ÖZET | Giresunspor -02 Erzurumspor maç sonucu

TFF 1. Lig'de 32. hafta karşılaşmasında Giresunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.

Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Erzurumspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Jugurtha Hamroun ve 41. dakikada Emrah Başsan kaydetti.

Ligde oynadığı son 4 maçında 3. galibiyetini alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, puanını 56'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Üst üste oynadığı 3. maçtan da mağlubiyetle ayrılan Giresunspor ise 44 puanla 10. sırada yer aldı.

Erzurumspor, gelecek hafta Altay deplasmanına konuk olacak. Giresunspor ise Altınordu deplasmanına gidecek.

