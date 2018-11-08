Akhisarspor 2 - 3 Sevilla

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Akhisarspor 4. hafta mücadelesinde evinde Sevilla'yı ağırladı. İspanyol ekibi maça hızlı başladı ve 12. dakikada Nolito'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
Mücadelenin 38. dakikasında Luis Muriel topu ağlara gönderdi ve Sevilla devreyi 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda toparlanan Akhisar, 52'de Manu ile farkı bire indirdi: 1-2.
Beraberlik golü için bastıran Akhisarspor 56. dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı yaptıran Sergi Gomez ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Sevilla'yı 10 kişi bıraktı. Akhisar'da topun başına geçen Güray Vural, penaltı atışından yararlanamadı.
Pes etmeyen Akhisar 78'de Onur Ayık'ın golüyle 2-0 geriden gelerek 2-2'lik eşitliği yakaladı. Ancak tecrübesini konuşturan Sevilla, 87'de kazandığı penaltıyı Ever Banega ile iyi değerlendirerek maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Sevilla puanını 9'a yükseltirken, 0 puanda kalan Akhisarspor ise Avrupa'ya veda etti.
AKHİSARSPOR 2 - 3 SEVILLA
STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Benoit Millot, Julien Pacelli, Bertrand Jouannaud (Fransa)
AKHİSARSPOR: Lukac, Lopes, Sissoko, Caner Osmanpaşa (Dk. 46 Kadir Keleş), Güray Vural, Vrsajevic, Eray Ataseven (Dk. 72 Onur Ayık), Aykut Çeviker, Barbosa (Dk. 88 Bilal Kısa), Josue, Manu
SEVILLA: Vaclik, Sergi Gomez, Amadou, Gnagnon, Aleix Vidal, Vazquez, Banega, Nolito (Dk. 64 Mesa), Escudero, Muriel (Dk. 74 Sarabia), Promes (Dk. 88 Carriço)
GOLLER: Dk. 12 Nolito, Dk. 38 Muriel, Dk. 87 Banega (Penaltıdan) (Sevilla), Dk. 52 Manu, Dk. 78 Onur Ayık (Akhisarspor)
KIRMIZI KART: Dk. 56 Sergi Gomez
SARI KARTLAR: Dk. 24 Güray Vural, Dk. 85 Josue (Akhisarspor), Dk. 41 Vazquez, Dk. 58 Promes (Sevilla)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 5: Sevilla'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde topla buluşan Nolito'nun şutunda, kaleci Lukac gole izin vermedi, araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.
DAKİKA 12: Sevilla öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Muriel'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Nolito'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
DAKİKA 27: Hızlı gelişen Sevilla atağında, Nolito'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Promes'in sert vuruşunda kaleci Lukac, topu kornere çeldi. Banega'nın sağ kanattan kulladığı köşe atışında ceza sahası içindeki Vazquez'in kafa vuruşunda kaleci Lukac gole izin vermedi, araya giren defans oyuncuları topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
DAKİKA 38: Sevilla farkı ikiye çıkardı. Akhisarspor savunmasını çalımlayarak ceza sahasına giren Promes, şutunu attı. Kaleci Lukac'a çarpıp boşta kalan meşin yuvarlağı iyi takip eden Muriel, topu ağlara gönderdi.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 52: Akhisarspor Manu ile farkı bire indirdi. Hızlı gelişen Akhisarspor atağında Kadir Keleş'in pasıyla topla buluşan Manu, savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Manu, sol çapraz pozisyonda şutunu atarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.
DAKİKA 56: Hızlı gelişen Akhisarspor atağında Manu'nun Sergi Gomez'in müdahalesiyle yerde kalmasına hakem Benoit Millot penaltı kararı verdi. Bu pozisyondan sonra ikinci sarı kartını gören Sergi Gomez, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 58. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Güray Vural'ın şutunda top direkten döndü. Sevilla savunma oyuncuları topu kornere gönderdi.
DAKİKA 60: Vrsajevic'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Barbosa'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
DAKİKA 78: Akhisarspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Güray Vural'ın ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Onur Ayık, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2.
DAKİKA 87: Sevilla penaltı kazandı. Hızlı gelişen Sevilla atağında Lopes'in müdahalesiyle Vazquez'in yerde kaldığı pozisyonda hakem Benoit Millot penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Banega, topu ağlara gönderdi: 2-3.
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