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Antalyaspor 1 - 0 Göztepe

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.12.2018 18:25 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti Serdar Özkan getirdi.

Antalyaspor 1 - 0 Göztepe

ANTALYASPOR 1 - 0 GÖZTEPE

STAT: Antalya
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Celustka, Chico, Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 85 Vainqueur), Serdar Özkan (Dk. 62 Barrada), Maicon, Mevlüt Erdinç (Dk. 74 Drole)
GÖZTEPE: Beto, Tayfur Bingöl, Kadu, Reis, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk (Dk. 78 Cikalleshi), Borges, Yasin Öztekin (Dk. 86 Samed Ali Kaya), Castro, Halil Akbunar (Dk. 78 Gouffran), Jerome

GOL: Dk. 20 Serdar Özkan (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 42 Doğukan Sinik (Antalyaspor), Dk. 71 Reis (Göztepe)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 5: Hakan Özmert'in köşe vuruşunda altı pas içinde topla buluşan Salih Dursun'un kafayla şutunda, kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çeldi.
DAKİKA 15: Sol kanattan ilerleyen Berkan Emir'in ceza sahasına ortasında, Jerome'un kafayla vuruşu sonrası top yandan auta çıktı.
DAKİKA 20: Antalyaspor öne geçti. Celustka'nın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Serdar Özkan'ın şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
DAKİKA 37: Halil Akbunar'ın ceza yayında topla buluşturduğu Jerome'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 49: Alpaslan Öztürk'ün pasıyla orta sahada topla buluşan Castro'nun ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
DAKİKA 55: Berkan Emir'in sağdan kullandığı kornerde, altıpas üzerinde iyi yükselen Jerome'un kafa vuruşu meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
DAKİKA 61: Castro ile duvar pası yapıp ceza sahasında kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Yasin Öztekin'in şutunda, Belçikalı file bekçisi ayağıyla topu kornere çeldi.
DAKİKA 84: Hakan Özmert'in ara pasıyla ceza sahasına giren Drole'nin şutunda, Göztepe savunması topu oyun alanından uzaklaştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor-Göztepe serdar özkan

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