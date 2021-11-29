ÖZET | Göztepe 1-1 Fenerbahçe

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler derbi galibiyetinden sonra İzmir'de Göztepe'ye takıldı. Göztepe - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Göztepe, 40. dakikada Adis Jahovic'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önede kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 48. dakikada Serdar Dursun'un kafa golüyle skoru eşitledi.

Fenerbahçe'de sarı kart gören Filip Novak 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Miha Zajc ise gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe, bu sonuçla 22 puana yükseldi. Göztepe ise puanını 11 yaptı.

Fenerbahçe, gelecek hafta sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Göztepe ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

VITOR PEREIRA'DAN İLK 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos maçının ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

O müsabakada ilk 11'de yer alan Bright Osayi-Samuel, Marcel Tisserand, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Mergim Berisha'nın yerine Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Maximilian Meyer, Miguel Crespo, Mesut Özil ve Serdar Dursun şans buldu.

Fenerbahçe, ligde geçen haftadaki Galatasaray maçının ilk 11'inde ise 4 farklı isim yer aldı. O karşılaşmada ilk 11'deki Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mergim Berisha ve Marcel Tisserand'ın yerine Göztepe karşısında Maximilan Meyer, Miguel Crespo, Serdar Dursun ve Serdar Aziz oynadı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Enner Valencia ile Altay Bayındır'ın yanı sıra cezalı isimler Tisserand ve Mert Hakan Yandaş forma giyemedi.

NESTOR EL MAESTRO'DAN 2 RÖTUŞ

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ise geçen hafta 1-1 berabere tamamladıkları Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'inde şans verdiği Lourency ve Cherif Ndiaye'nin yerine David Tijanic ve Adis Jahovic'i sahaya sürdü.

GÖZTEPELİLER TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Göztepeli taraftarlar, maça ilgi gösterdi.

Karşılaşmadan önce, vefat eden Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için saygı duruşunda bulunuldu.

Türk Kızılay İzmir Şubesi ile Göztepe'nin gerçekleştirdiği kan bağışı etkinliğinde İzmirliler taraftar meydanında maç saatine kadar kan bağışı yaptı. Göztepeli taraftarlar SMA Tip 1 hastası 5,5 yaşındaki Duru Meriç'e stat çevresindeki kumbaralarla destek verdi.

MAÇ ÖZETİ

33' sağ kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Jahovic'in kafa vuruşunda, kaleci Berke topu uzaklaştırdı.

34' sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil Akbunar'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

40' Göztepe öne geçti. Mesut Özil'in Min-jae'ye aktarmak istediği topu kapan Jahovic, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

43' sağ kanattan Berkan Emir'in doğrudan kaleye doğru giden topunu, kaleci Berke son anda kornere uzaklaştırdı.

İlk 45 dakikalık bölümü Göztepe 1-0 önde tamamlandı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mete Kalkavan, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Tijanic, Jahovic

Fenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Min-jae, Serdar Aziz, Novak, Meyer, Zajc, Crespo, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Serdar Dursun

Gol: Dk. 40 Jahovic (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 42 Zajc (Fenerbahçe)

