına ceza sahasında gelişine bir vuruş deneyen Diagne'nin şutu farklı şekilde auta gitti.

45' İLK YARI SONA ERDİ: GALATASARAY 0-0 HAJDUK SPLIT

48' Galatasaray'da Linnes'in sağ kanattan yaptığı ortasına Diagne vuramadı, ardından Ömer Bayram ceza yayı üzerinde rakibine faul yaptı.

51' GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Sağ kanattan getirilen topa ceza sahasında gelişine vuran Diagne'nin şutu savunmadan döndü, seken topa çektiği ikinci şut ise farklı şekilde auta gitti.

52' GALATASARAY'DAN BİR TEHLİKE DAHA! Feghouli'nin sağ kanattan uzak direğe ortaladığı topta Babel'in şutu yandan auta gitti.

54' BİR TEHLİKE DE HAJDUK'TAN! Caktas'ın ceza sahasının sol çaprazından bomboş çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

58' Ömer'in kullandığı köşe vuruşuna ceza yayı üzerinden Feghouli gelişine vurdu, şutu ağlarla buluştu ama öncesinde Diagne aktif ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.

75' GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Diagne'nin ceza sahası içinden çektiği röveşata şutunu kaleci Posavec parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

77' GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Emre Taşdemir'in sol kanattan çevirdiği topu Belhanda ağlara gönderdi.

GALATASARAY - HAJDUK SPLİT MAÇ DETAYLARI

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Craig Pawson, Lee Betts, Ian Hussin (İngiltere)

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Feghouli, Etebo, Ömer Bayram, Babel, Diagne

Hajduk Split: Posavec, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi, Caktas, Juric, Jairo, Gyurcso, Diamantakos

Sarı kartlar: Dk. 25 Mujakic (Hajduk Split), Dk. 37 Ömer Bayram (Galatasaray)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum' 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum'
Hagi'den flaş Galatasaray açıklaması!Hagi'den flaş Galatasaray açıklaması!
Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat, ve kanalı belli oldu!Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat, ve kanalı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Marmara'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
Marmara'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme
Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme
Fenerbahçe'den forvete bir isim daha
Fenerbahçe'den forvete bir isim daha
Dünyaca ünlü golcü koronavirüse yakalandı
Dünyaca ünlü golcü koronavirüse yakalandı
Mandzukic'in yeni adresi belli oldu
Mandzukic'in yeni adresi belli oldu
G.Saraylı yıldıza dev talip!
G.Saraylı yıldıza dev talip!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Terim şokta...
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Terim şokta...
G.Saraylı futbolcu, evli sevgilisiyle yakalandı!
G.Saraylı futbolcu, evli sevgilisiyle yakalandı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum
gerçekleri tarih yazar, tarihide !GALATASARAY!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Galatasaray 2-0 Hajduk Stlip
G.Saray UEFA'da bir üst turda
Galatasaray - Hajduk Split | CANLI
Galatasaray - Hajduk Split | CANLI
Marcao'ya bir talip daha
G.Saraylı yıldıza dev talip!
Ianis Hagi: "Galatasaray maçı duygusal olmaz"
Hagi'den flaş Galatasaray açıklaması!
Galatasaray'dan Elneny hamlesi!
Galatasaray'dan Beşiktaş'ı kızdıracak transfer!
Galatasaray'ın transfer listesindeki Götze'den haber var!
Cimbom'un ilgilendiği yıldızdan haber var!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.