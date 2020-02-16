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ÖZET İZLE | Aston Villa Tottenham maç özeti: 2-3

İNGİLTERE HABERLERİ  | 16.02.2020 19:57 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Aston Villa deplasmanında Heung-min Son'un 90+4. dakikadaki golüyle kazandı. Heung-min Son, Premier Lig'de 50 gole ulaşan ilk Asyalı oldu. Aston Villa Tottenham maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET İZLE | Aston Villa Tottenham maç özeti: 2-3

İngiltere Premier Lig'de 26. hafta maçında Aston Villa ile Tottenham karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Tottenham oldu. Aston Villa Tottenham maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Aston Villa'nın gollerini 9. dakikada Toby Alderweireld ve 53. dakikada Björn Engels kaydetti. Tottenham'ın golleri 27. dakikada Toby Alderweireld, 45 ve 90+4. dakikada Heung-Min Son'dan geldi.

Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son, Premier Lig'de 50 gole ulaşan ilk Asyalı oldu. 27 yaşındaki futbolcu, 90+4. dakikadaki golüyle, gol sayısını 51'e yükseltti.

Bu galibiyetin ardından ligi ilk dörtte bitirmek isteyen Tottenham puanını 40'a yükseltti. Kümede kalma hesapları yapan Aston Villa 25 puanla haftayı kapattı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Aston Villa, Southampton'a konuk olacak. Tottenham da Chelsea deplasmanına çıkacak.


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