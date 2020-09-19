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ÖZET | Gençlerbirliği - Konyaspor maç sonucu: 0-0

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 19.09.2020 15:57 | Son Güncelleme

Spor Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Başkent ekibi bu sezonki ilk puanını alırken, ilk haftayı bay geçen ve İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçına çıkan Konyaspor, sahadan beraberlikle ayrıldı.

ÖZET | Gençlerbirliği - Konyaspor maç sonucu: 0-0

Spor Toto Süper Lig’de ilk haftayı bay geçen Konyaspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Antalyaspor’a 2-0 yenilen Gençlerbirliği ile karşılaştı. Ankara oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Gençlerbirliği gelecek haftayı bay geçecek, Konyaspor ise 27 Eylül tarihinde sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

  1. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasındaki Sefa Yılmaz, topu Piris da Motta'ya çıkardı. Paraguaylı futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.

  2. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top az farkla auta çıktı.

  3. dakikada Skubic'in kafayla indirdiği topla ceza sahasında buluşan Miya'nın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

  4. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Hadziahmetovic, ortasını arka direğe doğru yaptı. Boş pozisyondaki Anicic'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda üst direğe de çarpan top dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Öte yandan Gençlerbirliği futbolcuları, ısınmaya hayatını kaybeden Eryaman Stadı Müdürü Muzaffer Gültekin'i anan tişörtle çıktı. Karşılaşma öncesi Gültekin anısına saygı duruşunda bulunulurken, stada "Başımız sağ olsun. Seni unutmayacağız" yazılı pankart asıldı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

    1. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Uğur Demirok'tan sıyrıldıktan sonra soldan ceza sahasına giren Candeias'ın, dar açıdan yaptığı vuruşta top auta gitti.

  2. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Johansson'un ceza sahasının sağından içeriye çevirdiği topa yakın mesafeden Stancu vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

  3. dakikada Paraguaylı futbolcu Piris da Motta'nın ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

(AA)

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