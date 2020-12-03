ÖZET | Juventus- Dinamo Kiev maç sonucu: 3-0

Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Juventus ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın 19. dakikasında genç forvet Federico Chiesa Juve'yi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 57'de Ronaldo farkı 2'ye, 66'da da Alvaro Morata 3'e çıkardı. Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral ise 3-0 kazandıkları karşılaşmaya 11'de başladı. Merih 69. dakikada yerini Radu Dragusin'e bıraktı.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu maçta attığı golle kariyerindeki 1028. maçında 750. golünü kaydetti. Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda puanını 12'ye yükseltti. Grubun son haftasında Torino ekibi, Barcelona ile deplasmanda liderlik maçına çıkacakken, Dinamo Kiev ise Ferencvaros ile evinde UEFA Avrupa Ligi bileti için mücadele verecek.



