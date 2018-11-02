Derbide her şey var, kazanan yok!

Süper Lig'de 11. haftanın perdesi nefes kesen Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle açıldı. 4 golün atıldığı maçta tempo bir an olsun düşmedi. Maça ev sahibi Galatasaray baskılı başlarken, Fenerbahçe oyunu kendi yarı sahasında kabul etti. Mücadelenin 31. dakikasında Serdar Aziz'in ceza sahasında indirdiği topa Donk dönerek vurdu ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. 35'te Sinan Gümüş'ün topu direkten döndü ve ilk yarı tek golle sona erdi. İkinci yarıda mücadele adeta tavan yaptı. 50. dakikada Linnes mükemmel bir gol atarak Galatasaray adına farkı ikiye çıkardı: 2-0. PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN İkinci golden sonra toparlanan Fenerbahçe'de Isla, Muslera ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, VAR incelemesi sonrası penaltı kararına hükmetti. Valbuena golü atarak skoru 2-1'e getirdi. Fenerbahçe adına maçın yıldızı olan Valbuena, 72'de şık hareketleri sonrası Jailson'u gördü. Brezilyalı oyuncu attığı güzel golle durumu 2-2 yaptı. Galatasaray 80. dakikada Sinan Gümüş, Fenerbahçe ise 85'te Skrtel ile yüzde 100'lük gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 20 yaparken, liderlik fırsatını değerlendiremedi. Fenerbahçe ise puanını 10'a yükseltti. MAÇ SONRASI 3 KIRMIZI, 1 SARI KART

Maç sonrası iki takım futbolcuları birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu karşılaşma sonrası Galatasaray'dan Badou Ndiaye kırmızı kart, Belhanda sarı kart görürken, Fenerbahçe'de ise Jailson ve Soldado kırmızı kartla cezalandırıldı. GALATASARAY - FENERBAHÇE STAT: Türk Telekom

SAAT: 21.00

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: BeIN SPORTS 1 GALATASARAY: Muslera, Linnes, Serdar, Ozan, Ömer, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Rodrigues, Eren

YEDEKLER: İsmail, Maicon, Ahmet Çalık, Selçuk, Sinan, Yunus, Celil, Muğdat, Feghouli

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Ayew, Benzia, Valbuena, Frey

YEDEKLER: Berke, Ertan, Şener, Yiğithan, Reyes, İsmail, Ferdi, Alper, Barış, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Erwin Koeman GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

DAKİKA 8: Ömer Bayram'ın uzak mesafeden sert şutu dışarı gitti.

DAKİKA 12: Sağ kanattan içeri sokulan Sinan Gümüş penaltı noktası üzerinden düşerken vuruşunu yaptı, top ters taraftan dışarı gitti.

DAKİKA 15: Fenerbahçe gole yaklaştı. Valbuena'nın pasında Benzia'nın şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

DAKİKA 19: Fenerbahçe'de Benzia kaleye çok uzak bir mesafeden şutunu çekti, yerden giden top az farkla yandan auta çıktı.

DAKİKA 20: Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında Isla'ya çarpan top kaleye yöneldi, Harun parmaklarının ucuyla topu çeldi.

DAKİKA 22: Ayew'in pasında topu alan Eljif'in sert şutunda Muslera üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

DAKİKA 23: Neustadter, Sinan Gümüş'e yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

DAKİKA 28: Frey, Ozan Kabak'ı çalımladıktan sonra ceza alanına girerek çaprazdan vuruşunu yaptı. Muslera topa rahatlıkla sahip oldu.

DAKİKA 31: Belhanda'nın ortasında Serdar Aziz indirdiği topa kaleciden önce Donk dokundu ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

DAKİKA 35: Sağ kanattan kullanınlan serbest vuruşta Sinan Gümüş'ün ceza sahasında yaptığı kafa vuruşu direkten döndü.

DAKİKA 42: Hızlı gelişen atakta Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Onyekuru'nun vuruşunda top yandan auta çıktı.

DAKİKA 49: Linnes'in son çizgiden içeriye çevirdiği topa Onyekuru bekletmeden vurdu, Harun nefis çıkardı.

DAKİKA 50: Kornerden gelen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştıramadı, Linnes gelişine müthiş vurdu ve skoru 2-0'a getirdi.

