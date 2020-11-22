ÖZET | Hatayspor - Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-2

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor ile Stjepan Tomas'ın takımı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Maçın golleri Rizespor adına 12'de Diouf (KK) ve 64' Boldrin'den geldi. Hatayspor'un golleri 35'te Aabid ve 90+7'de Aaron Boupendza'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Hatayspor 12 puana çıkarken, 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Rizespor 12 puana yükselerek 6 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı.

Çaykur Rizespor, gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Hatayspor ise gelecek hafta bay geçecek ve bir sonraki hafta deplasmanına konuk olacak.

Hatayspor 2 -2 Çaykur Rizespor

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Sönmez xx, Hakan Yemişken xx

Hatayspor: Munir Mohamedi xx, Burak Can xx, Isaac Sackey xx (Ruben Ribeiro dk. 64 x) Aabid Rayene xx, Selim Ilgaz xx (Aaron Boupendza dk. 71 xx), Pablo Santos xx, Mesut Çaytemel xx, David Akintole xx, Adama Traore xx (Gökhan Karadeniz dk .79 x), Yusuf Abdioğlu xx, Mame Diouf xx

Yedekler: Akın Alkan, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Helder Barbosa, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Idır Quali

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan