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ÖZET |Hatayspor 1-0 Beşiktaş

30.10.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar zorlu deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Hatayspor - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET |Hatayspor 1-0 Beşiktaş
Saba Lobjanidze

Saba Lobjanidze

GÜR Gürcistan
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Hatayspor
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Geçen hafta Galatasaray derbisinden galip ayrılan Beşiktaş bu hafta Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar ligde ikinci sırada bulunan Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Hatayspor - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Hatayspor'a galibiyeti getiren gol, 6. dakikada Lobjanidze'den geldi. Beşiktaş'ın 72. dakikada Mehmet Topal'ın topukla yaptığı vuruşla bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Deplasmandaki son 3 maçını da kaybeden Beşiktaş, Mayıs - Eylül 2019'dan sonra en uzun seriyle karşı karşıya kaldı.

Bu sonucun ardından son 5 maçının 3'ünden yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, 20 puanla 3. sırada kaldı. Yenilmediği son 4 maçta 3. galibiyetini alan Hatayspor ise puanını 23 yaptı ve lider Trabzonspor'un 4 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor ile dv maçta karşılaşacakken; Hatayspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

DERBİ 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 11. haftasında, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ligde son oynadıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Yalçın, ilk 11'de sakatlıkları nedeniyle De Souza ve Pjanic yerine Montero ile Atiba'ya yer verdi.

Beşiktaş, Hatayspor karşısında Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi. Montero ve Atiba ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Welinton, Kenan Karaman, Güven Yalçın ise yedek kulübesinde yer aldı.

HATAYSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki son VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Teknik direktör Erdoğan, ilk 11'de Emre Çolak yerine Boudjema'ya görev verdi.

Hatayspor, Beşiktaş karşısında sahaya Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Traore, Lobjanidze, Boudjema, El Kaabi, Diouf ilk 11'iyle çıktı.

MAÇ ÖZETİ

6.' Hatayspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. El Kaabi'nin vuruşunda top savunmaya, ardından tekrar kendisine çarparak kaleye yöneldi. Çizgide topa dokunan Lobjanidze, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

12' kullanılan korner atışında ceza sahası içinde Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top Boudjemaa'nın önünde kaldı. Boudjemaa'nın çektiği sert şutta top az farkla auta çıktı.

14' Beşiktaş’ın atağında ceza sahası önünde topla buluşan Atiba'nın çektiği şutta, kaleci Munir gole izin vermedi.

17' ev sahibi takımın geliştirdiği atakta Lobjanidze'nin uzaktan şutunda, top savunmaya çarparak kornere çıktı.

31' sol kanattan Ghezzal'ın savunmayı çalımlayarak ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta, kaleci Munir topu kornere çeldi.

45+3' ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Karaman'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

45+5' Montero'nın hatalı pasında topu alan El Kaabi'nin pasında Traore meşin yuvarlakla buluştu. Traore'nin şutunda top auta çıktı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Traore, Lobjanidze, Boudjemaa, El Kaabi, Diouf

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Necip Uysal, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi (Dk. 24 Kenan Karaman)

Gol: Dk. 6 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 45 Teixeira (Beşiktaş)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Hatayspor
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