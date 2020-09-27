ÖZET | Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

Süper Lig'de 3. haftanın en önemli maçı Türk Telekom Stadı'nda oynandı. 2'de 2 yapan, Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan maç 0-0 sonuçlandı.
1' İlk düdük geldi, dev derbi başladı...
1' Galatasaray 4-1-4-1, Fenerbahçe 4-2-3-1 dizlişini tercih ediyor.
3' Fenerbahçe sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
4' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
6' Galatasaray köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, ardından Taylan'ın ceza yayı üzerinden çektiği sert şutunu kaleci Altay parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
8' Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Gökhan Gönül uzaklaştırdı.
10' Fenerbahçe'de Valencia ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ama maçın hakemi oyunu devam ettirdi.
11' İLK SARI KART |Fenerbahçe'de Jose Sosa, Taylan Antalyalı'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
14' Galatasaray'da Christian Luyindama, Enner Valencia'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
18' Caner'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Gökhan Gönül kafayı vurdu, şutu üstten az farkla auta gitti.
20' Omar'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Arda kafayı vurdu, kaleciden seken topu Falcao tamamlamak isterken son anda Altay topu kontrol etti.
21' Fenerbahçe'de Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Valencia kafayı vurdu, şutu üstten auta gitti.
23' Fenerbahçe'de Deniz'in sağ kanattan yaptığı ortasını Thiam'dan önce Luyindama uzaklaştırdı. Ardından seken topa ceza sahasının sol çaprazında Caner vurdu, şutu üstten dışarı gitti.
23' Galatasaray ceza sahasına çok yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
24' Falcao'nun kullandığı serbest vuruş barajdan geri döndü.
26' Linnes'in ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Altay kornere çeldi.
28' Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunu Lemos uzaklaştırdı.
29' Fenerbahçe'de Sosa'nın ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.
31' Caner'in kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı, ardından ceza yayı üzerinden gelişine bir şut çeken Gustavo'nun vuruşu farklı şekilde auta çıktı.
34' Arda'nın sol kanattan yaptığı ortaya savunmada Lemos ters bir kafa vuruşu yaptı, ardından top kaleci Altay'da kaldı.
35' Galatasaray'da Feghouli topu ağlara yolladı, ama öncesinde ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.
38' Fenerbahçe'de Caner'in kullandığı taç atışı sonrasında ceza sahasında topla buluşan Valencia'nın dönerek yaptığı vuruş farklı şekilde auta çıktı.
40' Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ün savunma arkasına gönderdiği pas auta gitti.
45' ilk yarı sona erdi.
47' Galatasaray'da Radamel Falcao, Ozan Tufan'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
52' Fenerbahçe, Deniz Türüç'le gole çok yaklaştı! Milli futbolcunun uzaktan şutunda top direğin yanından auta çıktı.
59' Belhanda'nın ceza sahası dışından şutu yandan auta çıktı.
64' Arda'nın ceza sahası içinden çektiği şutunu kaleci Altay iki hamlede kontrol etti.
82' Galatasaray'da Etebo, Ozan Tufan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
86' Emre Kılınç rakip yarı sahaya bindirme yaptı. İçeri çevirdiği topu Caner Erkin uzaklaştırdı.
88' Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sakatlık geçirdi. Sağlık görevlileri oyuna dahil oldu.
90' Ömer Bayram'ın tehlikeli ortasını Fenerbahçe savunmasında Lemos uzaklaştırdı.
90' karşılaşmanın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.
90+5' Galatasaray korner kullandı. Pozisyonu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın sonunda tehlikeli bir atak olmadı ve maç 0-0 sonuçlandı.
Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Falcao.
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Deniz, Thiam, Valencia.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman
Sarı kartlar: Sosa, Tisserand,Gökhan Gönül,Gustavo,Erol Bulut (Fenerbahçe), Luyindama,Falcao,Arda Turan,Taylan Antalyalı,Etebo,Marcao,Belhanda (Galatasaray)
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