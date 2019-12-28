ÖZET | Galatasaray 5-0 Antalyaspor maç özeti ve sonucu!

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 16. haftada oynanan Göztepe müsabakasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça sarı-kırmızılı takım, Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram, Radamel Falcao ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray ligin ikinci yarısına evinde Denizlispor maçı ile başlayacak. Antalyaspor ligin ikinci yarı ilk maçında evinde Göztepe'yi konuk edecek.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti. Antalyaspor ise 14 puanla 16. sırada kaldı.

Süper Lig 'in ilk yarısının son maçında Galatasaray evinde Antalyaspor 'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 5-0'lık skorla kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Radamel Falcao, 28. dakikada ikinci kez Falcao ve 37. dakikada Ondrej Celutska kendi kalesine attı. Skoru belirleyen golleri 82. dakikada Ryan Babel ve 89. dakikada Taylan Antalyalı attı. Galatasaray Antalyaspor maç özeti ve maçın [golleri] https://www.mynet.com/spor/ara/golleri-izle ) haberimizde...

Fatih Terim, ligde bir önceki hafta 2-1 yenildikleri Göztepe mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Selçuk İnan, Younes Belhanda ve Ryan Babel'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Seri, Lemina ve Taylan Antalyalı'ya ilk 11'de görev verdi. Galatasaray'ın yedek kulübesinde Selçuk İnan, Belhanda ve Babel'in yanı sıra Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Emin Bayram ve Emre Mor yer aldı.

ANTALYASPOR'DA BEŞ DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Kırmızı-beyazlı takım, Galatasaray karşısına Ruud Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Gustavo Leschuk, Tarık Çamdal, Ufuk Akyol, Chico, Amilton Da Silva, Ondrej Celustka, Nazım Sangare ve Hakan Özmert ilk 11'i ile çıktı.

Geçen haftaki MKE Ankaragücü maçının başlangıç kadrosunda yer alan Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Aatıf Chahechouhe, Serdar Özkan ve Eren Albayrak, Galatasaray maçında ilk 11'e giremedi. Bu futbolcuların yerine Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Tarık Çamdal ve Ufuk Akyol forma giydi.