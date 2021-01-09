ÖZET |Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Son haftalarda art arda puan kayıpları yaşayan Galatasaray, Fatih Terim'in takımın başına dönmesi ile kendisine geldi ve Gençlerbirliği'ni 6-0'lık tarihi skorla mağlup etti. Galatasaray - Gençlerbirliği maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Galatasaray, maça 27. saniyede Mbaye Diagne'nin golüyle başladı. Senegalli oyuncu, Süper Lig kariyerindeki 50. golünü attı.

Younes Belhanda 30, 44 ve 45+1. dakikalarda 3 golle ilk yarının skorunu belirledi. Arda Turan, Belhanda'nın birinci ve üçüncü gollerinde asist yaparak ilk yarının yıldızlarından biri oldu.

dakikada Oğulcan Çağlayan farkı 5'e çıkardı. Ryan Babel, 67. dakikada skoru 6-0'a getirdi.

2 hafta sonra kazanan Galatasaray, puanını 33'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 3 hafta sonra kaybederek 19 puanda kaldı.

Galatasaray, hafta içi kupada Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadıktan sonra 17 Ocak Pazar günü Beşiktaş'ın konuğu olacak. Gençlerbirliği ise kupada Karagümrük ile karşılaştıktan sonra ligde Göztepe deplasmanına gidecek.

GALATASARAY'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Konyaspor maçının 11’ine göre Gençlerbirliği karşına 4 değişiklik yaparak çıktı. Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar, son oynadıkları Konyaspor maçına göre Başkent temsilcisi karşısında 11’de 4 değişiklik yaptı. Martin Linnes, Marcelo Saracchi, Christain Luyindama ve Ömer Bayram’ın yerinde Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Marcao ve Arda Turan görev aldı. Arda mücadeleye kaptan olarak çıktı.