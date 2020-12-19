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ÖZET | Göztepe - Hatayspor maç sonucu: 0-1

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.12.2020 16:13 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, sahasında Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 21 yaparken, Göztepe ise 18 puanda kaldı.

ÖZET | Göztepe - Hatayspor maç sonucu: 0-1

Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un takımı Göztepe ile Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor kozlarını paylaştı. Saat 13.30'da başlayan müsabakanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 59. dakikada penaltıdan Diouf kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Göztepe 18 puanda kalırken, Hatayspor ise 21 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Galatasaray deplasmanına gidecek. Hatayspor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

GÖZTEPE - HATAYSPOR

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Candaş Elbil xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Gassama x (Obinna dk. 75 x), Alpaslan Öztürk x (Mossoro dk. 79 x), Titi xx, Burekovic xx, Yalçın Kayan x (Kubilay Sönmez dk. 63 x), Soner Aydoğdu xx, Guilherme x (Napoleoni dk. 63 x), Halil Akbunar xx, Tripic x (Ideye dk. 63 x), Cherif x
Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Atınç Nukan, Efe Binici, Burak Süleyman
Teknik Direktör: İlhan Palut

Hatayspor: Munir xx, Popov xx, Pablo xx, Billong xx, Katranis xx, Ribeiro xx (Abdurrahman Canlı 90+6 ?), Aabid xx, Traore xx (Isaac dk. 81 ?), Akintola xx (Selim Ilgaz dk. 71 x), Boupendza xx, Diouf xxx
Yedekler: Yavuz Boyar, Akın Alkan, Soner Örnek, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Burak Çamoğlu, Mirkan Aydın
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: Diouf (dk. 59. pen)(Hatayspor)
Sarı Kartlar: Billong (Hatayspor), Yalçın Kayan, Gassama, Obinna (Göztepe)

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