Dakika 51: Valbuena'nın soldan kullandığı faulde meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Dakika 55: Sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına sokulan Ayew'in çaprazdan şutunda, top uzak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

Dakika 64: Sağdan ceza sahasına giren Isla meşin yuvarlağı içeri çevirdikten sonra kaleci Muslera ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Pozisyonu Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla yeniden izleyen hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi. 66. dakikada penaltıyı kullanan Valbuena, meşin yuvarlağı Muslera'nın sağından ağlara gönderdi: 2-1.

Dakika 72: Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Valbuena, pasını ceza sahası yayı içindeki Jailson'a aktardı. Brezilyalı futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın solunda filelerle buluşturdu: 2-2.

Dakika 80: Onyekuru'nun soldan ortasında penaltı noktası üzerindeki Sinan Gümüş'ün gelişine vuruşunda, savunmada Skrtel'e çarpan top az farkla yandan auta çıktı.

Dakika 85: Jailson'un derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Soldado, daha uygun durumdaki Eljif Elmas'ı gördü. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden vuruşunda kaleci Muslera soluna gelen topu güçlükle kornere gönderdi.

Aynı dakikada sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde Jailson'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, Linnes'ten seken top arka direkte altıpas gerisindeki Skrtel'in önünde aldı. Muslera ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top ters köşeden az farkla auta gitti.

Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Stat: Türk Telekom

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Donk, Ndiaye (Dk. 88 Maicon), Onyekuru (Dk. 86 Feghouli), Belhanda, Rodrigues (Dk. 74 Selçuk İnan), Sinan Gümüş

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Eljif Elmas, Ayew, Benzia (Dk. 46 Alper Potuk), Valbuena (Dk. 78 Soldado), Frey (Dk. 90+2 Reyes)

Goller: Dk. 31 Donk, Dk. 49 Linnes (Galatasaray), Dk. 66 Valbuena (Penaltıdan), Dk. 72 Jailson (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 24 Neustaedter, Dk. 34 Eljif Elmas, Dk. 59 Alper Potuk, Dk. 65 Isla (Fenerbahçe), Dk. 61 Sinan Gümüş (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Dk. 90 Badou Ndiaye (Galatasaray), Dk. 90 Jailson, Dk 90. Soldado (Fenerbahçe) MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildiği maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano Filho derbinin kadrosunda yer almazken, o müsabakaya ilk 11'de başlayan Selçuk İnan da yedeğe çekildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında bu futbolcuların yerine, sakatlıkları geçen Serdar Aziz ve Henry Onyekuru'yu ilk 11'de görevlendirdi.

EREN DERDİYOK KADRODAN ÇIKARILDI

Maç öncesinde dağıtılan esame listesinde ilk 11'de gösterilen Eren Derdiyok, ısınma sırasında sakatlığı nüks ettiği için kadrodan çıkarıldı. Teknik direktör Fatih Terim, kadrodan çıkarılan Eren Derdiyok'un yerine Sinan Gümüş'ü forvette sahaya sürdü. DERBİ MAÇA ÖZEL KOREOGRAFİ

Derbi karşılaşmasına büyük ilgi gösteren ve tribünleri tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesi Kuzey Tribünü'nde bir koreografi sergiledi. İki bölüm şeklinde hazırlanan koreografinin ilk bölümünde tarihi rekabete vurgu yapıldı. Tribünün üst bölümünde Galatasaray'ın Süper Lig'de kazandığı 21 şampiyonluk ve dört yıldıza yer verildi. Tribünün alt bölümünde ise sarı-lacivertli renklerle üç tane kanarya figürü oluşturuldu. Ortada açılan büyük pankartta ise, "Sizin hayallerimiz, bizim gerçeklerimiz" yazısının yanı sıra, 1996 yılında Galatasaray Teknik Direktörü Graeme Souness'ın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na bayrak dikmesi, kazanılan UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa, 2005-2006 sezonunda elde edilen şampiyonluğun sloganı olan "20.45" ve 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe stadında kazanılan şampiyonluk sonrası soyunma odasına yazılan, "Kadıköy Hatırası" ifadesi yer aldı.

