ÖZET | Göztepe - Antalyaspor: 0-1

Süper Lig'de 17. hafta maçında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Antalyaspor oldu.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Doğukan Sinik kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Antalyaspor puanını 24'e yükseltti. Ligde 6 haftadır kazanamayan ve bu 6 haftada 5. mağlubiyetini alan Göztepe 19 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Konyaspor'a konuk olacak. Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırlayacak.
Karşılaşmanın 77. dakikasında Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta ilk yaptığı orta savunma oyuncularından dönen Fredy'nin yaptığı ikinci ortada ceza alanı içindeki Doğukan Sinik bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Bilal Gölen
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic (Dk. 81 Tripic), Titi, Berkan Emir (Dk. 58 Burekovic), Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Kubilay Sönmez (Dk. 58 Yalçın Kayan), Napoleoni (Dk. 71 Burak Süleyman), Brown Ideye, Cherif Ndiaye
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 15 Ersan Adem Gülüm), Naldo, Kudriashov, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 68 Jahovic), Nuri Şahin (Dk. 68 Doğukan Sinik), Hakan Özmert, Amilton (Dk. 90+2 Eren Albayrak), Fredy, Orgill
Gol: Dk. 77 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Murat Paluli, Dk. 49 Mihojevic, Dk. 55 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 72 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)
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