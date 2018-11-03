Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele çok hızlı başladı. Henüz 2. dakikada Başakşehir, Caiçara ile golü kaçırırken, 1 dakika sonra Lens yüzde yüzlük pozisyonu değerlendiremedi.
Maçın 6. dakikasında Başakşehir, Elia ile öne geçti ancak hakem Halis Özkahya, VAR incelemesi sonrası gol öncesinde Visca'nın ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Gol aramaya devam eden Başakşehir, 18'de kornerden gelen topa ceza sahasında vuruşu yapan Epureanu'nun golüyle devreye 1-0 öne gitti.
İkinci yarıya Beşiktaş etkili başladı. 53'te Mustafa Pektemek'in volesi üstten auta giderken, 4 dakika sonra Babel'in müthiş füzesini kaleci Mert inanılmaz kurtardı.
90+6'da Beşiktaş mutlak bir golden yararlanamayınca Başakşehir zirve mücadelesinden 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Başakşehir puanını 24 yaparken, Beşiktaş ise 18 puanda kaldı.
BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
DAKİKA 2: Başakşehir atağında sağ kanattan Caiçara'nın sert şutu üstten auta gitti.
DAKİKA 3: Beşiktaş atağında Lens kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu auta yolladı.
DAKİKA 6: Başakşehir'in golü VAR'a takıldı. Visca ile gelişen Başakşehir atağında ceza sahasında Elia düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Halis Özkahya ofsayta hükmetti.
DAKİKA 18: Sağ kanattan kullanılan kornerde Epueranu'nun vuruşu kaleci Karius'un bakışları arasında ağlara gitti ve Başakşehir 1-0 öne geçti.
DAKİKA 26: Kaleci Mert Günok'un kısa düşen pasını alan Babel ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kornere gitti.
DAKİKA 38: Elia'nın sağ kanada gönderdiği uzun pasta topla buluşan Visca'nın şutu dışarı gitti.
DAKİKA 41: Lens'in şutunda top savunmadan sekip kornere gitti.
DAKİKA 51: Elia'nın sol çaprazdan sokularak Visca'ya pasını attı. Visca'nın şutu farklı şekilde dışarı gitti.
DAKİKA 53: Babel'in ortasında Mustafa Pektemek'in volesi dışarı gitti.
DAKİKA 57: Babel'in mükemmel şutunda Mert Günok topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
DAKİKA 70: Başakşehir ceza sahası içinde Gary Medel'in pasında Mustafa Pektemek'in vuruşu kaleci Mert'te kaldı.
DAKİKA 83: Caner Erkin'in duran topta yaptığı ortada, Pepe'in kafa vuruşu dışarı gitti.
DAKİKA 90+6: Başakşehir kalecisi Mert Günok yakın mesafeden inanılmaz bir topu çizgiden çıkardı.
MEDIPOL BAŞAKŞEHİR 1 - 0 BEŞİKTAŞ
STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken
MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 90+1 Attamah), İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro (Dk. 73 Soner Aydoğdu), Elia (Dk. 62 Napoleoni), Bajic
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano (Dk. 25 Caner Erkin), Hutchinson, Medel (Dk. 80 Güven Yalçın), Lens (Dk. 65 Ljajic), Mustafa Pektemek, Babel, Vagner Love
GOL: Dk. 18 Epureanu (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Dk. 45 Lens, Dk. 75 Medel (Beşiktaş), Dk. 76 Soner Aydoğdu, Dk. 89 Mert Günok (Medipol Başakşehir)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 3: Savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşarak hızla ceza sahasına giren Lens'in şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
DAKİKA 6: Sağ tarafta topla buluşan Visca, Adriano'dan sıyrılarak topu dışarı çıkardı, Elia gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak VAR incelemesi sonrasında hakem Halis Özkahya ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
DAKİKA 18: Medipol Başakşehir'in golü geldi. Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Epureanu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
DAKİKA 38: Elia'nın soldan attığı uzun topla buluşan Visca sağdan bindirip ceza sahası dışından sert vurdu, top auta çıktı.
DAKİKA 41: Medel'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lens'in vuruşunda, top savunmaya çarparak kornere gitti.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 53: Babel'in soldan ortasında Mustafa Pektemek arka direkte gelişine vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
DAKİKA 57: Ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla üstten kornere çıktı.
DAKİKA 71: Caner Erkin'in pasıyla altıpas önünde topla buluşan Medel meşin yuvarlağı sağ çaprazdaki Mustafa Pektemek'e verdi. Mustafa'nın şutunda top kalecide kaldı.
DAKİKA 83: Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta Caner Erkin'in ceza sahasına ortaladığı topa Pepe kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
DAKİKA 86: Soldan ceza sahasına giren Visca dar açısına rağmen sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
DAKİKA 90+6: Beşiktaş beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahasının solundan Babel'in arka direğe ortaladığı topa altıpas içinde Vagner Love omzuyla vurdu, kaleci Mert Günok çizgi üzerinden meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı. Pozisyonun devamında Vida'nın tamamlamak istediği topu Attamah kornere gönderdi.
