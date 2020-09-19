ÖZET | Gençlerbirliği - Konyaspor maç sonucu: 0-0

Spor Toto Süper Lig’de ilk haftayı bay geçen Konyaspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Antalyaspor’a 2-0 yenilen Gençlerbirliği ile karşılaştı. Ankara oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Gençlerbirliği gelecek haftayı bay geçecek, Konyaspor ise 27 Eylül tarihinde sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek.
dakikada sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasındaki Sefa Yılmaz, topu Piris da Motta'ya çıkardı. Paraguaylı futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.
dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top az farkla auta çıktı.
dakikada Skubic'in kafayla indirdiği topla ceza sahasında buluşan Miya'nın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Öte yandan Gençlerbirliği futbolcuları, ısınmaya hayatını kaybeden Eryaman Stadı Müdürü Muzaffer Gültekin'i anan tişörtle çıktı. Karşılaşma öncesi Gültekin anısına saygı duruşunda bulunulurken, stada "Başımız sağ olsun. Seni unutmayacağız" yazılı pankart asıldı.
dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Johansson'un ceza sahasının sağından içeriye çevirdiği topa yakın mesafeden Stancu vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
(AA)
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