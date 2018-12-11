Galatasaray 2 - 3 Porto

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 6. ve son maçında lider Porto'yu konuk etti. Taraftarının desteğini arkasına alan Galatasaray maça hızlı başladı. Mücadelenin 10. dakikasında Fernando'nun şutunda Casillas'tan seken topu Rodrigues kaleye gönderdi, ağlara gitmek üzere olan topu Porlu oyuncu eliyle kurtardı. Galatasaray cephesi penaltı ve kırmızı kart beklerken, maçın hakemi Aleksei Kulbakov pozisyon öncesinde Eren Derdiyok'un ofsaytta olduğunu hükmederek topu Porto'ya verdi.

Ataklarını sürdüren Galatasaray, 14'te Feghouli'nin yerden pasında yatarak vuran Eren Derdiyok ile bir gol pozisyonundan daha yararlanamadı. Porto ise yakaladığı ilk tehlikeli atakta golü buldu. Telles'in kullandığı serbest vuruşta arkada direkte Felipe bomboş durumda kafayı vurdu ve Porto'yu 1-0 öne geçirdi. Beraberlik golünü arayan Galatasaray savunmasında da açık vermeye başladı. 41'de Mariano'nun Hernani'ye müdahalesi sonrası kazanılan penaltıyı Marega gole çevirdi ve durum 2-0 oldu.

Pes etmeyen Galatasaray ilk yarının son anlarında Garry Rodrigues'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. Feghouli, Casillas ve topu ayrı köşelere göndererek devrenin 2-1'lik skorla bittiğini ilan eden isim oldu. Galatasaray ikinci yarıya da hızlı başladı. 49'da savunma arkasına sarkan Eren, Garry Rodrigues'i gördü ancak vuruş çok zayıf kalınca Casillas zorlanmadan topu kontrol etti. 56. dakikada Onyekuru mutlak golü kaçırırken, 1 dakika sonra ise Hernani'nin pasında karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı avlayan Oliveira durumu 3-1'e getirdi.