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Sevilla 6 - 0 Akhisarspor

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 25.10.2018 23:53 | Son Güncelleme

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. maçında Sevilla'ya deplasmanda 6-0 yenildi. İspanyol ekibine tarihi farkı Mesa, Sarabia, Lukac (kk), Muriel, Promes ve Mercado'nun golleri getirdi.

Sevilla 6 - 0 Akhisarspor

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. maçında temsilcimiz Akhisarspor deplasmanda Sevilla ile karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan İspanyollar henüz 7. dakikada Mesa'nın golüyle 1-0 öne geçti.

İki dakika sonra Sarabia penaltıdan durumu 2-0'a getirirken, 35'te Lukac'ın kendi kalesine attığı golle ilk yarı 3-0 sona erdi.

Sevilla fırtınası ikinci yarıda da sürdü. 50'de Muriel ve 60. dakikada Promes'in golleriyle İspanyollar skoru 5-0 yaptı. Mücadelede son sözü 67'de Mercado söyledi ve Sevilla, Akhisarspor'u 6-0'lık farklı skorla mağlup etti.

Bu sonuçla Sevilla puanını 6 yaparken, Akhisarspor ise 3. haftadan da puansız ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sevilla - Akhisarspor Akhisar UEFA Avrupa Ligi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Normal bir sonuç. Asıl şok 2-4 Genk sildi kargaları.
Akhisar sadece 3 büyüklere karşı futbol oynuyor başka bir halta yaradığı yok
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