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in konuğu oldu. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çaldı. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Hakan Yemişken üstlendi. Rakibini deplasmanda yenmekte zorlanan ve son rakibine karşı son dış saha galibiyetini 3 sezon önce alan siyah beyazlılar bu kez galip gelerek sıralamada hem Başakşehir ile puanları eşitlemek hem de Galatasaray ve Kasımpaşa'nın üstüne çıkmak amacında.
GÜNEŞ'İN ELİ RAHATLADI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş sakat ve cezalı oyuncuların geri dönmesiyle kadro seçimi konusunda rahat bir nefes aldı. Quaresma ve Gökhan Töre haricinde eksiği bulunmayan Beşiktaş'ta Güneş, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da santrforda Love'ı, Love'ın arkasında ise Mustafa Pektemek'i kullandı. Geri dörtlüyü Gökhan Gönül, Pepe, Vida ve Adriano'dan kuran tecrübeli teknik adam, orta saha ikilisini Atiba ve Medel'den oluştururken son haftaların eleştirilen futbolcusu Oğuzhan Özyakup'u yedek kulübesine çekti.
Hücum hattında sağ kanatta Lens'i tercih eden Güneş sol kanatta ise sakatlığı geçen Babel'e görev verdi. Geçen haftanın yıldızı Mustafa Pektemek ve Vagner Love ise bu oyuncuların önünde görev aldı. Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir karşısına bu ilk 11 ile çıktı: Karius - Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Atiba, Medel, Lens, Babel, Mustafa Pektemek, Vagner Love
MUSTAFA PEKTEMEK VE VAGNER LOVE FORMAYI KAPTI
Teknik direktör Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki görevi süresince lig maçlarında ilk kez geçen hafta ilk 11'de görev verdiği Mustafa Pektemek formayı kaptı. Çaykur Rizespor'a 2 gol atan Pektemek, Medipol Başakşehir karşısında da Şenol Güneş'in gol silahı olarak sahaya sürdüğü isim oldu. Mustafa Pektemek gibi oynadığı son iki maçta 3 gol atan Vagner Love da yine 11'deki yerini korudu ve Güneş'in gol silahı olarak sahada yer aldı.
QUARESMA CEZALI, GÖKHAN TÖRE SAKAT
Beşiktaş'ta iki oyuncu ceza ve sakatlık sebebiyle Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı. Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında sakatlanan ve sol bacak kasının zarında yırtık tespit edilen Gökhan Töre ile aynı maçta 4'üncü sarı kartını gören Ricardo Quaresma, Başakşehir'e karşı takımını yalnız bırakan isimler oldu.
CANER VE MEDEL SARI KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta iki futbolcu Medipol Başakşehir karşısına sarı kart ceza sınırında çıktı. İlk 11'de sahaya çıkan Gary Medel ve yedek kulübesinde yer alan Caner Erkin'in bu karşılaşma öncesinde 3 sarı kartı bulunuyor. Medel ve görev verilmesi halinde Caner sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında yer alamayacak.
KORAY ŞENER UNUTULMADI
Beşiktaşlı taraftarlar mücadele öncesinde dün oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'i unutmadı. Siyah beyazlı taraftarlar mücadele öncesinde 'Koray Şener ölmedi, kalbimizde yaşıyor' diye tempo tuttu.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE İKİ DEĞİŞİKLİK
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı geçen hafta deplasmanda kazanılan Atiker Konyaspor karşılaşmanın 11'inde 2 değişikliğe gitti. Avcı, sarı kart cezası sebebiyle geçen hafta Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen Caiçara'yı 11'de görevlendirirken, Kerim Frei'nin yerine de Elia mücadeleye 11'de başladı. Kalede Mert Günok'u görevlendiren Abdullah Avcı, savunma dörtlüsünü Caiçara, Da Costa, Epureanu ve Clichy'den oluştu. Orta sahada İrfan Can ve Mahmut'u sahaya süren Avcı, bu ikilinin hemen önünde Visca, Mossoro ve Elia'yı 11'de oynattı. Avcı'nın hücum hattındaki tercihi ise geçen hafta Konyaspor deplasmanında galibiyet golünü atan Bajic oldu.
ADEBAYOR KULÜBEDE VE EMRE KADRODA YOK
Abdullah Avcı, sakatlığı sebebiyle geçen hafta takımını yalnız bırakan Emanuel Adebayor'u mücadelenin kadrosuna dahil etti. Son olarak Kayserispor mücadelesinde forma giyen tecrübeli golcü, geçen hafta deplasmanda kazanılan Atiker Konyaspor mücadelesinin kadrosunda yer almadı. Spor Toto Süper Lig'de son olarak 4'üncü hafta oynanan BB Erzurumspor karşısında forma giyen Emre Belözoğlu ise takımını bu maçta da yalnız bıraktı. Erzurumspor maçının 67'nci dakikasında Soner Aydoğdu'nun yerine oyuna dahil olan tecrübeli oyuncu yaşadığı sakatlık sonrası 76'ncı dakikada yerini Mossoro'ya bırakmıştı.
3 İSİM SARI KART SINIRINDA
Medipol Başakşehir'de 3 futbolcu Beşiktaş mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Beşiktaş mücadelesine ilk 11'de başlayan Manuel Da Costa, İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir bu maçta sarı kart görmeleri halinde, 12'nci haftada Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.
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