Koreografinin ikinci bölümünde ise tribünün üst bölümünde UEFA Şampiyonlar Ligi logosu, alt bölümde ise Galatasaray Kulübünün kuruluş yılı olan 1905'e yer verildi. Üç boyutlu koreografide aşağıdan yukarıya makaralı sistemle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in büyük boyutlu resmi çekildi. Orta kısımda asılan pankartta ise Terim'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedef gösterdiği, "Bizim hayallerimiz dünyadan daha büyük." sözü yer aldı. Terim'in tribüne giderek taraftarları selamlarken, bu sırada stat hoparlöründen Şampiyorlar Ligi müziği çalındı. DONK İLE AYEW ARASINDA GERGİNLİK

Karşılaşma öncesinde Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk ile Fenerbahçeli Andre Ayew arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Müsabaka öncesindeki ısınmada taraftarların çağırdığı Galatasaraylı oyuncular, Fenerbahçeli futbolcuların bulunduğu alandan tribünlere doğru gitti. Bu sırada Ayew, ısınma alanlarına girdiği için Donk'u itti. Galatasaraylı futbolcunun karşılık vermeden bu alandan ayrılmasıyla gerginlik büyümeden sona erdi.

BAKAN KASAPOĞLU, MAÇI BAŞKANLARLA İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, müsabakayı statta izledi. Bakan Kasapoğlu, karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile protokol tribününden takip etti. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da müsabakayı izleyenler arasında yer aldı. TARAFTARLARDAN FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde Süper Lig'de 15. sırada yer alan rakipleri için, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe kümeye", "Kümede kal Fenerbahçe" şeklinde tempo tuttu. Taraftarlar ayrıca, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım lehine tezahürat yaptı. BASININ İLGİSİ YÜKSEK

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yerli ve yabancı basın mensuplarının ilgisi yüksek oldu. Karşılaşmaya 278 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı, bunların içinde ABD, Azerbaycan, Hollanda, Yunanistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden 10 medya çalışanının da yer aldığı aktarıldı.

KOEMAN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Galatasaray derbisinde sarı-lacivertlilerin son oynadığı maça göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki son maçında geçen hafta MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen sarı-lacivertlilerde Erwin Koeman, 3 ismi değiştirdi. Son maça ilk 11'de başlayan isimlerden, sakatlanan Oğuz Kağan Güçtekin ile kırmızı kart gören İslam Slimani forma giyemezken, İsmail Köybaşı yedek kulübesinde oturdu. Bu isimlerin yerine Koeman, Eljif Elmas, Mathieu Valbuena ve Michael Frey'i oynattı. COCU GİTTİ, SİSTEM DEĞİŞTİ

Fenerbahçe, eski teknik direktörü Cocu'nun son 5 resmi maçtaki sisteminden vazgeçti. Koeman, çift santrforda vazgeçti ve 3-5-2 dizilişi yerine takımını 4-2-3-1 sistemiyle sahaya sürdü. Kalede Harun Tekin'i oynatan Hollandalı teknik adam, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Roman Neustaeder, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahanın ortasında Jailson ve Eljif Elmas'ı görevlendiren Koeman, kanatlarda ise Valbuena ve Andre Ayew'i oynattı. Forvet arkasında Yassine Benzia oynarken, ileri uçta Frey görev yaptı.

FENERBAHÇE, KOEMAN'LA İLK MAÇINDA

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun geçen hafta gönderilmesiyle birinci adam pozisyonuna geçen yardımcı antrenör Erwin Koeman, bu görevde ilk kez sahaya çıktı. Cocu'nun yardımcılığını sezon başından beri yürüten Koeman, teknik sorumlu olarak ilk ciddi sınavını Galatasaray derbisinde verdi. VALBUENA 2 AY SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, iki ay sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Bu sezon sadece UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Portekiz ekibi Benfica karşısında ve Süper Lig'de Kayserispor maçında 11'de oynayan Valbuena, Galatasaray derbisiyle formasını aldı. Valbuena son olarak ligin 4. haftasında 1 Eylül'de oynanan Kayserispor maçında ilk 11'de oynamıştı. YAKLAŞIK 10 YIL SONRA İLK

Fenerbahçe, yaklaşık 10 yıl sonra Galatasaray deplasmanında başkan düzeyinde temsil edildi. Sarı-lacivertlilerde haziran ayında göreve gelen başkan Ali Koç, Türk Telekom Stadı'nda takımını yalnız bırakmadı. Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanlarına en son 12 Nisan 2009'da başkanıyla gitmişti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ilk kez Türk Telekom Arena’da protokol tribünde yer alacak. 2011 yılında açılan Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe Kulübü Başkanı sıfatıyla ilk maçı Ali Koç izledi.

