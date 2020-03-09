ÖZET | Gençlerbirliği - Antalyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'den 25. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Gençlerbirliği ile Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı. Gençlerbirliği öne geçtiği mücadelenin son anlarında Antalyaspor'un golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi. Gençlerbirliği - Antalyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Başkent ekibi 53. dakikada Giovanni Sio'nun golüyle öne geçerken, 82'de Lukas Podolski skoru eşitledi. Antalyaspor'un yeni transferi Podolski ligde maçta 2 gol, 2 asistlik performans yakaladı. Alman yıldız 90 dakika sahada kalırken son anlarda yerini Ufuk Akyol'a bıraktı.
Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 28 yaparken Antalyaspor 27 puana çıktı ve yenilmezlik serisi 7 maç oldu
Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek.
dakikada Hakan Özmert'in pasıyla ceza sahasına giren Amilton, topu Podolski'ye aktardı. Yaklaşık 25 metreden Podolski'nin çektiği şu üstten auta gitti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Özgür Ertem
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz (Dk. 88 Erdem Özgenç), Ramos, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 88 Rahmetullah Berişbek), Yasin Pehlivan, Baiano, Sessegnon, Seuntjens (Dk. 78 İlker Karakaş), Sio
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Ndinga (Dk. 46 Sinan Gümüş), Hakan Özmert, Amilton (Dk. 76 Leschuk), Fredy, Podolski (Dk. 90+1 Ufuk Akyol), Jahovic
Goller: Dk. 53 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 82 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Seuntjens, Dk. 55 Toure, Dk. 64 Sessegnon (Gençlerbirliği), Dk. 35 Chico (Fraport TAV Antalyaspor)
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