ÖZET |Gaziantep FK 0-0 Beşiktaş

Son şampiyon Beşiktaş Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar Antep temsilcisi karşısında aradığı golü bulamayınca mücadele 0-0 berabere bitti. Gaziantep FK - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Mücadele golsüz sona erirken, 71. dakikada bir anda yere yığılan Fabrice N'Sakala yürekleri ağza getirdi. Ambulansla hastaneye götürülen N'Sakala'nın bilincinin açık olduğu ve nefes alışverişin bir sorun olmadığı açıklandı.

Beşiktaş'ta yeni transferler Michy Batshuayi, Alex Teixeira oynarken, Gaziantep'te de yeni transferler Alexander Merkel ve Joao Figueiredo forma giydi.

Bu sonuçla Beşiktaş 4 puana yükselirken, ilk haftayı mağlup geçen Gaziantep ise sezonun ilk puanını aldı.

Gaziantep, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

SERGEN YALÇIN 11'İ BOZMADI

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep'e konuk olan Beşiktaş, son maçına göre kadroda değişiklik yapmadan sahaya çıktı.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, ligin ilk haftasındaki Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ilk 11'ini korudu.

Beşiktaş sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Ghezzal, Hutchinson, Salih Uçan, N'Koudou ve Kenan Karaman'dan oluşan ilk 11 ile çıktı.

Beşiktaş'ta Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Larin, Mehmet Topal, Necip Uysal, Güven Yalçın ve Teixeira yedek kulübesinde yer aldı.

GAZİANTEP'İN İLK 11'İ

Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep'te ise Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Mendyl, Jefferson, Recep Niyaz, Merkel, Figueiredo, Dicko ilk 11'i ile maça başladı.

Kırmızı-siyahlı takımda Sagal, kart cezası nedeniyle yer almadı. Erol Bulut, ayrıca geçen haftaya göre Olkowski, Ulaş Zengin ve Furkan Soyalp'e de ilk 11'de şans vermedi.

Gaziantep'te yeni transferler Kitsiou ve Merkel ise ilk 11'de şans bularak, kırmızı-siyahlı takımla ilk maçlarına çıktı.

MAÇ ÖZETİ

19' Gelişen Gaziantep atağında sol kanatta topla buluşan Mendly, iki savunma oyuncusu arasında şık çalımla sıyrılarak ceza sahasına sokulur sokulmaz ortasını yaptı. Sağ kale direği dibinde defans oyuncuları topu kornere gönderdi.

22' Gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan gönderilen topu ceza yayı üzerinde karşılayan Ghezzal'ın bekletmeden çektiği şutta, kaleci Günay Güvenç sola yatarak topu kontrol etti.

24' Ceza sahası önünde kaleyi cepheden gören pozisyonda topa sahip olan Figueiredo'nun şutunda, top savunmadan döndü. Topu iyi takip eden Jefferson'un ceza sahasının dışından çektiği sert şutta, top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

39' N'Koudou sol çaprazdan ceza alanına girip topu yerden içeriye çevirdi ama savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

47' Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında, sol kanattan N'Sakala'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Larin'in şutunda, kaleci Günay Güvenç güçlükle topu kontrol etti.

50' Konuk ekip kaleyi bir kez daha yokladı. Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortayı arka direkte karşılayan Larin'in vuruşunda, top Günay Güvenç'te kaldı.

65' Topla ceza sahası yayının önüne topla buluşan Furkan Soyalp'ın sert şutunda, top kalenin üstünden auta çıktı.

71' N'Sakala'nın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması üzerine, maça yaklaşık 5 dakika ara verildi.

86' Gelişen Gaziantep atağında, Kitsiou sağ kanattan yerden ortaladı, top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

90+3' Ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Kitsiou'nun yaptığı ortayı müsait bir pozisyonda önünde bulan Jefferson, topu az farkla kalenin solundan auta gönderdi.

90+4' Teixeira ceza sahası yayı üzerinden topa sert vurdu ancak meşin yuvarlak kalenin üst direğinden az farkla auta gitti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Kalyon

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay

Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Mendyl, Jefferson, Recep Niyaz, Merkel, Figueiredo, Dicko (Dk. 32 Kenan Özer)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Hutchinson, Salih Uçan, Ghezzal, N'Koudou, Kenan Karaman

Sarı kartlar: Dk. 4 Mendly, Dk. 45+3 Tosca (Gaziantep), Dk. 11 N'Sakala, Dk. 45+3 Vida (Beşiktaş)