ALİ KOÇ TAKIM OTOBÜSÜYLE GELDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, takım otobüsüyle stada geldi. Hafta boyunca Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik heyet ve futbolculara büyük destek veren Koç, takım otobüsünde stada gelmeyi tercih ettti. Başkan vekili Semih Özsoy da otobüste yer aldı. Ali Koç, stada geldikten sonra otobüsten indi ve futbolcuların tek tek soyunma odasına gitmesini bekledi. Sarı-lacivertli kafileyi Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak karşıladı. FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de bir cezalı, 4 sakat futbolcu olmak üzere 5 isim Galatasaray derbisinde forma giyemedi. Sarı-lacivertlilerde, geçen hafta MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen İslam Slimani, derbide takımını yalnız bıraktı. Sakatlığı devam eden Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de Türk Telekom Stadı'nda forma giyemedi. FENERBAHÇELİLER TRİBÜNÜ DOLDURDU

Fenerbahçeli taraftarlar, Türk Telekom Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, deplasman tribününü doldurarak takımına destek verdi.

FUTBOLCULAR LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI'NI UNUTMADI

İki takımın futbolcuları da Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle anlamlı bir davranışla sahaya çıktı. Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolcular, seremoniye Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle ağızlarına maske takarak çıktı. Müsabaka hakemleri de yine sahaya maske takarak geldi. GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçında sarı kart gören Mariano cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Linnes, Onyekuru, Eren, Belhanda ve Serdar Aziz derbiye yetişirken,

Nagatomo, Fernando ve Emre Akbaba ise forma giyemiyor. Feghouli ise yedekler arasında... FENERBAHÇE'DE SLIMANI CEZALI, 3 SAKAT, 3 KADRO DIŞI VAR

Fenerbahçe'de Slimani Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Galatasaray derbisinde oynamayacak. Ayrıca Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kaan Güçtekin'in sakatlıkları bulunuyor. Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe, Volkan Demirel ve Nabir Dirar ise kadro dışı. 388. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet 17 Ocak 1909 yılında Papazın Çayırı’nda oynanan müsabaka ile başladı. 109 yıllık dostlar, yarın oynanacak maçla tekrar karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Ligde geride kalan 10 haftada sarı-kırmızılılar 19 puanla üçüncü, sarı-lacivertliler ise 9 puanla 15. sırada bulunuyor. İki takım arasında rekabette geride 387 maç tarihin tozlu sayfalarında yerini kaldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, 123 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 146 kez rakibini mağlup etti. 118 müsabakada da kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan maçlarda Galatasaray 482, Fenerbahçe de 532 kez fileleri havalandırdı.

LİGDE 123. SINAV

Ezeli rakipler, yarın oynanacak mücadeleyle Süper Lig’de 123. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 122 maçta sarı-lacivertlilerin 50-33’lük üstünlüğü bulunuyor. 39 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 154 golüne sarı-kırmızılılar 116 gol ile karşılık verdi. SON 10 MAÇTA 5 BERABERLİK ÇIKTI

Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan son 10 karşılaşmada beraberlikler dikkat çekiyor. İki takım arasında 8 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası finali ve 1 TFF Süper Kupa finalinde 5 beraberlik çıktı. Sarı-lacivertliler sahadan 3 kez galip ayrılırken, 2 kez de sarı-kırmızılılar rakibini mağlup etti. 2014-2015 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşan ezeli rakipler 90 dakikada yenişememiş, sarı-lacivertliler penaltılarda 3-2 yenerek kupayı kazanmıştı. FENERBAHÇE'NİN HOCASI KOEMAN

Fenerbahçe yönetimi, Ankaragücü karşısında gelen 3-1’lik yenilgi sonrası Cocu'nun görevine son vermişti. Hollandalı çalıştırıcı kovulmasına rağmen yardımcısı Erwin Koeman, derbide Fenerbahçe'nin hocası olarak görev yapıyor.