ÖZET | Göztepe-Başakşehir maç sonucu: 0-3 (Süper Lig)

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe-Başakşehir karşılaşması oynandı. Konuk Başakşehir kontrollü başladığı mücadelenin 40. dakikasında Demba Ba'nın attığı golle devreye 1-0 önde gitti.
İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde bulunduran konuk ekip, 57'de Enzo Crivelli ile durumu 2-0'a getirdi.
Maçın 29. dakikasında ilk sarı kartını gören Epureanu, 83'te gördüğü ikinci kart sonrası kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı. Epureanu gördüğü bu kırmızı kartla Trabzonspor maçında da cezalı duruma düştü.
Maçın son dakikalarında İrfan Can Kahveci attığı golle Başakşehir'in 3-0'lık galibiyetini ilan eden isim oldu.
Bu sonuçla puanını 52'ye çıkaran Başakşehir liderliğini sürdürdü. Göztepe ise 34 puanda kaldı.
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