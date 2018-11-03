Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR DAKİKA 2: Başakşehir atağında sağ kanattan Caiçara'nın sert şutu üstten auta gitti. DAKİKA 3: Beşiktaş atağında Lens kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu auta yolladı. DAKİKA 6: Başakşehir'in golü VAR'a takıldı. Visca ile gelişen Başakşehir atağında ceza sahasında Elia düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Halis Özkahya ofsayta hükmetti. DAKİKA 18: Sağ kanattan kullanılan kornerde Epueranu'nun vuruşu kaleci Karius'un bakışları arasında ağlara gitti ve Başakşehir 1-0 öne geçti. DAKİKA 26: Kaleci Mert Günok'un kısa düşen pasını alan Babel ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kornere gitti. DAKİKA 38: Elia'nın sağ kanada gönderdiği uzun pasta topla buluşan Visca'nın şutu dışarı gitti. DAKİKA 41: Lens'in şutunda top savunmadan sekip kornere gitti. DAKİKA 51: Elia'nın sol çaprazdan sokularak Visca'ya pasını attı. Visca'nın şutu farklı şekilde dışarı gitti. DAKİKA 53: Babel'in ortasında Mustafa Pektemek'in volesi dışarı gitti. DAKİKA 57: Babel'in mükemmel şutunda Mert Günok topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi. DAKİKA 70: Başakşehir ceza sahası içinde Gary Medel'in pasında Mustafa Pektemek'in vuruşu kaleci Mert'te kaldı. DAKİKA 83: Caner Erkin'in duran topta yaptığı ortada, Pepe'in kafa vuruşu dışarı gitti. DAKİKA 90+6: Başakşehir kalecisi Mert Günok yakın mesafeden inanılmaz bir topu çizgiden çıkardı.

90+6'da Beşiktaş mutlak bir golden yararlanamayınca Başakşehir zirve mücadelesinden 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Başakşehir puanını 24 yaparken, Beşiktaş ise 18 puanda kaldı.

Maçın 6. dakikasında Başakşehir, Elia ile öne geçti ancak hakem Halis Özkahya, VAR incelemesi sonrası gol öncesinde Visca'nın ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Gol aramaya devam eden Başakşehir, 18'de kornerden gelen topa ceza sahasında vuruşu yapan Epureanu'nun golüyle devreye 1-0 öne gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele çok hızlı başladı. Henüz 2. dakikada Başakşehir, Caiçara ile golü kaçırırken, 1 dakika sonra Lens yüzde yüzlük pozisyonu değerlendiremedi.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR DAKİKA 3: Savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşarak hızla ceza sahasına giren Lens'in şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı. DAKİKA 6: Sağ tarafta topla buluşan Visca, Adriano'dan sıyrılarak topu dışarı çıkardı, Elia gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak VAR incelemesi sonrasında hakem Halis Özkahya ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. DAKİKA 18: Medipol Başakşehir'in golü geldi. Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Epureanu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. DAKİKA 38: Elia'nın soldan attığı uzun topla buluşan Visca sağdan bindirip ceza sahası dışından sert vurdu, top auta çıktı. DAKİKA 41: Medel'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lens'in vuruşunda, top savunmaya çarparak kornere gitti.

MAÇTAN NOTLAR Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in konuğu oldu. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çaldı. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Hakan Yemişken üstlendi. Rakibini deplasmanda yenmekte zorlanan ve son rakibine karşı son dış saha galibiyetini 3 sezon önce alan siyah beyazlılar bu kez galip gelerek sıralamada hem Başakşehir ile puanları eşitlemek hem de Galatasaray ve Kasımpaşa'nın üstüne çıkmak amacında.

GÜNEŞ'İN ELİ RAHATLADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş sakat ve cezalı oyuncuların geri dönmesiyle kadro seçimi konusunda rahat bir nefes aldı. Quaresma ve Gökhan Töre haricinde eksiği bulunmayan Beşiktaş'ta Güneş, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da santrforda Love'ı, Love'ın arkasında ise Mustafa Pektemek'i kullandı. Geri dörtlüyü Gökhan Gönül, Pepe, Vida ve Adriano'dan kuran tecrübeli teknik adam, orta saha ikilisini Atiba ve Medel'den oluştururken son haftaların eleştirilen futbolcusu Oğuzhan Özyakup'u yedek kulübesine çekti.

Hücum hattında sağ kanatta Lens'i tercih eden Güneş sol kanatta ise sakatlığı geçen Babel'e görev verdi. Geçen haftanın yıldızı Mustafa Pektemek ve Vagner Love ise bu oyuncuların önünde görev aldı. Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir karşısına bu ilk 11 ile çıktı: Karius - Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Atiba, Medel, Lens, Babel, Mustafa Pektemek, Vagner Love

MUSTAFA PEKTEMEK VE VAGNER LOVE FORMAYI KAPTI

Teknik direktör Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki görevi süresince lig maçlarında ilk kez geçen hafta ilk 11'de görev verdiği Mustafa Pektemek formayı kaptı. Çaykur Rizespor'a 2 gol atan Pektemek, Medipol Başakşehir karşısında da Şenol Güneş'in gol silahı olarak sahaya sürdüğü isim oldu. Mustafa Pektemek gibi oynadığı son iki maçta 3 gol atan Vagner Love da yine 11'deki yerini korudu ve Güneş'in gol silahı olarak sahada yer aldı.