SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. ÖZET |Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği

ÖZET |Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.01.2021 20:52 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı kırmızılılar şov yaptığı maçta tam 6 gol atarak Gençlerbirliği'ni mağlup etti. Galatasaray - Gençlerbirliği maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET |Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Son haftalarda art arda puan kayıpları yaşayan Galatasaray, Fatih Terim'in takımın başına dönmesi ile kendisine geldi ve Gençlerbirliği'ni 6-0'lık tarihi skorla mağlup etti. Galatasaray - Gençlerbirliği maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Galatasaray, maça 27. saniyede Mbaye Diagne'nin golüyle başladı. Senegalli oyuncu, Süper Lig kariyerindeki 50. golünü attı.

Younes Belhanda 30, 44 ve 45+1. dakikalarda 3 golle ilk yarının skorunu belirledi. Arda Turan, Belhanda'nın birinci ve üçüncü gollerinde asist yaparak ilk yarının yıldızlarından biri oldu.

  1. dakikada Oğulcan Çağlayan farkı 5'e çıkardı. Ryan Babel, 67. dakikada skoru 6-0'a getirdi.

2 hafta sonra kazanan Galatasaray, puanını 33'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 3 hafta sonra kaybederek 19 puanda kaldı.

Galatasaray, hafta içi kupada Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadıktan sonra 17 Ocak Pazar günü Beşiktaş'ın konuğu olacak. Gençlerbirliği ise kupada Karagümrük ile karşılaştıktan sonra ligde Göztepe deplasmanına gidecek.

GALATASARAY'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Konyaspor maçının 11’ine göre Gençlerbirliği karşına 4 değişiklik yaparak çıktı. Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar, son oynadıkları Konyaspor maçına göre Başkent temsilcisi karşısında 11’de 4 değişiklik yaptı. Martin Linnes, Marcelo Saracchi, Christain Luyindama ve Ömer Bayram’ın yerinde Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Marcao ve Arda Turan görev aldı. Arda mücadeleye kaptan olarak çıktı.

TERİM GERİ DÖNDÜ

Fatih Karagümrük maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e 5 maç men cezası vermiş, daha sonra Tahkim Kurulu tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirmişti. Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor mücadeleleriyle cezasını tamamlayan Terim, Gençlerbirliği maçında saha kenarında yer aldı.

İLK 11'DE 7 TÜRK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği mücadelesinin 11’inde 7 Türk futbolcuya görev verdi. Deneyimli teknik adam, Okan, Şener, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Oğulcan ve Arda ile karşılaşmaya başladı. Terim daha önce 11 yabancı ile çıktığı için eleştirilmişti.

OZORNWAFOR İLK KEZ KADRODA

Galatasaray’ın Nijeryalı savunma oyuncusu Valentine Ozornwafor, sarı-kırmızılılarda ilk kez 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı. 21 yaşındaki futbolcu, 28 Haziran 2019’da Enyimba’dan transfer edilmiş, geçtiğimiz sezon da İspanyol ekibi Almeria’da kiralık olarak oynamıştı.

6 EKSİK VAR

Galatasaray’da Konyaspor maçında sarı kart cezasından dolayı oynayamayan Marcao ve Arda Turan, Gençlerbirliği müsabakasına 11’de başladı. Sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram sarı kart, Emre Kılınç da kırmızı kart cezasından dolayı kadroda yer almıyor. Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve Etebo’nun ise sakatlıkları devam ediyor. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de kadroda bulunmuyor.

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan ve Mbaye Diagne 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Fatih Öztürk, Emin Bayram, Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor, Marcelo Saracchi, Martin Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol ve Ryan Babel bekledi.

BELHANDA'DAN BİR İLK

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Belhanda, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıda attığı 3 golle ilk kez hat-trick yaptı. Belhanda'nın bir önceki hat-tirck'i 2013 yılında Dinamo Kiev forması giydiği dönemde yapmıştı.

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ

Sarı-kırmızılı ekip, adeta maça golle başladı. Arda Turan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Emre Taşdemir, bekletmeden pasını ceza sahası içi sol çaprazdaki Diagne'ye aktardı. Senegalli futbolcu, maçın 27. saniyesinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

11' Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Übeyd yatarak topun sahibi oldu.

14' Sefa Yılmaz'ın ara pasında kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Soner Dikmen, şutunu çekmeden önce araya giren Marcao, meşin yuvarlağı kornere göndererek kaleci Okan Koçuk ile karşı karşıya kaldı. Soner Dikmen gol vuruşunu yapmasından önce Marcao son anda topa müdahale ederek kornere gönderdi.

19' Soner Dikmen'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda bekletmeden vuruşunu yapan Johansson, topu auta attı.

25' Emre Taşdemir'in soldan ortasında savunma arkasına sarkan Oğulcan Çağlayan'ın kaleciyle karşı karşıya bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

30' Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası yayının sağında topla buluşan Belhanda, yerden düzgün bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak, kaleci Übeyd'in sağından ağlarla buluştu: 2-0.

44' sarı-kırmızılılar bir gol daha buldu. İlk Süper Lig maçına çıkan kaleci Übeyd'in kısa düşen vuruşunda topu kapan ve ceza sahasına giren Belhanda, sağ çaprazda yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 3-0.

45+2' Galatasaray, farkı 4'e çıkardı. Emre Taşdemir'in soldan ortasında Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışı sol çaprazda Oğulcan Çağlayan aldı. Bu oyuncu, pasını Arda Turan'a aktarırken, Arda da topu bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazdaki Belhanda'ya verdi. Faslı futbolcu, uygun durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

(İkinci yarıdan dakikalar birazdan...)

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ DETAYLARI

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Diagne

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Piris Da Motta, Murat Yıldırım, Candeias, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Ayite

Goller: Dk. 1 Diagne, Dk. 30, 44 ve 45+2 Belhanda (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 25 Ayite, Dk. 29 Polomat (Gençlerbirliği)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
Stoke City'e geri dönmeyecekStoke City'e geri dönmeyecek
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı
Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı
İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu
İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu
Başakşehir İrfan Can için servet istiyor
Başakşehir İrfan Can için servet istiyor
Mesut Özil Arsenal ile masaya oturdu
Mesut Özil Arsenal ile masaya oturdu
Fenerbahçe'den Edin Visca bombası
Fenerbahçe'den Edin Visca bombası
G.Saray'dan stopere milli yıldız!
G.Saray'dan stopere milli yıldız!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş rakibini çaresiz bırakıyor!
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş rakibini çaresiz bırakıyor!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Mesut Özil transferinde resmi açıklama geldi!
Mesut Özil transferinde resmi açıklama geldi!
Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiası
Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiası
Fatih Karagümrük Papiss Cisse'yi istiyor
Fatih Karagümrük Papiss Cisse'yi istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET |Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği
G.Saray'dan gol şov! Tam 6 gol...
Mbaye Diagne, bu sezon Süper Lig’in en erken golünü attı
Mbaye Diagne Süper Lig tarihine geçti
Belhanda, Galatasaray'da ilk hat-trick'ini yaptı
Belhanda'dan Galatasaray'da bir ilk
Stoke'tan açıklama: "Etebo, geri dönemez!"
Stoke City'e geri dönmeyecek
Terim: Herhalde diyorlar ki, Fatih Terim'e de az ceza vermeyelim
Herhalde diyorlar ki, Terim'e az ceza vermeyelim
G.Saray'da genç yıldız ilk kez kadroda!
G.Saray'da genç yıldız ilk kez kadroda!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.