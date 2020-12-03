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ÖZET | Juventus- Dinamo Kiev maç sonucu: 3-0

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 03.12.2020 09:42 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu mücadelesinde İtalyan devi Juventus, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i Torino'da 3-0'lık skorla mağlup etti. Takımının 2. golünü atan Cristiano Ronaldo, 1028. maçında 750. golünü attı. Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral 69 dakika sahada kaldı. Öte yandan Barcelona'ya 2-0 yenildiği maçın dışında tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan Juventus, grupta 12 puanla 2. sırada yer aldı. Dinamo Kiev ise galibiyetsiz, 1 puanda kaldı.

ÖZET | Juventus- Dinamo Kiev maç sonucu: 3-0

Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Juventus ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

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Maçın 19. dakikasında genç forvet Federico Chiesa Juve'yi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 57'de Ronaldo farkı 2'ye, 66'da da Alvaro Morata 3'e çıkardı. Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral ise 3-0 kazandıkları karşılaşmaya 11'de başladı. Merih 69. dakikada yerini Radu Dragusin'e bıraktı.

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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu maçta attığı golle kariyerindeki 1028. maçında 750. golünü kaydetti. Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda puanını 12'ye yükseltti. Grubun son haftasında Torino ekibi, Barcelona ile deplasmanda liderlik maçına çıkacakken, Dinamo Kiev ise Ferencvaros ile evinde UEFA Avrupa Ligi bileti için mücadele verecek.

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