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ÖZET | Hollanda -Avusturya maç özeti: 2-0

18.06.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda Hollanda, Avusturya'yı 2-0 yendi.

ÖZET | Hollanda -Avusturya maç özeti: 2-0

Turnuvanın ev sahiplerinden Hollanda, başkent Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan C Grubu ikinci maçında, Avusturya ile karşılaştı.

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Alaba'nın ceza sahasının sağ köşesinde Dumfries'in ayağına basması sonucu Hollanda, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Depay, 11. dakikada durumu 1-0 yaptı.

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Hollanda 67. dakikada 2-0 öne geçti. Orta sahadan koşuya başlayan Malen, Depay'ın pasıyla savunmanın arkasına sarktı. Topu altı pasa kadar süren Malen, kendisine paralel olarak sağdan gelen Dumfries'e pasını çıkardı. Dumfries de topu yakın mesafeden ağlara gönderdi.

Mücadeleyi 2-0 kazanan Hollanda, puanını 6'ya çıkararak İtalya ve Belçika'nın ardından son 16 turuna yükselmeyi garantileyen 3. ekip oldu.

HOLLANDA LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

Kuzey Makedonya'yı 2-1 yenen Ukrayna, puanını 3'e yükseltti. Hollanda ise Avusturya'yı 2-0 mağlup etti. Ukrayna'dan sonra Avusturya'ya da ikili averajda üstünlük sağlayan Hollanda, grupta lider olarak son 16 turu biletini aldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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Hollanda Avusturya
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