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ÖZET | Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.09.2020 20:53 | Son Güncelleme

Türkiye'nin beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sona erdi. Fatih Terim yönetiminde sezona harika bir başlangıç yapan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı. Dişe diş bir mücadeleye sahne olan maç 0-0 sonuçlandı. Maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

Süper Lig'de 3. haftanın en önemli maçı Türk Telekom Stadı'nda oynandı. 2'de 2 yapan, Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan maç 0-0 sonuçlandı.

MAÇ ÖZETİ

1' İlk düdük geldi, dev derbi başladı...

1' Galatasaray 4-1-4-1, Fenerbahçe 4-2-3-1 dizlişini tercih ediyor.

3' Fenerbahçe sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

4' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

6' Galatasaray köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, ardından Taylan'ın ceza yayı üzerinden çektiği sert şutunu kaleci Altay parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

8' Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Gökhan Gönül uzaklaştırdı.

10' Fenerbahçe'de Valencia ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ama maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

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11' İLK SARI KART |Fenerbahçe'de Jose Sosa, Taylan Antalyalı'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

14' Galatasaray'da Christian Luyindama, Enner Valencia'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

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FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE!

18' Caner'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Gökhan Gönül kafayı vurdu, şutu üstten az farkla auta gitti.

GALATASARAY'DAN TEHLİKE!

20' Omar'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Arda kafayı vurdu, kaleciden seken topu Falcao tamamlamak isterken son anda Altay topu kontrol etti.

21' Fenerbahçe'de Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Valencia kafayı vurdu, şutu üstten auta gitti.

23' Fenerbahçe'de Deniz'in sağ kanattan yaptığı ortasını Thiam'dan önce Luyindama uzaklaştırdı. Ardından seken topa ceza sahasının sol çaprazında Caner vurdu, şutu üstten dışarı gitti.

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23' Galatasaray ceza sahasına çok yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

24' Falcao'nun kullandığı serbest vuruş barajdan geri döndü.

GALATASARAY'DAN TEHLİKE!

26' Linnes'in ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Altay kornere çeldi.

28' Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunu Lemos uzaklaştırdı.

29' Fenerbahçe'de Sosa'nın ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

31' Caner'in kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı, ardından ceza yayı üzerinden gelişine bir şut çeken Gustavo'nun vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

34' Arda'nın sol kanattan yaptığı ortaya savunmada Lemos ters bir kafa vuruşu yaptı, ardından top kaleci Altay'da kaldı.

GOL İPTAL EDİLDİ!

35' Galatasaray'da Feghouli topu ağlara yolladı, ama öncesinde ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.

38' Fenerbahçe'de Caner'in kullandığı taç atışı sonrasında ceza sahasında topla buluşan Valencia'nın dönerek yaptığı vuruş farklı şekilde auta çıktı.

40' Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ün savunma arkasına gönderdiği pas auta gitti.

45' ilk yarı sona erdi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

47' Galatasaray'da Radamel Falcao, Ozan Tufan'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

52' Fenerbahçe, Deniz Türüç'le gole çok yaklaştı! Milli futbolcunun uzaktan şutunda top direğin yanından auta çıktı.

59' Belhanda'nın ceza sahası dışından şutu yandan auta çıktı.

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GALATASARAY'DAN TEHLİKE!

64' Arda'nın ceza sahası içinden çektiği şutunu kaleci Altay iki hamlede kontrol etti.

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  1. dakikada Babel'in pasında hareketlenen Emre Kılınç, kaleye sert bir şut gönderdi Altay iki hamlede topa sahip oldu.

82' Galatasaray'da Etebo, Ozan Tufan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

86' Emre Kılınç rakip yarı sahaya bindirme yaptı. İçeri çevirdiği topu Caner Erkin uzaklaştırdı.

88' Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sakatlık geçirdi. Sağlık görevlileri oyuna dahil oldu.

90' Ömer Bayram'ın tehlikeli ortasını Fenerbahçe savunmasında Lemos uzaklaştırdı.

90' karşılaşmanın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.

90+5' Galatasaray korner kullandı. Pozisyonu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın sonunda tehlikeli bir atak olmadı ve maç 0-0 sonuçlandı.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI DETAYLARI

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Falcao.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Deniz, Thiam, Valencia.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman

Sarı kartlar: Sosa, Tisserand,Gökhan Gönül,Gustavo,Erol Bulut (Fenerbahçe), Luyindama,Falcao,Arda Turan,Taylan Antalyalı,Etebo,Marcao,Belhanda (Galatasaray)

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
resmen tek kale oynadık gs sahasından çıkamadı ama şans yine gs den yanaydı
üstelik 12 kişiye karşı oynadık taylan atilmaliydi ferdiye yapılan faul verilmedi ve hakem gs yi tuttu her zaman ki gibi
fenev tek kale oynamış puhaa
futbol cahili
@fenerbahceliemrehan yav he he ondan he haftanın hatayı puhaa
kaleciye çok fazla geri pas yapınca hâliyle Tekkale oynamış olunuyor
şempaze emrehan kac tane net gol pozisyonun vardi bre cahil. 5 tane net gol pozisyonu var her turlu pozisyonu denedik uzeriniz de.
böyle korkak takım görmedim 90dk boyunca 8-2-0 ile oynadı şikeci fenev
Tisserandı atamadı fenevin sag kolu ali palabıyık
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