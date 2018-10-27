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Empoli 1 - 2 Juventus

İTALYA HABERLERİ  | 27.10.2018 21:05 | Son Güncelleme

Serie A'nın 10. haftasında Juventus, 1-0 geriye düştüğü maçta Empoli'yi deplasmanda Cristiano Ronaldo'nun biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle 2-1 mağlup etti. Ronaldo ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Empoli 1 - 2 Juventus

Serie A'nın 10. hafta karşılaşmasında Empoli ile Juventus karşı karşıya geldi. Empoli ilk yarıyı Francesco Caputo'nun 28. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya iyi başlayan Juventus, 54 (pen) ve 70. dakikalarda Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle deplasmanda 2-1 öne geçti. Empoli'de forma giyen milli futbolcu Salih Uçan, 75. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna girdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus, deplasmanda Empoli'yi 2-1 mağlup etti. Bu sezon 10. lig maçına çıkan Cristiano Ronaldo gol sayısını 7 yaptı. Portekizli yıldızın asist sayısı ise 5...

Juventus bu galibiyetle puanını 28 yaparak liderliğini sürdürürken, Empoli ise 6 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Empoli - Juventus cristiano ronaldo Francesco Caputo

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