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ÖZET | Inter-Milan maç sonucu: 4-2

İTALYA HABERLERİ  | 10.02.2020 08:18 | Son Güncelleme

Serie A'daki Milano derbisinde Inter, ilk yarısını Rebic ve Zlatan Ibrahimovic'in golleriyle 2-0 geride kapattığı derbi maçında ezeli rakibi Milan'ı, Brozovic, Vecino, De Vrij ve Lukaku'nun golleriyle 4-2 yenerek liderliğe yükseldi.

ÖZET | Inter-Milan maç sonucu: 4-2

Serie A'da 23. haftanın önemli müsabakasında Inter, ezeli rakibi Milan’ı 4-2 yendi. Milano’daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan, Inter ile Milan arasındaki Milano derbisini hakem Fabio Maresca yönetti.

İki takımın karşılıklı ataklarla birbirinin kalesinde tehlikeler yarattığı maçın ilk yarısının son bölümlerinde, konuk Milan, maçın kontrolünü ele alarak baskısını arttırdı.

Kırmızı-siyahlılar, aradığı golü 40. dakikada Ante Rebic’in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. 45+1'de ise sahneye çıkan Zlatan İbrahimovic, attığı golle durumu 2-0'a getirdi.

İnter-Milan

INTER 3 DAKİKADA EŞİTLİĞİ SAĞLADI

İkinci yarıya ev sahibi Inter, hızlı giriş yaptı ve 51. dakikada Marcelo Brozovic, ceza yayı üstünden çektiği şutla durumu 2-1 yaptı. Bu golden 3 dakika sonra ise Inter, Matias Vecino’nun ceza sahası içinden çektiği şutla skorda dengeyi kurdu: 2-2.

ASİST MOSES'TAN, GOL LUKAKU'DAN

  1. dakikada, Inter'de Antonio Candreva’nın kullandığı köşe atışında Stefan De Vrij kafa vuruşuyla mavi-siyahlıları 3-2 öne geçiren golü attı. 90+3. dakikada, Victor Moses'ın ortasında Romelu Lukaku skoru 4-2'ye getiren ve maçın skorunu tayin eden golü attı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 16 MAÇA ÇIKTI

Ev sahibi Inter, derbiyi 4-2 kazanarak puanını 54'e yükseltti ve averaj farkıyla aynı puandaki Juventus’un önünde ilk sırada yer aldı. Inter’in yenilmezlik serisi de 16 maça çıktı. İki farklı öne geçtiği derbiyi kaybeden Milan ise 32 puanla 10. sırada kaldı. Kırmızı-siyahlıların 5 maçlık yenilmezlik serisi ise bu karşılaşma ile sona erdi.

Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, dev maçta kırmızı-siyahlılarla maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada mücadele etti.

(AA)

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