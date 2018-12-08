Galatasaray 2 - 2 Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a derbide 1-0 yenilen Galatasaray sahasında ligin son sırasındaki Çaykur Rizespor'u ağırladı. Galatasaray maça çok hızlı başlasa da ilk 15 dakikada kaleci Gökhan'ı geçemedi. Dakikalar 27'yi gösterdiğinde Vedat Muriqi'nin volesi dışarı giderken, 39. dakika bu kez Onyekuru'nun röveşatasını Gökhan müthiş çıkardı. Bu pozisyondan 1 dakika sonra ise Rizespor savunmasında oluşan karambol sonrası topu önünde bulan Garry Rodrigues çok sert vurdu ve golü atarak Galatasaray'ı devreye 1-0 önde götürdü. PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN Galatasaray ikinci yarıya da etkili başladı. Onyekuru'nun vuruşunda kalesinde devleşen Gökhan yine gole izin vermezken, 2 dakika sonra ise Nagatomo'nun ortasında kafayı vuran Eren Derdiyok durumu 2-0 yaptı. İkinci golün ardından rahatlayan Galatasaray karşısında gol arayan Rizespor, Muriqi'nin asistinde Aminu Umar'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Rüzgarı arkasına alan Karadeniz ekibi, 72'de kornerden gelen topta golü buldu ancak hakem Ali Palabıyık pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Dakikalar 80'i gösterdiğinde sahneye çıkan Samudio, Muslera'yı avlayarak skoru 2-2 yaptı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray önümüzdeki hafta lider Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi sahasında çok önemli 2 puan kaybetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 25, Rizespor ise 11 yaptı. GALATASARAY 2 - 2 ÇAYKUR RİZESPOR STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Ahmet Çalık, Nagatomo, Onyekuru (Dk. 76 Ömer Bayram), Feghouli (Dk. 86 Maicon), Selçuk İnan, Rodrigues, Muğdat Çelik (Dk. 46 Linnes), Eren Derdiyok

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı (Dk. 68 Koray Altınay), Brabec (Dk. 79 Süleyman Koç), Saadane, Mehmet Uslu, Petrucci, Abdullah Durak, Umar, Boldrin (Dk. 85 Fink), Samudio, Vedat Muric GOLLER: Dk. 40 Rodrigues, Dk. 58 Eren Derdiyok (Galatasaray), Dk. 67 Umar, Dk. 80 Samudio (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Dk. 60 Nagatomo, Dk. 71 Selçuk İnan (Galatasaray), Dk. 64 Orhan Ovacıklı (Çaykur Rizespor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 6: Onyekuru'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues'in altıpasa gönderdiği meşin yuvarlağa kaleci Gökhan Akkan müdahale etti. Kale önünde Eren Derdiyok'un dokunamadığı top, uzak köşeden kornere çıktı.

DAKİKA 8: Çaykur Rizespor yarı alanının ortalarında topu alan Onyekuru, ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun ceza sahası ön çizgisi gerisinden şutunda, kaleci Gökhan Akkan soluna gelen meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

DAKİKA 14: Çaykur Rizespor ceza sahasında Abdullah Durak'tan topu çalan Onyekuru, pasını penaltı noktası hizasında uygun durumda bulunan Rodrigues'e aktardı. Bu oyuncunun kötü şutunda, top farklı şekilde auta gitti.

DAKİKA 27: Boldrin'in soldan kullandığı kornerde Brabec'in kafayla indirdiği topa Vedat Muric altıpas önünde sırtı kaleye dönükken vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

DAKİKA 39: Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı kornerde ters kanada açılan topu Rodrigues aldı. Bu futbolcunun ortasına ön direkteki Onyekuru'nun röveşatasında kaleci Gökhan Akkan son anda sağına gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

DAKİKA 40: Galatasaray müsabakada öne geçti. Rodrigues'in ceza sahası dışı sol çaprazda kurtarmak istediği top rakibininin müdahalesiyle ceza sahası içi sol çaprazdaki Selçuk İnan'a geldi. Tecrübeli oyuncu, pasını yerden Onyekuru'ya çıkardı. Nijeryalı futbolcunun altıpas gerisinde topukla kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonu takip eden Rodrigues, penaltı noktası üzerinde sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen hakem Ali Palabıyık, gol kararı verdi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 56: Selçuk İnan'ın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Onyekuru'nun karşı karşıya şutunda top kaleci Gökhan Akkan'dan döndü. Pozisyonun devamında Çaykur Rizespor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

DAKİKA 58: Sarı-kırmızılı ekip, farkı 2'ye çıkardı. Nagatomo'nun soldan ortasında ön direğe hareketlenen Eren Derdiyok, altıpas içinde kafayla vurduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

DAKİKA 60: Kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içi sol çaprazındaki Mehmet Uslu'nun kafayla indirdiği meşin yuvarlağa altıpas üzerinde Vedat Muric dokunamazken kaleci Muslera, topu iki hamlede kontrol etti.

DAKİKA 67: Çaykur Rizespor farkı 1'e indirdi. Orhan Ovacıklı'nın sağdan ortasında savunmadan seken topu ceza sahasındaki Vedat Muric indirdi. Altıpas gerisindeki Umar, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.

DAKİKA 80: Selçuk İnan'ın kaleyi cepheden gören pozisyonda kullandığı serbest vuruşta top yandan auta çıktı.

DAKİKA 80: Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Umar'ın soldan ortasında savunmadan seken topu penaltı noktası civarındaki Samudio düzgün bir vuruşla kaleci Muslera'nın solundan ağlara gönderdi: 2-2.

DAKİKA 90+4: Hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında soldan ceza sahasına giren Samudio'nun şutunda top uzak direğin yanından auta çıktı.

DAKİKA 90+5: Samudio'nun pasıyla savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Umar'ın karşı karşıya şutunda kaleci Muslera zamanında çıkarak topu kurtardı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı. Geride kalan hafta deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 kaybedilen maçta gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Fernando Reges kadroda yer almazken, o müsabakada ilk 11'de görev yapan Maicon Roque de yedeğe çekildi. Çaykur Rizespor karşılaşmasında bu oyuncuların yerine Garry Rodrigues ve Muğdat Çelik ilk 11'de forma giydi. Galatasaray'da cezalı olan Ryan Donk, Badou Ndiaye, Serdar Aziz ile sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba da müsabaka kadrosunda yer almadı. MUĞDAT İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı Muğdat Çelik, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de ilk kez bir maça 11'e başlama fırsatı buldu. Ligde daha önce birkaç maçta sonradan oyuna dahil olarak görev alan Muğdat Çelik, Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı. DÖRTLÜ SAVUNMAYA DÖNÜLDÜ

Son dönemdeki maçlarına üçlü savunmayla çıkan Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında dörtlü savunmaya döndü. Kalede Fernando Muslera'nın görev yaptığı sarı-kırmızılı takımın savunmasında Mariano Filho, Ozan Kabak, Ahmet Çalık ve Yuto Nagatomo yer aldı. Bu futbolcuların önünde Selçuk İnan ve Sofiane Feghouli forma giyerken, kanatlarda Henry Onyekuru ve Garry Rodrigues oynadı. Muğdat Çelik'in forvet arkasında sahada çıktığı Galatasaray'ın santrforunda ise Eren Derdiyok bulundu.