ÖZET | Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

Süper Lig'de 3. haftanın en önemli maçı Türk Telekom Stadı'nda oynandı. 2'de 2 yapan, Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan maç 0-0 sonuçlandı. MAÇ ÖZETİ 1' İlk düdük geldi, dev derbi başladı... 1' Galatasaray 4-1-4-1, Fenerbahçe 4-2-3-1 dizlişini tercih ediyor. 3' Fenerbahçe sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak. 4' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı. 6' Galatasaray köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, ardından Taylan'ın ceza yayı üzerinden çektiği sert şutunu kaleci Altay parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 8' Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Gökhan Gönül uzaklaştırdı. 10' Fenerbahçe'de Valencia ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ama maçın hakemi oyunu devam ettirdi. 11' İLK SARI KART |Fenerbahçe'de Jose Sosa, Taylan Antalyalı'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 14' Galatasaray'da Christian Luyindama, Enner Valencia'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! 18' Caner'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Gökhan Gönül kafayı vurdu, şutu üstten az farkla auta gitti. GALATASARAY'DAN TEHLİKE! 20' Omar'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Arda kafayı vurdu, kaleciden seken topu Falcao tamamlamak isterken son anda Altay topu kontrol etti. 21' Fenerbahçe'de Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Valencia kafayı vurdu, şutu üstten auta gitti. 23' Fenerbahçe'de Deniz'in sağ kanattan yaptığı ortasını Thiam'dan önce Luyindama uzaklaştırdı. Ardından seken topa ceza sahasının sol çaprazında Caner vurdu, şutu üstten dışarı gitti. 23' Galatasaray ceza sahasına çok yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak. 24' Falcao'nun kullandığı serbest vuruş barajdan geri döndü. GALATASARAY'DAN TEHLİKE! 26' Linnes'in ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Altay kornere çeldi. 28' Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunu Lemos uzaklaştırdı. 29' Fenerbahçe'de Sosa'nın ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı. 31' Caner'in kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı, ardından ceza yayı üzerinden gelişine bir şut çeken Gustavo'nun vuruşu farklı şekilde auta çıktı.