ÖZET | Juventus - Lazio maç sonucu: 3-1

Torino Allianz Stadı'ndaki mücadelede şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Juventus ile üst sıralara yükselmeye çalışan Lazio kozlarını paylaştı.
Karşılaşmada ilk golü bulan taraf konuk ekip oldu. Joaquin Correa 14. dakikada Lazio'yu öne geçirdi: 0-1. Ev sahibi takım Adiren Rabiot ile 39. dakikada maçta eşitliği sağladı: 1-1.
İlk yarı bu skorla beraberlikle sona erdi. İkinci yarının 57. dakikasında Juventus, İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile maçta öne geçti: 2-1.
Lazio ise bu sezonki 8. yenilgisini Juventus karşısında alırken, 43 puanla 7. basamakta kaldı. Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral da ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.
Serie A'da bugün oynanan diğer müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Spezia-Benevento: 1-1
Udinese-Sassuolo: 2-0
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS
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