ÖZET |Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Son haftalarda art arda puan kayıpları yaşayan Galatasaray, Fatih Terim'in takımın başına dönmesi ile kendisine geldi ve Gençlerbirliği'ni 6-0'lık tarihi skorla mağlup etti. Galatasaray - Gençlerbirliği maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Galatasaray, maça 27. saniyede Mbaye Diagne'nin golüyle başladı. Senegalli oyuncu, Süper Lig kariyerindeki 50. golünü attı.
Younes Belhanda 30, 44 ve 45+1. dakikalarda 3 golle ilk yarının skorunu belirledi. Arda Turan, Belhanda'nın birinci ve üçüncü gollerinde asist yaparak ilk yarının yıldızlarından biri oldu.
2 hafta sonra kazanan Galatasaray, puanını 33'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 3 hafta sonra kaybederek 19 puanda kaldı.
Galatasaray, hafta içi kupada Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadıktan sonra 17 Ocak Pazar günü Beşiktaş'ın konuğu olacak. Gençlerbirliği ise kupada Karagümrük ile karşılaştıktan sonra ligde Göztepe deplasmanına gidecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Konyaspor maçının 11’ine göre Gençlerbirliği karşına 4 değişiklik yaparak çıktı. Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar, son oynadıkları Konyaspor maçına göre Başkent temsilcisi karşısında 11’de 4 değişiklik yaptı. Martin Linnes, Marcelo Saracchi, Christain Luyindama ve Ömer Bayram’ın yerinde Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Marcao ve Arda Turan görev aldı. Arda mücadeleye kaptan olarak çıktı.
Fatih Karagümrük maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e 5 maç men cezası vermiş, daha sonra Tahkim Kurulu tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirmişti. Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor mücadeleleriyle cezasını tamamlayan Terim, Gençlerbirliği maçında saha kenarında yer aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği mücadelesinin 11’inde 7 Türk futbolcuya görev verdi. Deneyimli teknik adam, Okan, Şener, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Oğulcan ve Arda ile karşılaşmaya başladı. Terim daha önce 11 yabancı ile çıktığı için eleştirilmişti.
Galatasaray’ın Nijeryalı savunma oyuncusu Valentine Ozornwafor, sarı-kırmızılılarda ilk kez 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı. 21 yaşındaki futbolcu, 28 Haziran 2019’da Enyimba’dan transfer edilmiş, geçtiğimiz sezon da İspanyol ekibi Almeria’da kiralık olarak oynamıştı.
Galatasaray’da Konyaspor maçında sarı kart cezasından dolayı oynayamayan Marcao ve Arda Turan, Gençlerbirliği müsabakasına 11’de başladı. Sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram sarı kart, Emre Kılınç da kırmızı kart cezasından dolayı kadroda yer almıyor. Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve Etebo’nun ise sakatlıkları devam ediyor. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de kadroda bulunmuyor.
Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan ve Mbaye Diagne 11’i ile çıktı.
Yedeklerde ise Fatih Öztürk, Emin Bayram, Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor, Marcelo Saracchi, Martin Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol ve Ryan Babel bekledi.
Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Belhanda, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıda attığı 3 golle ilk kez hat-trick yaptı. Belhanda'nın bir önceki hat-tirck'i 2013 yılında Dinamo Kiev forması giydiği dönemde yapmıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, adeta maça golle başladı. Arda Turan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Emre Taşdemir, bekletmeden pasını ceza sahası içi sol çaprazdaki Diagne'ye aktardı. Senegalli futbolcu, maçın 27. saniyesinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
11' Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Übeyd yatarak topun sahibi oldu.
14' Sefa Yılmaz'ın ara pasında kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Soner Dikmen, şutunu çekmeden önce araya giren Marcao, meşin yuvarlağı kornere göndererek kaleci Okan Koçuk ile karşı karşıya kaldı. Soner Dikmen gol vuruşunu yapmasından önce Marcao son anda topa müdahale ederek kornere gönderdi.
19' Soner Dikmen'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda bekletmeden vuruşunu yapan Johansson, topu auta attı.
25' Emre Taşdemir'in soldan ortasında savunma arkasına sarkan Oğulcan Çağlayan'ın kaleciyle karşı karşıya bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
30' Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası yayının sağında topla buluşan Belhanda, yerden düzgün bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak, kaleci Übeyd'in sağından ağlarla buluştu: 2-0.
44' sarı-kırmızılılar bir gol daha buldu. İlk Süper Lig maçına çıkan kaleci Übeyd'in kısa düşen vuruşunda topu kapan ve ceza sahasına giren Belhanda, sağ çaprazda yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 3-0.
45+2' Galatasaray, farkı 4'e çıkardı. Emre Taşdemir'in soldan ortasında Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışı sol çaprazda Oğulcan Çağlayan aldı. Bu oyuncu, pasını Arda Turan'a aktarırken, Arda da topu bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazdaki Belhanda'ya verdi. Faslı futbolcu, uygun durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.
(İkinci yarıdan dakikalar birazdan...)
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey
Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Diagne
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Piris Da Motta, Murat Yıldırım, Candeias, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Ayite
Goller: Dk. 1 Diagne, Dk. 30, 44 ve 45+2 Belhanda (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 25 Ayite, Dk. 29 Polomat (Gençlerbirliği)
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