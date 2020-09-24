ÖZET | Galatasaray 2-0 Hajduk Stlip

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hajduk Split ile karşı karşıya geldi.

Fatih Terim'in kadroda rotasyona gittiği mücadeleyi sarı kırmızılılar 2-0 kazandı. Bu sonuçla bir üst tura çıktı. Galatasaray - Hajduk Split maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

GALATASARAY - HAJDUK SPLİT MAÇ ÖZETİ

1' Kritik mücadele başladı...

7' Kullanılan serbest vuruşa Juric kafayı vurdu, üstten dışarı çıktı.

14' Galatasaray sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

16' Hajduk'un sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Marcao uzaklaştırdı.

20' Hajduk'da Jradi'nin ceza sahasının sol çaprazından çektiği röveşata şutu farklı şekilde auta çıktı.

26' Kullanılan köşe vuruşuna Marcao kafayı vurdu şutu üstten dışarı gitti.

31' Galatasaray'da Linnes'in sağ kanattan ortasına ceza sahasında Diagne kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti.

36' GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Ömer Bayram'ın ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Babel şut açısı bulamadan top kaleci Posavec'te kaldı.

41' Galatasaray'da Linnes'in sağ kanattan ortasına ceza sahasında gelişine bir vuruş deneyen Diagne'nin şutu farklı şekilde auta gitti.