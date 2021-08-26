ÖZET | Helsinki 2-5 Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Finlandiya takımı HJK Helsinki ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bolt Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 5-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 11, 14 ve 52. dakikada Enner Valencia, 90+1. dakikada Fatih Yiğit Şanlıtürk ve 90+3. dakikada kendi kalesine Peltola attı.

Sahasında 6 maç aradan sonra Avrupa maçı kaybeden HJK Helsinki'nin golleri ise 27. dakikada Roope Riski ve 88. dakikada Riku Riski'den geldi.

İlk maçı İstanbul'da 1-0 kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakibi 27 Ağustos Cuma günü TSİ 13.00'te çekilecek kuralar sonrası belli olacak.

ENNER VALENCİA ŞOV YAPTI

Süper Lig'in ilk haftasındaki Adana Demirspor karşılaşması ve HJK Helsinki ile İstanbul'da oynanan ilk maçta sakatlıktan ötürü forma giyemeyen Enner Valencia, müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Maça iyi başlayan Enner Valencia, 11 ve 14. ve 52. dakikalarda attığı gollerle Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 öne geçirdi. Süper Lig'in 2. haftasındaki Antalyaspor maçında da 1 gol atan Valencia, böylece Fenerbahçe formasıyla son 2 resmi maçında 4 gole ulaşmış oldu. Ayrıca, Ekvadorlu yıldızın son 2 maçta attığı 5 şutun 4'ü gol oldu.

HELSINKI - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

dakikada Valencia'nın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek vurduğu top, yan ağlarda kaldı. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Savunmanın hatasından yararlanan Sangare'nin son çizgiden ceza alanına gönderdiği topla buluşan Enner Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. dakikada sarı-lacivertli takımın sağ taraftan gelişen atağında, Osayi-Samuel'in savunmaya çarpan pasında topu kontrol eden Valencia, ceza yayı önünden çektiği şutla meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu: 0-2. dakikada ev sahibi ekibin sol taraftan gelişen atağında, Murillo'nun ceza alanına ortaladığı topu iyi kontrol eden Roope Riski, dönerek vuruşunda farkı bire indiren golü kaydetti: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Bolt Arena

Hakemler: Ivan Kruzliak, Baranislav Hamcko, Jan Pozor (Slovakya)

HJK Helsinki: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Saksela, Murillo, Sparv (Dk. 41 Vananen), Jair, Hostikka, Riku Riski, Roope Riski, Valencic

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Tisserand, Luiz Gustavo, Sangare, Ferdi, Zajc, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia

Goller: Dk. 11, Dk. 14 ve Dk 52 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 27 Roope Riski (HJK Helsinki)

Sarı kart: Dk. 3 Hostikka (HJK Helsinki)



