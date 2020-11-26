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ÖZET | Inter- Real Madrid maç sonucu: 0-2

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 26.11.2020 10:28 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Inter ile Real Madrid, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İspanyol devi Hazard (p) ve Rodrygo'nun attığı gollerle maç 2-0 kazanmasını bildi.

ÖZET | Inter- Real Madrid maç sonucu: 0-2

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Inter ile Real Madrid, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada (penaltıdan) Eden Hazard ve 59. dakikada Rodrygo kaydetti. Real Madrid bu sonuçla puanını 7'ye yükselterek 2. sırada yer aldı. Inter ise 2 puanla son sırada kaldı.

Öte yandan İtalyan ekibinde Arturo Vidal, 33. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda gelecek hafta Inter, Mönchengladbach'a konuk olacak. Real Madrid de Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak.

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