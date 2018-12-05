Keçiörengücü 1 - 2 Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray deplasmanda 2. Lig Beyaz Grup ekibi Keçiörengücü ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Galatasaray 14. dakikada gole yaklaştı ancak Linnes, Celil, Yunus ve Rodrigues'in arka arkaya şutlarında Keçiörengücü savunması iyi kapandı. 4 dakika sonra bu kez Keçiörengücü'nde Ziya uzak köşeye çok iyi bir kafa vuruşu yaptı ancak İsmail gole izin vermedi.

Dakikalar 26'yı gösterdiğinde Keçiörengücü yine net bir fırsattan yararlanamadı. Alperen, İsmail'le karşı karşıya pozisyonda son vuruşu yapamayınca gol kaçtı. 33'te Galatasaray golü buldu. Genç yıldız Atalay Babacan, uzaktan çektiği şutla kaleciyi avladı ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı tek golle sona ereken, Galatasaray ikinci yarıya da etkili başladı. 50'de Yunus'un pasıyla savunma arkasına sarkan Linnes, şık bir vuruşla skoru 2-0 yaptı. Keçiörengücü 1 dakika sonra kornerden gelen topa kafayı vuran Ziya ile durumu 2-1 yaptı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 18 Aralık'ta oynanacak rövanş maçı öncesi tur için avantaj yakaladı.