Sevilla 6 - 0 Akhisarspor

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. maçında temsilcimiz Akhisarspor deplasmanda Sevilla ile karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan İspanyollar henüz 7. dakikada Mesa'nın golüyle 1-0 öne geçti.

İki dakika sonra Sarabia penaltıdan durumu 2-0'a getirirken, 35'te Lukac'ın kendi kalesine attığı golle ilk yarı 3-0 sona erdi.

Sevilla fırtınası ikinci yarıda da sürdü. 50'de Muriel ve 60. dakikada Promes'in golleriyle İspanyollar skoru 5-0 yaptı. Mücadelede son sözü 67'de Mercado söyledi ve Sevilla, Akhisarspor'u 6-0'lık farklı skorla mağlup etti.

Bu sonuçla Sevilla puanını 6 yaparken, Akhisarspor ise 3. haftadan da puansız ayrıldı.

