Keçiörengücü 1 - 2 Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray deplasmanda 2. Lig Beyaz Grup ekibi Keçiörengücü ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Galatasaray 14. dakikada gole yaklaştı ancak Linnes, Celil, Yunus ve Rodrigues'in arka arkaya şutlarında Keçiörengücü savunması iyi kapandı. 4 dakika sonra bu kez Keçiörengücü'nde Ziya uzak köşeye çok iyi bir kafa vuruşu yaptı ancak İsmail gole izin vermedi.
Dakikalar 26'yı gösterdiğinde Keçiörengücü yine net bir fırsattan yararlanamadı. Alperen, İsmail'le karşı karşıya pozisyonda son vuruşu yapamayınca gol kaçtı. 33'te Galatasaray golü buldu. Genç yıldız Atalay Babacan, uzaktan çektiği şutla kaleciyi avladı ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
İlk yarı tek golle sona ereken, Galatasaray ikinci yarıya da etkili başladı. 50'de Yunus'un pasıyla savunma arkasına sarkan Linnes, şık bir vuruşla skoru 2-0 yaptı. Keçiörengücü 1 dakika sonra kornerden gelen topa kafayı vuran Ziya ile durumu 2-1 yaptı.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 18 Aralık'ta oynanacak rövanş maçı öncesi tur için avantaj yakaladı.
MAÇTAN NOTLAR
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig temsilcisi Keçiörengücü'ne konuk olan Galatasaray, genç futbolcuların da yer aldığı yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Keçiörengücü karşısında, ligde daha az süre alan ve genç oyunculardan kurulu bir kadroyu sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı takım, kupa maçında, Beşiktaş ile yapılan derbinin ilk 11'ine göre 9 değişiklikle sahaya çıktı.
Savunma oyuncuları Maicon Roque ve Ahmet Çalık, hem derbi hem de kupada ilk 11'de görev yapan futbolcular oldu. Terim, cezasını tamamlayan Garry Rodrigues'i de ilk 11'de görevlendirdi. Rodrigues, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yapılan Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylar nedeniyle 3 maç ceza almıştı.
Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Galatasaray'ın ilk 11'ini İsmail Çipe, Gökay Güney, Maicon, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Celil Yüksel, Atalay Babacan, Ömer Bayram, Yunus Akgün, Rodrigues ve Muğdat Çelik oluşturdu. Sarı-kırmızılı ekipte Batuhan Ahmet Şen, Mariano Filho, Selçuk İnan, Henry Onyekuru, Recep Gül, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu, Ali Yavuz Kol, Yuto Nagatomo ve Sefa Özdemir yedek soyundu.
Cezalı futbolcular Badou Ndiaye, Serdar Aziz ve Ryan Donk ile sakatlığı bulunan Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş'ün yanı sıra Fernando Muslera, Ozan Kabak, Fernando Reges, Sofiane Feghouli ve Eren Derdiyok Ankara'ya getirilmedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı. Terim, stadın hemen yanında sahayı gören Keçiörengücü idari binasından maçı takip etti. Müsabakada, sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin bulundu.
Öte yandan, Galatasaray taraftarları Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e tepki göstererek "Demirören istifa" tezahüratında bulundu.
KEÇİÖRENGÜCÜ 13 MAÇTIR YENİLMİYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı ağırlayan Keçiörengücü, 15 haftası geride kalan TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 4. sırada yer alıyor. Başkent temsilcisi, son 13 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde son 5 maçını kazanan Keçiörengücü, kupada 4. turda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u eleyerek 5. tura yükselmişti.
ZEMİN SENTETİK ÇİN
Karşılaşma, zemini sentetik çim olan Aktepe Stadı'nda yapıldı. Taraftarlar müsabakaya ilgi gösterirken, yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli stadın tribünleri büyük oranda doldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum