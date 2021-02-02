ÖZET | Galatasaray-Medipol Başakşehir: 3-0

Sarı-kırmızılı takımın ligde geçen hafta Gaziantep'i 2-1 yendiği müsabakada ilk 11'de başlayan futbolculardan Younes Belhanda ve Emre Akbaba yedeğe çekildi. Teknik direktör Fatih Terim, Medipol Başakşehir karşısında bu futbolcuların yerlerine Peter Etebo ve Henry Onyekuru'yu görevlendirdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de iki değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray, bir sonraki lig maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Bu sonucun ardından Galatasaray, üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 45'e yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Başakşehir ise 24 puanda kaldı.

Kocaman, turuncu-lacivertli takımın sahasında 5-1 kaybettiği Atakaş Hatayspor mücadelesine göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Kocaman; Mehmet Topal, Aleksic, Junior Fernandes ve Demba Ba'nın yerine Azubuike, Gulbrandsen, Crivelli ve sakatlıktan dönen Giuliano'ya ilk 11'de şans verdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde ilk maçına çıktı. Okan Buruk ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen ve 2,5 yıllık sözleşmeye imza atan Aykut Kocaman, takımının başında ilk kez Galatasaray deplasmanında saha kenarında yer aldı.

Sarı-kırmızılı takım maça, Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru ve Ryan Babel ile başladı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Younes Belhanda ve Emre Akbaba'nın yanı sıra Okan Kocuk, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Mustafa Muhammed, Valentine Ozornwafor ve Bertuğ Elmaz oturdu.

Mücadeleye Galatasaray daha etkili başlayan taraf oldu. İlk 15 dakikayı etkili geçen Galatasaray'a karşı Başakşehir, kendi yarı alanındaki 40 metrelik bölümde savunma yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao da kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes ise kadroda bulunmadı.

Başakşehir ilk etkili atağını 16. dakikada yaptı. Giuliano'nun merkezinde olduğu atakta Gulbrandsen kaleye etkili ve sert bir şut çekti ancak Muslera, topu kornere çeldi.

MUSLERA, PENALTIDA GEÇİT VERMEDİ

19' dakikada kullanılan Başakşehir korneri sırasında Marcao'nun Epureanu'ya dirsekle faul yaptığını VAR uyarısıyla tespit eden Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.

22' dakikada Giuliano'nun sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşta kaleci Fernando Muslera soluna giden topu yatarak kontrol etmeyi başardı.

PENALTIDAN SONRA OYUN DENGELENDİ

Penaltıdan önce Galatasaray üstünlüğüyle geçen oyun, bu dakikadan sonra daha dengeli oynanmaya başlandı. Merkezi kalabalık tutan iki takım, hücumda kanatları kullanmayı tercih etti. Kalecilerin ve savunma oyuncularının başarısının dikkat çektiği bu bölümün ardından skoru değiştirmeyi başaran, yine bir kanat ortasıyla Galatasaray oldu.

DONK'UN ORTASI, ONYEKURU'NUN KAFASI: 1-0

Topla birlikte hareketlenen Ryan Donk, sağ çaprazdan etkili bir 'muz' ortası yaptı. Bu orta ceza sahası içerisinde dört Başakşehirli oyuncuyu geçti ve arka direkte Henry Onyekuru, altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.