SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. ÖZET | Gençlerbirliği - Antalyaspor maç sonucu: 1-1

ÖZET | Gençlerbirliği - Antalyaspor maç sonucu: 1-1

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.03.2020 22:43 | Son Güncelleme

Süper Lig'den 25. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Gençlerbirliği - Antalyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Gençlerbirliği - Antalyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'den 25. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Gençlerbirliği ile Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı. Gençlerbirliği öne geçtiği mücadelenin son anlarında Antalyaspor'un golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi. Gençlerbirliği - Antalyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Başkent ekibi 53. dakikada Giovanni Sio'nun golüyle öne geçerken, 82'de Lukas Podolski skoru eşitledi. Antalyaspor'un yeni transferi Podolski ligde maçta 2 gol, 2 asistlik performans yakaladı. Alman yıldız 90 dakika sahada kalırken son anlarda yerini Ufuk Akyol'a bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 28 yaparken Antalyaspor 27 puana çıktı ve yenilmezlik serisi 7 maç oldu

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Ahmet Oğuz'dan aldığı pasla ceza sahasına sağ taraftan giren Fabricio'nun çektiği şut kaleci Boffin'i geçerek arka direkten auta gitti.
  2. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya yükselen Sio'nun kafa vuruşunu kaleci Boffin son anda önledi. Boşta kalan topu Chico, Sessegnon'un önünden uzaklaştırdı.

  3. dakikada Hakan Özmert'in pasıyla ceza sahasına giren Amilton, topu Podolski'ye aktardı. Yaklaşık 25 metreden Podolski'nin çektiği şu üstten auta gitti.

  • dakikada Sio'nun uzaktan sert şutunda kaleci Boffin topu son anda kornere çeldi.
  • dakikada Podolski'nin hatalı pası sonrası gelişen Gençlerbirliği atağında Seuntjens ile verkaç yapan Sio'nun ceza yayından çektiği şutta top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0
  • dakikada Sio'nun ara pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Seuntjens'in vuruşunda Boffin gole izin vermedi.
  • dakikada Leschuk'un pasında penaltı noktasında topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutunda top dışarı çıktı.
  • dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Hakan Özmert'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Podolski, ceza sahasında top arkasına düşmesine rağmen usta işi bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

    • GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR MAÇ DETAYLARI

    Stat: Eryaman

    Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Özgür Ertem

    Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz (Dk. 88 Erdem Özgenç), Ramos, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 88 Rahmetullah Berişbek), Yasin Pehlivan, Baiano, Sessegnon, Seuntjens (Dk. 78 İlker Karakaş), Sio

    Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Ndinga (Dk. 46 Sinan Gümüş), Hakan Özmert, Amilton (Dk. 76 Leschuk), Fredy, Podolski (Dk. 90+1 Ufuk Akyol), Jahovic

    Goller: Dk. 53 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 82 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)

    Sarı kartlar: Dk. 27 Seuntjens, Dk. 55 Toure, Dk. 64 Sessegnon (Gençlerbirliği), Dk. 35 Chico (Fraport TAV Antalyaspor)


    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    Tuvalet kağıdı yüzünden birbirlerine girdiler! Tuvalet kağıdı yüzünden birbirlerine girdiler!
    Sivasspor - G.Saray maçında penaltı tartışmasıSivasspor - G.Saray maçında penaltı tartışması
    En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    Gençlerbirliği Antalyaspor maç özeti maç sonucu özet izle Futbol süper lig

    En Çok Okunan Haberler

    'İstanbul'da koronavirüs nedeniyle ölenler var' iddialarına yanıt

    'İstanbul'da koronavirüs nedeniyle ölenler var' iddialarına yanıt

    Korkunç! Fotoğrafları Reuters geçti: Koronavirüs hastaları...

    Korkunç! Fotoğrafları Reuters geçti: Koronavirüs hastaları...

    Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

    Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

    Trabzonspor'dan TFF'ye flaş başvuru

    Trabzonspor'dan TFF'ye flaş başvuru

    Galatasaray - Beşiktaş derbisinin favorisi belli oldu!

    Galatasaray - Beşiktaş derbisinin favorisi belli oldu!

    Daum: Reddettiğim için pişmanım

    Daum: Reddettiğim için pişmanım

    Takım
    O
    Av
    P
    Detayları Göster

    İlginizi Çekebilir

    Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

    Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

    Galatasaray'ın konuğu Gençlerbirliği!

    Galatasaray'ın konuğu Gençlerbirliği!

    Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

    Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

    Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor!

    Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor!

    Başakşehir'in konuğu Beşiktaş

    Başakşehir'in konuğu Beşiktaş

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    ÖZET | Gençlerbirliği - Antalyaspor maç sonucu: 1-1

    Başkent'te kazanan çıkmadı!

    Galatasaray - Beşiktaş derbisinin favorisi belli oldu!

    Galatasaray - Beşiktaş derbisinin favorisi belli oldu!

    Sivasspor - Galatasaray maçında penaltı tartışması

    Sivasspor - G.Saray maçında penaltı tartışması

    MHK Başkanı Zekeriya Alp'ten Trabzonspor'a cevap!

    Zekeriya Alp'ten Trabzonspor'a cevap!

    ÖZET | Fenerbahçe-Denizlispor maç sonucu: 2-2 (Süper Lig)

    Fenerbahçe 1 puanı uzatmada kurtardı

    ÖZET | Gaziantep-Trabzonspor maç sonucu: 1-1 (Süper Lig)

    Fırtına'ya Gaziantep çelmesi

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.