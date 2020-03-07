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ÖZET | Göztepe-Başakşehir maç sonucu: 0-3 (Süper Lig)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.03.2020 18:56 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir deplasmanda Göztepe'yi Demba Ba, Enzo Crivelli ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 3-0 yendi. Üst üste 4. maçını kazanan Başakşehir liderliğini sürdürdü. Başakşehir'de kırmızı kart gören Epureanu, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

ÖZET | Göztepe-Başakşehir maç sonucu: 0-3 (Süper Lig)

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe-Başakşehir karşılaşması oynandı. Konuk Başakşehir kontrollü başladığı mücadelenin 40. dakikasında Demba Ba'nın attığı golle devreye 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde bulunduran konuk ekip, 57'de Enzo Crivelli ile durumu 2-0'a getirdi.

Maçın 29. dakikasında ilk sarı kartını gören Epureanu, 83'te gördüğü ikinci kart sonrası kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı. Epureanu gördüğü bu kırmızı kartla Trabzonspor maçında da cezalı duruma düştü.

Maçın son dakikalarında İrfan Can Kahveci attığı golle Başakşehir'in 3-0'lık galibiyetini ilan eden isim oldu.

Bu sonuçla puanını 52'ye çıkaran Başakşehir liderliğini sürdürdü. Göztepe ise 34 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe başakşehir demba ba Enzo Crivelli

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
HÜKÜMETİN TORPİLLİ TAKIMI.GEÇEN SENE ZAR ZOR GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU BU BAŞAKŞEHİR HEP TORPİLLİ
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