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ÖZET | Göztepe - Antalyaspor: 0-1

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.01.2021 18:12 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Antalyaspor, Göztepe'yi deplasmanda 1-0'lık skorla geçti. Göztepe'nin galibiyet hasreti 6 haftaya çıktı.

ÖZET | Göztepe - Antalyaspor: 0-1

Süper Lig'de 17. hafta maçında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Antalyaspor oldu.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Doğukan Sinik kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Antalyaspor puanını 24'e yükseltti. Ligde 6 haftadır kazanamayan ve bu 6 haftada 5. mağlubiyetini alan Göztepe 19 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Konyaspor'a konuk olacak. Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırlayacak.

MAÇ ÖZETİ

  1. dakikasında hızlı gelişen hücumda sol kanattan ceza sahasına giren Amilton'un savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
  2. dakikada sağ kanattan Soner'in yaptığı ortada kafa iyi yükselen Brown Ideye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
    45+1. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde oluşan karambolde top son olarak Cherif Ndiaye'ye geldi. Bu oyuncunun kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın 77. dakikasında Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta ilk yaptığı orta savunma oyuncularından dönen Fredy'nin yaptığı ikinci ortada ceza alanı içindeki Doğukan Sinik bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

  1. dakikada Burekovic'in sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Tripic'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Bilal Gölen

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic (Dk. 81 Tripic), Titi, Berkan Emir (Dk. 58 Burekovic), Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Kubilay Sönmez (Dk. 58 Yalçın Kayan), Napoleoni (Dk. 71 Burak Süleyman), Brown Ideye, Cherif Ndiaye

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 15 Ersan Adem Gülüm), Naldo, Kudriashov, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 68 Jahovic), Nuri Şahin (Dk. 68 Doğukan Sinik), Hakan Özmert, Amilton (Dk. 90+2 Eren Albayrak), Fredy, Orgill

Gol: Dk. 77 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Murat Paluli, Dk. 49 Mihojevic, Dk. 55 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 72 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

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