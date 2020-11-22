ÖZET | Hatayspor - Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-2

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor ile Stjepan Tomas'ın takımı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.
Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Maçın golleri Rizespor adına 12'de Diouf (KK) ve 64' Boldrin'den geldi. Hatayspor'un golleri 35'te Aabid ve 90+7'de Aaron Boupendza'dan geldi.
Alınan bu sonucun ardından Hatayspor 12 puana çıkarken, 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Rizespor 12 puana yükselerek 6 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı.
Çaykur Rizespor, gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Hatayspor ise gelecek hafta bay geçecek ve bir sonraki hafta deplasmanına konuk olacak.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Sönmez xx, Hakan Yemişken xx
Hatayspor: Munir Mohamedi xx, Burak Can xx, Isaac Sackey xx (Ruben Ribeiro dk. 64 x) Aabid Rayene xx, Selim Ilgaz xx (Aaron Boupendza dk. 71 xx), Pablo Santos xx, Mesut Çaytemel xx, David Akintole xx, Adama Traore xx (Gökhan Karadeniz dk .79 x), Yusuf Abdioğlu xx, Mame Diouf xx
Yedekler: Akın Alkan, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Helder Barbosa, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Idır Quali
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Abdullah Durak xx (Dusan Jovancic dk. 74 x), Santos de Jesus xx (Doğan Erdoğan dk. 90 ?), Fernando Boldrin xx, Milan Skoda xx (Loic Remy dk. 89 ?), Godfred Donsah xx, Emir Dilaver xx, Onur Bulut xx (Braian Samudio dk 73. xx), Dario Melnjak xx (İsmail Köybaşı dk. 73 x), Mykole Moroziuk xx, Yassine Meriah xx
Yedekler: Tarık Çetin, Kemal Rüzgar, Tunay Torun, Selim Ay, Konrad Michalak
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Goller: Mame Diouf (dk. 12 kk.), Fernando Boldrin (dk. 64), (Çaykur Rizespor), Aabid Rayene (dk. 35), Aaron Boupendza (dk. 90+7) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Yassine Meriah, Abdullah Durak (Çaykur Rizespor), Isaac Sackey (Hatayspor)
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