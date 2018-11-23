Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın açılışını Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile Konyaspor yaptı. Maça hızlı başlayan henüz 3. dakikada gole yaklaştı. Fernando'nun 25 metreden sert şutunu kaleci Serkan güçlükle önledi. 8'de bu kez Konyaspor etkili geldi. Mariano'nun kaptırdı top sonrası Traore'den önce araya giren Ömer Bayrak mutlak golü önledi. PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN İki takımında sürekli olarak golü aradığı maçta 16'da Eren'in frikiği dışarı giderken, 2 dakika sonra ise Ömer Ali kaleyi bulamadı. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Galatasaray, Feghouli'nin ortasında kötü bir kafa vuruşu yapan Eren'le bir pozisyondan daha yararlanamadı. 41. dakikada maçın en net gol pozisyonunda Ömer Ali'nin pasına hareketlenen Jahovic karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi ve ilk yarı başladığı gibi 0-0 sona erdi. Konyaspor ikinci yarıya hızlı başlayan taraf oldu. 51'de yine Jahovic, Muslera ile karşı karşıya kaldı ancak topu üstten auta gönderdi. 3 dakika sonra bu kez Jahovic'in pasında Milosevic'in ceza sahası içinden şutu Galatasaray savunmasından döndü. Galatasaray kalesinde gol arayışını sürdüren Konyaspor'da 60. dakikada da Ömer Ali Şahiner'in şutu yan direkte patladı.

Maçın 69. dakikasında gol geldi. Mariano'nun sağ çizgiden ortasında Diagne'nin kafa vuruşu Uğur Demirok'a çarparak ağlara gitti ve Galatasaray maçta 1-0 öne geçti. PENALTI KARARI ÇIKTI

İlerleyen dakikalarda Galatasaray 1-0'lık üstünlüğünü korumayı sürdürdü. 88. dakikada Konyaspor atağında hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. Hakemin kararına sinirlenen Serdar Aziz topu Hüseyin Göçek'in üzerine atınca direkt kırmızı kart görerek Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı. Galatasaraylı oyuncular penaltı pozisyonuna yoğun itirazda bulunurken, VAR incelemesi sonrası Hüseyin Göçek kararını değiştirmedi. Topun başına geçen Skubic maçın skorunu belirledi: 1-1. Bu sonuçla Galatasaray puanını 24, Konyaspor ise 18 yaptı. GALATASARAY 1 - 1 KONYASPOR STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık GALATASARAY: Muslera, Ozan Kabak, Maicon, Serdar Aziz, Mariano, Fernando (Dk. 81 Celil Yüksel), Selçuk İnan (Dk. 67 Muğdat Çelik), Ömer Bayram, Feghouli, Onyekuru, Eren Derdiyok

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Fallou Diagne, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun (Dk. 80 Hadziahmetovic), Jonsson (Dk. 72 Fofana), Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Traore, Milosevic, Jahovic (Dk. 72 Yatabare)

GOLLER: Dk. 69 Uğur Demirok (Kendi kalesine) (Galatasaray), Dk. 90 Skubic (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 87 Serdar Aziz (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 48 Ozan Kabak (Galatasaray), Dk. 57 Traore, Dk. 90+3 Serkan Kırıntılı, Dk. 90+5 Hadziahmetovic (Atiker Konyaspor) İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 3: Hızlı gelişen Galatasaray atağında Fernando'nun yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı soluna gelen topu güçlükle uzaklaştırdı.

DAKİKA 8: Mariano'nun çıkarken kaptırdığı topla etkili gelen Atiker Konyaspor'da Jahovic, ceza sahasına hareketlenen Traore'ye pasını aktardı. Bu oyuncudan önce zamanında dönen Ömer Bayram, meşin yuvarlağı kornere yollayarak büyük bir tehlikeyi önledi.

DAKİKA 16: Eren Derdiyok'un ceza sahası dışından doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta, top üstten auta çıktı.

DAKİKA 18: Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içi sol çaprazında alan Ömer Ali Şahiner'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

DAKİKA 20: Feghouli'nin sağdan ortasında arka direkte, altıpas gerisinde yükselen Eren Derdiyok, kafayla vurduğu meşin yuvarlağı farklı şekilde auta yolladı.

