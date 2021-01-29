ÖZET | Gaziantep FK-Galatasaray: 1-2

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı. 25, 27 ve 33. dakikalarda Galatasaray 3 kez gol buldu ancak bu gollerde ofsayt bayrağı kalktı. 25 ve 27. dakikalarda Babel'in, 33'de ise Emre Akbaba'nın attığı gollerin 3'ünde de Hollandalı oyuncu ofsaytta kaldı. 46'da oyun giren Henry Onyekuru, 51'de Ryan Babel'in pasında Henry Onyekuru ile golü buldu. Gol sonrasında yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 3 dakikalık VAR incelemesinin ardından Onyekuru'nun golü geçerli sayıldı. Nijeryalı oyuncu, 3. Galatasaray dönemine golle başlamış oldu. Henry Onyekuru, 78'de Kerem Aktürkoğlu'nun savunma arkasına attığı pası tek vuruşla ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. Gaziantep'te Alexandru Maxim, 90+8. dakikada attığı penaltı golüyle maçın skorunu belirledi. Üst üste üçüncü galibiyetini alan Galatasaray, puanını 42'ye yükseltti. Gaziantep'in ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 35 puanda kaldı.

Galatasaray, bir sonraki lig maçını Başakşehir ile 2 Şubat Salı günü evinde oynayacak. Gaziantep FK ise 3 Şubat Çarşamba günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak. GALATASARAY 11'İNDE TEK DEĞİŞİKLİK Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 1 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, 21. haftada Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inde 1 değişikliğe giderek takımını Gaziantep FK önünde sahaya sürdü. Galatasaray, Gaziantep FK müsabakasına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao Teixeira, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile başladı. Geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Feghouli bu hafta yerini Emre Kılınç'a bıraktı. Okan Kocuk, Henr Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama ve James Ozornwafor ise yedek kulübesinde görev bekledi. Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

GAZİANTEP'TE 4 DEĞİŞİKLİK Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Süper Lig'in 21. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Evinde oynadığı son 17 maçı kaybetmeyen Gaziantep FK'de teknik direktör Pinto, Galatasaray karşısında takımını Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Pawel Olkowski, Alin Tosca, Güray Vural, Kevin Mirallas, Jefferson Nogueira Junior, Amedej Vetrih, Alexandru Maxim, Nouha Dicko 11'i ile sahaya çıkardı. Kırmızı-siyahlı takımda, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen Morais kadroda yer almadı. Bu futbolcunun yerine Galatasaray karşısında savunmada Djilobodji şans buldu. Pinto, Atakaş Hatayspor maçı 11'inde yer verdiği Kenan Özer'in yerine Mirallas, Kana Bıyık'ın yerine ise Güray Vural'a orta sahada görev verdi. Kart cezalısı Muhammed Demir'in yerine ise Dicko ileri uçta yer aldı. Kırmızı-siyahlı takımın yedek kulübesinde Çağlar Şahin Akbaba, Bilal Başacıkoğlu, Ulaş Zengin, Andre Sousa, Osama Rashid, Enver Cenk Şahin, Junior Morais, Zvonimir Kozulj, Kenan Özer, Mirza Cihan şans bekledi.

GALATASARAY BASKILI BAŞLADI Ev sahibi Gaziantep FK, mücadeleye 5'li savunma önünde 2 defansif orta sahayla başladı. Galatasaray, topa daha fazla sahip olurken Gazaintep'in uzun toplarla çıkmasına ise önde baskı yapıp bu pasları bozarak etkili başladı. Atak devamlılığını sağlayan Galatasaray, Gaziantep kalesinde gol aradı. MUSLERA, KALESİNDE DEVLEŞTİ İlk 15 dakika Galatasaray baskısıyla geçerken Gaziantep, Dicko ile ilk etkili atağını yaptı. Güray Vural'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Dicko'nun, sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğinden geri geldi. Bu pozisyondan sonra Galatasaray, ön alanda pres yapma taktiğinden vazgeçerek daha kontrollü bir oyun tercih etti. Gaziantep, etkinliğini yavaş yavaş artırırken 22'de Maxim'in şutunda Fernando Muslera, yaptığı kurtarışla gole izin vermedi. 3 GOLDE DE BABEL OFSAYTTA Ofsayt taktiği yapan Gaziantep'e karşı Galatasaray, savunma arkasına Babel'i sarkıtarak gol aramaya başladı. Babel, 25'te Belhanda'nın şutunu takip ederek golü buldu ancak yan hakemin bayrağı ofsayt gerekçesiyle kalktı. 27'de bu kez Taylan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Babel, yine ağları buldu ancak yine ofsayt bayrağı kalktı.

33'te savunma arkasına sarkan Ryan Babel, pasını boştaki Emre Akbaba'ya çıkardı. Emre Akbaba fileleri havalandırdı ancak Ryan Babel ofsayt olduğu gerekçesiyle bu gol de iptal edildi. MUSLERA, MAXIM'E İZİN VERMEDİ İlk yarı 0-0 bitmek üzereyken Gaziantep, Maxim ile gole çok yaklaştı. 45+2. dakikada Güray Vural'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Maxim'in penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta Fernando Muslera, gole izin vermedi. ONYEKURU, 5 DAKİKADA GOLÜ BULDU Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci yarıya Henry Onyekuru ve Kerem Aktürkoğlu'nu alarak başlarken, Belhanda ve Emre Akbaba'yı kenara aldı. Henry Onyekuru, oyuna girdikten 5 dakika sonra skoru değiştirdi. 51. dakikada hızlı gelişen atakta Arda Turan, Ryan Babel, Henry Onyekuru arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Henry Onyekuru, Papy Djilobodji'yi ekarte ederek altıpas önünden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Günay Güvenç'in solundan ağlarla buluşturmayı başardı. Bu pozisyon için de ofsayt bayrağı kalktı. 3 dakika süren VAR incelemesinin ardından pozisyonda ofsayt olmadığı kararı verildi ve gol geçerli sayıldı.

MUSLERA GOLE İZİN VERMEDİ 1-0'dan sonra Galatasaray, daha fazla kontratağa dönük bir futbol oynadı. Maçın başından bu yana konuk ekibi derinde bekleyerek karşılayan Gaziantep, ilk kez takım halinde hücum etmeye başladı. Zamana zaman kanat ortalarıyla etkili olan Gaziantep, Fernando Muslera'nın başarılı oyunuyla skoru eşitleyemedi. 74'te Arda Turan ve Emre Kılınç oyundan çıktı, Etebo ve Ömer Bayram oyuan dahil oldu. Gaziantep'te ise sağ bek olarak görev alan Oğuz Ceylan çıktı, forvet Kenan Özer oyuna dahil oldu. HENRY ONYEKURU YİNE SAHNEDE Rakibinin riskli oyununu değerlendiren Galatasaray, 78'de yine Henry Onyekuru ile ikinci golünü buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Henry Onyekuru'nun, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Günay Güvenç'in yanında ağlarla buluştu. Böylece Henry Onyekuru, kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atan isim oldu. BİR DE ASİST YAPACAKTI AMA.. Galatasaray, 81'de yine Henry Onyekuru'nun başrolünde olduğu bir atakla gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan topa iyi hareketlenen Onyekuru, topu ceza sahası içerisindeki Babel'e aktardı. Babel, müsait pozisyonda net bir vuruş yapamayınca top Günay'da kaldı.