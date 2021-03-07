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ÖZET | Juventus - Lazio maç sonucu: 3-1

07.03.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Juventus - Lazio maç sonucu: 3-1

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Juventus, sahasında ağırladığı Lazio'yu 3-1 yendi.

Torino Allianz Stadı'ndaki mücadelede şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Juventus ile üst sıralara yükselmeye çalışan Lazio kozlarını paylaştı.

Karşılaşmada ilk golü bulan taraf konuk ekip oldu. Joaquin Correa 14. dakikada Lazio'yu öne geçirdi: 0-1. Ev sahibi takım Adiren Rabiot ile 39. dakikada maçta eşitliği sağladı: 1-1.

İlk yarı bu skorla beraberlikle sona erdi. İkinci yarının 57. dakikasında Juventus, İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile maçta öne geçti: 2-1.

  1. dakikada Morata, bu kez penaltıdan bir gol daha atarak Juventus'u iki farklı üstün duruma taşıdı: 3-1. Müsabakada başka gol olmayınca Juventus, Lazio'yu 3-1 yenerek, puanını 52'ye yükseltti. Ligde bir maçı eksik olan Juventus, 26. hafta oynamamış olan 59 puanlı lider Inter ile 53 puanlı Milan'ın arkasından 3. sırada yer buldu.

Lazio ise bu sezonki 8. yenilgisini Juventus karşısında alırken, 43 puanla 7. basamakta kaldı. Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral da ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Serie A'da bugün oynanan diğer müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Spezia-Benevento: 1-1

Udinese-Sassuolo: 2-0

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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