DAKİKA 41: Ömer Ali Şahiner'in pasıyla Galatasaray savunmasını arkasına sarkarak ceza sahasına giren Jahovic'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Muslera sağına gelen meşin yuvarlağı çıkardı. Uruguaylı file bekçisinden dönen topa Ömer Ali'nin ceza sahası dışında gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 51: Milosevic'in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Jahovic'in şutunda, top üstten auta çıktı.

DAKİKA 54: Sağ kanada atılan topa hareketlenerek savunma arkasına sarkan Jahovic, son çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı yerden ortaya çevirdi. Penaltı noktası civarında topla buluşan Milosevic'in uygun durumda şutunda, araya giren savunma oyuncusu Maicon meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

DAKİKA 60: Atiker Konyaspor gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen konuk takım atağında uzun süre topu süren Traore'nin ara pasıyla Jahovic ceza sahasına girdi. Makedon futbolcu, Ozan Kabak'ın araya girmesiyle şut açısı bulamasa da topu ceza sahası içi sağ çaprazındaki Ömer Ali Şahiner'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda top yakın kale direğinden oyun alanına döndü.

DAKİKA 63: Selçuk İnan'ın ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta çıktı.

DAKİKA 69: Galatasaray ilginç bir golle öne geçti. Mariano'nun sağdan ortasında altıpasta Fallou Diagne'nin kafayla uzaklaştırmak istediği top, takım arkadaşı Uğur Demirok'a çarparak ağlara gitti: 1-0.

DAKİKA 86: Kendi yarı alanında aldığı topla hızla Atiker Konyaspor sahasına geçen Eren Derdiyok, ara pasıyla Onyekuru'yu kaçırdı. Sol çaprazdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Nijeryalı futbolcunun plase vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

DAKİKA 87: Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Skubic, ceza sahasında Serdar Aziz ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek, penaltı kararı verdi. Bunun üzerine Serdar Aziz topu hakem Hüseyin Göçek'e fırlattığı gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gördü.

DAKİKA 90: Penaltıyı kullanan Skubic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahaya çıktı. Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynanan maçın ilk 11'inde görev yapan, ancak lige verilen arada ülkesinin milli takımında sakatlık geçiren Faslı Younes Belhanda ile antrenmanda sakatlanan Sinan Gümüş, Atiker Konyaspor müsabakasının kadrosunda yer almadı. Karşılaşmada bu futbolcuların yerine sakatlıkları geçen Fernando Reges ve Eren Derdiyok görev yaptı. Milli takımlarda sakatlık yaşayan Serdar Aziz ve Ozan Kabak da yapılan tedavilerle maça yetiştirildi. Bu iki futbolcu da Atiker Konyaspor karşısında ilk 11'de yer buldu. Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Mariano Filho, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Maicon Roque, Fernando Reges, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok ile başladı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo ve Muğdat Çelik yer aldı. Galatasaray'da cezalı olan Garry Rodrigues, Badou Ndiaye ve Ryan Donk ile ameliyat edilen Emre Akbaba, maçta forma giyemedi.

FERNANDO 5 MAÇ SONRA KADRODA

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges, sakatlığı nedeniyle son 5 resmi maçta giyemediği formasına kavuştu. Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile oynanan müsabakada sakatlık geçiren Fernando, daha sonra bu kulvardaki Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Kayserispor karşılaşmalarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile yapılan 2 maçta görev alamadı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Eren Derdiyok ise 4 resmi maçtan sonra forma giydi. NAGATOMO YEDEK

Galatasaray'da tedavisi tamamlanan Japon futbolcu Yuto Nagatomo, maçın kadrosuna alındı. Schalke 04 ile İstanbul'da oynanan ilk maçta aldığı darbe sonrası akciğer sönmesi teşhisiyle ameliyat edilen Nagatomo, sarı-kırmızılı takımın son 4 resmi maçında görev yapamadı. Rahatsızlığı geçen Japon futbolcu, Atiker Konyaspor müsabakasında yedekler arasında oturdu. TERİM MAÇI LOCADAN TAKİP ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından 10 maç men cezası verdiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakayı locadan izledi. Geçen haftaki Kayserispor karşılaşmasında cezasının bir maçını çeken Terim, Atiker Konyaspor mücadelesinde de takımının başında yer alamadı. Müsabakada sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin bulundu.